    OpenAI’dan Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşması

    OpenAI, Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşmasına imza attı. Tarihin en büyük bilişim kontratlarından biri olarak görülen anlaşma, Stargate projesinin temelini oluşturuyor.

    OpenAI’dan Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşması Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki en büyük yatırımlardan biri olarak görülen anlaşma kapsamında OpenAI’ın Oracle’dan yaklaşık 300 milyar dolarlık bulut bilişim gücü satın alacağı bildirildi. Wall Street Journal’ın haberine göre anlaşma, 2027’de başlayacak ve beş yıl sürecek.

    Stargate projesinin parçası

    OpenAI ile Oracle arasındaki bu dev işbirliği, geçtiğimiz temmuz ayında duyurulan Stargate projesi kapsamında şekilleniyor. SoftBank’ın da yer aldığı projede, 4,5 gigawatt kapasiteli devasa veri merkezleri kurulacağı açıklanmıştı. Ancak OpenAI’ın bu altyapı için ne kadar ödeme yapacağı belirsizdi. Yeni anlaşma ile bu rakam netleşmiş oldu.

    OpenAI’ın bu yıl 12,7 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Şirketin ayrıca, kendi yapay zeka çiplerini tasarlamak üzere Broadcom ile 10 milyar dolarlık ek bir anlaşma yaptığı da öne sürülüyor. Bu hamle, OpenAI’ın yalnızca yazılım değil donanım tarafında da güçlü bir konum elde etme arayışında olduğunu gösteriyor.

    Oracle CEO’su Safra Catz, çeyrek sonuçlarını açıklarken üç farklı şirketin “çok milyar dolarlık dört kontrata” imza attığını duyurdu. Şirketin bulut gelirlerinin bu yıl %77 oranında arttığı belirtiliyor. Oracle, yalnızca yılın ilk çeyreğinde 317 milyar doların üzerinde geleceğe yönelik sözleşme geliri eklediğini bildirdi. Bu gelişmeler, şirketin hisselerini hızla yukarı çekerken Larry Ellison’ı dünyanın en zengin ikinci ismi konumuna taşıdı.

