OpenAI’dan Codex’e hız takviyesi: Özel çip destekli GPT-5.3-Codex-Spark

10 milyar dolarlık anlaşmanın ilk somut adımı
OpenAI, bu sürümle birlikte donanım tarafında önemli bir eşiği aşarak uzun süredir iş birliği yaptığı Cerebras’ın özel çipini sistemine entegre etti. Böylece yazılım ve fiziksel altyapı arasındaki entegrasyon seviyesi yeni bir aşamaya taşınmış oldu.
OpenAI ile Cerebras arasındaki ortaklık geçen ay kamuoyuna duyurulmuştu. Açıklamaya göre taraflar arasında 10 milyar doların üzerinde değere sahip çok yıllı bir anlaşma imzalandı. OpenAI, o dönemde yaptığı değerlendirmede Cerebras’ı mevcut hesaplama çözümlerine dahil etmenin temel amacının yapay zeka sistemlerinin yanıt sürelerini ciddi biçimde kısaltmak olduğunu belirtmişti.
4 trilyon transistörlü dev çip
OpenAI, Spark sürümünü uzun ve ağır görevlerden ziyade günlük üretkenliği artırmaya yönelik bir araç olarak tanımlıyor. Şirkete göre bu yeni model, özellikle hızlı prototipleme süreçlerinde ve gerçek zamanlı iş birliğinde öne çıkacak. Daha kapsamlı, uzun süreli ve derin muhakeme gerektiren görevler ise standart GPT-5.3-Codex modelinin odak alanında kalmaya devam edecek.
OpenAI, Codex’in geleceğini iki tamamlayıcı çalışma modu üzerinden kurguluyor. Buna göre sistem, bir yandan gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli iş birliği imkanı sunarken diğer yandan daha uzun soluklu ve karmaşık görevleri yerine getirebilecek kapasiteyi koruyacak.
Şirket, "en düşük mümkün gecikme süresi" hedefiyle tasarlanan Codex-Spark'in bu vizyonun ilk adımı olduğunu vurguluyor. Cerebras çiplerinin özellikle ultra düşük gecikme gerektiren iş akışlarında güçlü performans sunduğu ifade ediliyor.