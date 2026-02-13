Giriş
    OpenAI’dan Codex’e hız takviyesi: Özel çip destekli GPT-5.3-Codex-Spark

    OpenAI, GPT-5.3-Codex-Spark’i duyurdu. Cerebras’ın 4 trilyon transistörlü WSE-3 çipiyle çalışan yeni sürüm, Codex’te ultra düşük gecikme ve gerçek zamanlı kod üretimi hedefliyor.

    OpenAI’dan Codex’e hız takviyesi: GPT-5.3-Codex-Spark Tam Boyutta Gör
    OpenAI, bu ayın başında duyurduğu en güncel Codex modelinin ardından şimdi de daha hızlı yanıt üretimine odaklanan yeni bir sürümü devreye aldı. GPT-5.3-Codex-Spark adı verilen yeni model, şirket tarafından ana sürümün daha küçük ve hafif bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Ancak Spark’ı asıl dikkat çekici kılan unsur yalnızca model optimizasyonu değil arkasındaki özel donanım altyapısı.

    10 milyar dolarlık anlaşmanın ilk somut adımı

    OpenAI, bu sürümle birlikte donanım tarafında önemli bir eşiği aşarak uzun süredir iş birliği yaptığı Cerebras’ın özel çipini sistemine entegre etti. Böylece yazılım ve fiziksel altyapı arasındaki entegrasyon seviyesi yeni bir aşamaya taşınmış oldu.

    OpenAI ile Cerebras arasındaki ortaklık geçen ay kamuoyuna duyurulmuştu. Açıklamaya göre taraflar arasında 10 milyar doların üzerinde değere sahip çok yıllı bir anlaşma imzalandı. OpenAI, o dönemde yaptığı değerlendirmede Cerebras’ı mevcut hesaplama çözümlerine dahil etmenin temel amacının yapay zeka sistemlerinin yanıt sürelerini ciddi biçimde kısaltmak olduğunu belirtmişti.

    4 trilyon transistörlü dev çip

    OpenAI’dan Codex’e hız takviyesi: GPT-5.3-Codex-Spark Tam Boyutta Gör
    GPT-5.3-Codex-Spark’in arkasındaki donanım gücü, Cerebras’ın üçüncü nesil waferscale megachip’i olan Wafer Scale Engine 3 (WSE-3)’ten geliyor. Bu dev çip, tam 4 trilyon transistör barındırıyor. WSE-3, özellikle son derece düşük gecikme süresi gerektiren iş akışlarında yüksek performans sunacak şekilde tasarlandı. Bu çip ilk olarak 2024 yılında tanıtılmıştı. Detaylarına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

    OpenAI, Spark sürümünü uzun ve ağır görevlerden ziyade günlük üretkenliği artırmaya yönelik bir araç olarak tanımlıyor. Şirkete göre bu yeni model, özellikle hızlı prototipleme süreçlerinde ve gerçek zamanlı iş birliğinde öne çıkacak. Daha kapsamlı, uzun süreli ve derin muhakeme gerektiren görevler ise standart GPT-5.3-Codex modelinin odak alanında kalmaya devam edecek.

    OpenAI’dan Codex’e hız takviyesi: GPT-5.3-Codex-Spark Tam Boyutta Gör
    Spark şu anda ChatGPT Pro kullanıcıları için Codex uygulaması üzerinden araştırma önizlemesi kapsamında erişime açılmış durumda.

    OpenAI, Codex’in geleceğini iki tamamlayıcı çalışma modu üzerinden kurguluyor. Buna göre sistem, bir yandan gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli iş birliği imkanı sunarken diğer yandan daha uzun soluklu ve karmaşık görevleri yerine getirebilecek kapasiteyi koruyacak.

    Şirket, “en düşük mümkün gecikme süresi” hedefiyle tasarlanan Codex-Spark’in bu vizyonun ilk adımı olduğunu vurguluyor. Cerebras çiplerinin özellikle ultra düşük gecikme gerektiren iş akışlarında güçlü performans sunduğu ifade ediliyor.

    Kaynakça https://openai.com/index/introducing-gpt-5-3-codex-spark/ https://techcrunch.com/2026/02/12/a-new-version-of-openais-codex-is-powered-by-a-new-dedicated-chip/
