OpenAI’dan matematik, bilgisayar bilimi ve fizikte üç büyük keşif

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OpenAI, yapay zeka modellerinin bilim dünyasında uzun süredir çözülemeyen problemlere çözüm bulduğunu öne sürdü. Şirket, matematikte birden fazla önemli problemi çözdüğünü, bilgisayar biliminde yıllardır doğru kabul edilen bir teoriyi çürüttüğünü ve modern fiziğin temelini oluşturan teoriler için matematiksel kanıt geliştirdiğini açıkladı. OpenAI, sonuçların doğruluğunu değerlendirmek için bağımsız bilim insanlarını sürece dahil ederken araştırmaların tamamını diğer uzmanların da incelemesine açmayı hedefliyor.

Matematikte uzun süredir çözülemeyen problemler hedef alındı

OpenAI’ın ilk çalışması, dalgaların uzayda nasıl yayıldığını anlamaya yardımcı olan matematiksel bir problem üzerine kurulu. Şirket, geliştirdiği yapay zeka modelinin bu problemi iki ve daha fazla boyuttaki tüm durumlar için çözdüğünü belirtiyor. Çalışmanın, matematikte uzun süredir üzerinde durulan Kakeya problemi ve Stein'in kısıtlama problemiyle ilgili önemli sonuçlar da içerdiği ifade ediliyor.

Bu iddia matematik dünyasında büyük ilgi görebilir. New York Üniversitesi profesörü Hong Wang, Kakeya probleminin üç boyutlu durumunu çözmesi nedeniyle kısa süre önce Fields Madalyası'na layık görülmüştü. OpenAI ise kendi çalışmasının daha geniş kapsamlı olduğunu ve problemin tüm boyutlarını ele aldığını öne sürüyor.

Şirket, yapay zeka tarafından hazırlanan kanıtı GitHub üzerinden yayımladı. Böylece matematikçiler, sonucun doğru olup olmadığını inceleyebilecek. Çalışmanın yayımlanması, kanıtın bilim dünyası tarafından doğrulandığı anlamına gelmiyor.

Üstel Zaman Hipotezi çürütüldü

OpenAI’ın ikinci çalışması bilgisayarların bazı problemleri ne kadar hızlı çözebileceğine ilişkin uzun süredir kabul gören bir varsayımı hedef alıyor. 1999 yılında ortaya atılan Üstel Zaman Hipotezi, belirli problemlerin çok daha hızlı çözülebilen yöntemlerle ele alınamayacağını öne sürüyor.

OpenAI, bu varsayımın yanlış olduğunu gösteren bir algoritma geliştirdiğini belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre algoritma, belirli mantıksal ifadelerin kaç farklı şekilde doğru olabileceğini daha önce beklenenden çok daha kısa sürede hesaplayabiliyor. Özellikle 3-SAT adı verilen problemde elde edilen sonucun, söz konusu hipotezle çeliştiği ifade ediliyor.

İddianın doğruluğunu incelemek üzere üç bilgisayar bilimci görevlendirildi: Russell Impagliazzo, Ramamohan Paturi ve Ryan Williams. İlk iki araştırmacı, teorinin ortaya atılmasında da rol oynadı. Ekip, yapay zekanın hazırladığı çalışmayı ve matematiksel kanıtı diğer araştırmacıların da inceleyebilmesi için GitHub'da yayımladı.

Fizikte de önemli bir sonuç duyuruldu

OpenAI’ın üçüncü çalışması, parçacıkların ve temel kuvvetlerin nasıl davrandığını açıklayan modern fizik teorileriyle ilgili. Şirket, dört boyutlu uzay-zamanda belirli kuantum alan teorilerinin matematiksel olarak var olabileceğini kanıtladığını öne sürüyor.

Çalışmanın, atom çekirdeğindeki parçacıkları bir arada tutan güçlü kuvveti açıklayan kuantum renk dinamiği (QCD) de kapsadığı belirtiliyor. Ayrıca parçacık fiziğinin temel teorisi olan Standart Model'i daha kapsamlı biçimde açıklamaya yönelik bir yaklaşım içerdiği ifade ediliyor.

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OpenAI, bu araştırmanın tüm ayrıntılarını henüz yayımlamadı. Çalışmayı incelemek üzere fizikçi David Gross liderliğinde Michael Douglas, Arthur Jaffe, Igor Klebanov ve Nikita Nekrasov'un yer aldığı bir ekip oluşturuldu.

Yapay zeka keşifleri nasıl doğrulanacak?

OpenAI, yeni sonuçların duyurulmasının yanı sıra yapay zeka tarafından üretilen bilimsel çalışmaların nasıl incelenmesi gerektiğini de tartışmaya açtı. Şirket, bazı çalışmalarda bağımsız uzmanlardan destek alırken araştırmaların diğer bilim insanlarına da açık olmasını istiyor.

Ancak belirli uzmanlara öncelikli erişim sağlanması, diğer araştırmacılar açısından eşitsizlik yaratabilir. OpenAI’ın matematik danışmanlarından oluşan AGMAI paneli de bu yönteme karşı çıkarak çalışmaların bilimsel arşivlerde herkese açık biçimde yayımlanmasını önerdi. Panel ayrıca kanıtların kontrol edilmesini kolaylaştıracak araçların kullanılmasını ve sonuçları doğrulamak için çalışan araştırmacıların desteklenmesini istedi.

Bilgisayar bilimi çalışmasını inceleyen ekip de bilim dünyasına açık bir mektup yayımladı. Araştırmacılar yapay zekanın ürettiği keşiflerde kimin ne kadar katkı sağladığının belirlenmesi, sonuçların kontrol edilmesi ve bilimsel çalışmaların nasıl paylaşılması gerektiği konusunda görüş istedi.

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