OpenAI’dan Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşması

Stargate projesinin parçası
OpenAI ile Oracle arasındaki bu dev işbirliği, geçtiğimiz temmuz ayında duyurulan Stargate projesi kapsamında şekilleniyor. SoftBank’ın da yer aldığı projede, 4,5 gigawatt kapasiteli devasa veri merkezleri kurulacağı açıklanmıştı. Ancak OpenAI’ın bu altyapı için ne kadar ödeme yapacağı belirsizdi. Yeni anlaşma ile bu rakam netleşmiş oldu.
OpenAI’ın bu yıl 12,7 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Şirketin ayrıca, kendi yapay zeka çiplerini tasarlamak üzere Broadcom ile 10 milyar dolarlık ek bir anlaşma yaptığı da öne sürülüyor. Bu hamle, OpenAI’ın yalnızca yazılım değil donanım tarafında da güçlü bir konum elde etme arayışında olduğunu gösteriyor.
Oracle CEO'su Safra Catz, çeyrek sonuçlarını açıklarken üç farklı şirketin "çok milyar dolarlık dört kontrata" imza attığını duyurdu. Şirketin bulut gelirlerinin bu yıl %77 oranında arttığı belirtiliyor. Oracle, yalnızca yılın ilk çeyreğinde 317 milyar doların üzerinde geleceğe yönelik sözleşme geliri eklediğini bildirdi. Bu gelişmeler, şirketin hisselerini hızla yukarı çekerken Larry Ellison'ı dünyanın en zengin ikinci ismi konumuna taşıdı.
Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?