OpenAI'dan iş odaklı yeni adım: ChatGPT Work

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Tam Boyutta Gör OpenAI, uzun süredir üzerinde çalıştığı üretkenlik odaklı yeni aracı ChatGPT Work'ü duyurdu. Şirket, yeni çözümünü farklı uygulamalarla çalışabilen ve uzun süreli görevleri yerine getirebilen genel amaçlı bir üretkenlik ajanı olarak konumlandırıyor.

GPT-5.6 modelleriyle çalışıyor

Mart ayından bu yana geliştirilen masaüstü "süper uygulama" vizyonunun en önemli aşaması olarak görülen ChatGPT Work, ChatGPT, Codex ve masaüstü deneyimini tek çatı altında birleştiriyor. Böylece kullanıcılar kod yazmaktan belge hazırlamaya ve iş akışlarını otomatikleştirmeye kadar birçok görevi tek uygulama üzerinden yönetebilecek.

ChatGPT Work, OpenAI'ın yeni GPT-5.6 model ailesi tarafından destekleniyor. Yenilenen ChatGPT uygulamasıyla birlikte kullanıcılar artık ChatGPT, Codex ve ChatGPT Work'e aynı arayüz üzerinden erişebiliyor. OpenAI'a göre Codex ağırlıklı olarak yazılım geliştirme projelerine odaklanırken ChatGPT Work daha kapsamlı ve farklı iş senaryolarını hedefliyor.

Telefondan başlatılan görevler bilgisayarda devam ediyor

ChatGPT Work, daha önce Codex'e eklenen mobil entegrasyonu genişleterek görev zamanlama desteği sunuyor. Kullanıcılar telefonlarından bir görevi başlatabiliyor, sistem ise bu görev üzerinde uzaktan çalışmaya devam ediyor. Daha sonra görevin ilerleme durumu hem web tarayıcısından hem de ChatGPT masaüstü uygulamasından takip edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Masaüstü uygulamasında yer alan bilgisayar kullanımı (computer use) yetenekleri sayesinde ChatGPT Work, uygulamalar ve web tarayıcısı arasında işlem gerçekleştirebiliyor. Gerektiğinde dosyaları taşıyabiliyor ve farklı uygulamalarda görevleri yerine getirebiliyor.

OpenAI, ChatGPT Work ile birlikte birleşik eklenti dizinini de kullanıma sundu. Kullanıcılar istem oluştururken "@" işaretinin ardından uygulama adını yazarak ChatGPT'nin ilgili uygulamayı kullanmasını veya o uygulamadaki içerikleri bağlam olarak değerlendirmesini sağlayabiliyor. Sohbet sırasında sistem, uygun gördüğü uygulamaları da öneriyor. Bu entegrasyon sayesinde görev zamanlama özelliği, tekrar eden işlerin otomatikleştirilmesinde de kullanılabiliyor.

Dahili tarayıcı ve "Sites" özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Yenilenen ChatGPT masaüstü uygulaması artık yerleşik bir web tarayıcısıyla geliyor. Sistem yalnızca internet sitelerinden bilgi toplamakla kalmıyor, aynı zamanda "Sites" adı verilen yeni özellikle web uygulamaları da oluşturabiliyor.

OpenAI'a göre Sites, canlı gösterge panoları, proje takip sistemleri, lansman takvimleri, prototipler, kurum içi portallar ve etkileşimli raporlar hazırlamak için kullanılabilecek.

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Bu duyuruyla birlikte şirket, daha önce geliştirdiği Atlas tarayıcı projesini sonlandıracağını da açıkladı.

OpenAI, ChatGPT Work'ün dağıtımına bugün başladığını ve önümüzdeki 24 saat içinde sürecin tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları, yeni aracı Mac ve Windows için sunulan ChatGPT masaüstü uygulaması üzerinden deneyebilecek. Plus ve Pro aboneleri ise ChatGPT Work'e hem web istemcisinden hem de masaüstü uygulamasından erişebilecek.

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OpenAI'dan iş odaklı yeni adım: ChatGPT Work

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