Yapay zekada fiyat savaşı başladı: OpenAI, GPT-5.6 Luna'nın ücretini yüzde 80 düşürdü

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka pazarındaki rekabeti kızıştıracak önemli bir fiyat indirimi duyurdu. Şirket, GPT-5.6 Luna modelinin token fiyatlarını yüzde 80'e varan oranda düşürerek özellikle Çinli yapay zeka şirketlerinin yükselişine karşı güçlü bir hamle yaptı.

GPT-5.6 Luna'da büyük indirim

Yapılan güncellemeyle birlikte, OpenAI'ın en ekonomik modeli GPT-5.6 Luna'nın giriş token ücreti 1 milyon token başına 1 dolardan 0,20 dolara, çıkış token ücreti ise 6 dolardan 1,20 dolara indirildi. GPT-5.6 Terra için ise %20 fiyat indirimi uygulanarak fiyatlar 2 dolar/12 dolar seviyesinde düşürüldü. Şirket ayrıca, GPT-5.6 Sol'un API'sine hızlı mod ekleyerek, 2 kat fiyata 2.5 kat hız sunmaya başladığını açıkladı.

Bu fiyatlandırma değişikliği, OpenAI'ın GPT-5.6 Luna modelini maliyet açısından piyasadaki en rekabetçi seçeneklerden biri haline getirdi. Yeni fiyatlar, özellikle DeepSeek'in V4 Pro modeli gibi Çin merkezli rakiplerin sunduğu maliyet avantajını da geride bırakıyor.

Öte yandan Çinli yapay zeka şirketleri farklı bir fiyat politikası izliyor. Moonshot AI'ın kısa süre önce tanıttığı Kimi K3 modeli için 1 milyon giriş tokenı 3 dolar, 1 milyon çıkış tokenı ise 15 dolar olarak fiyatlandırılmış durumda. Bu da OpenAI'ın yeni tarifesini belirgin şekilde daha cazip hale getiriyor.

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Sektördeki değerlendirmelere göre OpenAI, yaklaşık 3 GW seviyesindeki NVIDIA GPU tabanlı çıkarım altyapısı ve yaklaşık 2 GW eğitim kapasitesi sayesinde bu tür agresif fiyat indirimlerini karşılayabilecek güçlü bir donanım altyapısına sahip.

Buna karşılık Çin'deki yapay zeka laboratuvarlarının çıkarım kapasitesinin yaklaşık 500 MW seviyesinde olduğu, bu altyapının da büyük ölçüde eski nesil NVIDIA GPU'ları ile Huawei'nin yerli hızlandırıcılarından oluştuğu belirtiliyor.

OpenAI'ın bu hamlesi, yapay zeka sektöründe yeni bir fiyat savaşının başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Şimdi gözler, Çinli şirketlerin bu agresif fiyat indirimine nasıl karşılık vereceğine çevrilmiş durumda.

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OpenAI'dan dev fiyat indirimi: GPT-5.6 Luna yüzde 80 ucuzladı

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