OpenAI’dan “telsiz” dönemini bitiren teknoloji: GPT-Live tanıtıldı!

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Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT ile sesli iletişimdeki o bildik "bas-konuş" veya "bekle-cevapla" mantığını kökten değiştiren GPT-Live modellerini duyurdu. Yapay zekayla konuşmayı telsiz mandalına basma hissiyatından kurtaran GPT-Live-1 ve GPT-Live-1 mini modelleri, gerçek zamanlı ve kesintisiz bir sohbet deneyimi sunuyor. Aynı anda hem dinleyip hem de tepki verebilen bu yeni mimari, daha derin ve karmaşık görevlerde ise gücünü arka planda çalışan GPT-5.5 modelinden alıyor.

Hem dinliyor hem konuşuyor

GPT-Live'ın en dikkat çekici yeniliği, full-duplex yani çift yönlü mimarisi oldu. Önceki ses sistemlerinde kullanıcı konuşmasını tamamladıktan sonra yanıt üretiliyordu. Yeni model ise konuşmayı ve yanıt oluşturmayı eş zamanlı sürdürebiliyor. Böylece kullanıcı sözünü kesmeden doğal bir şekilde araya girebiliyor, yapılan kısa duraksamaları yanlışlıkla konuşmanın bittiği şeklinde algılanmıyor ve sohbet çok daha akıcı ilerliyor.

Model, konuşma sırasında "hmm" veya "evet" gibi kısa geri bildirimlerle dinlediğini gösterebiliyor, gerektiğinde sessiz kalabiliyor ya da uygun anda söze girebiliyor. OpenAI, bu mimarinin aynı zamanda canlı çeviri gibi gerçek zamanlı kullanım senaryolarını da mümkün kıldığını belirtiyor.

Karmaşık görevlerde GPT-5.5 devreye giriyor

Yeni mimarinin ikinci önemli özelliği ise konuşma ile derin muhakeme süreçlerinin birbirinden ayrılması. GPT-Live, kullanıcıyla sohbet etmeye devam ederken web araması, gelişmiş akıl yürütme veya ajan tabanlı görevler gerektiğinde isteği arka planda GPT-5.5 modellerine yönlendiriyor. Sonuç hazır olduğunda yanıt konuşmanın doğal akışı bozulmadan kullanıcıya aktarılıyor.

Bu yaklaşım sayesinde GPT-Live, gelecekte yayımlanacak yeni nesil modellerden de otomatik olarak yararlanabilecek. OpenAI, böylece ses deneyiminin zaman içinde daha güçlü hale geleceğini ifade ediyor.

Eski sesli sistemlerden temel farkı ne?

OpenAI, ilk ChatGPT Voice sürümünün konuşmayı metne çeviren model, büyük dil modeli ve metni sese dönüştüren model olmak üzere üç ayrı bileşenden oluşan zincir yapıyı kullandığını hatırlatıyor. Bu yaklaşım gecikmeye neden olurken modeller arasında bilgi kaybı da yaşanabiliyordu.

Daha sonra sunulan Advanced Voice Mode veya gelişmiş ses modu, tek model üzerinde çalışarak gecikmeyi azaltmış olsa da sıra tabanlı yapıyı koruyordu ve kullanıcı konuşmasını bitirmeden yanıt veremiyordu. GPT-Live ise sürekli çalışan mimarisi sayesinde saniyede birçok kez karar vererek konuşmaya devam etme, duraklama, dinleme, sözü kesme veya araç çağırma gibi işlemleri dinamik şekilde gerçekleştirebiliyor.

Daha doğal sohbet ve görsel yanıtlar

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Yeni ChatGPT Voice deneyimi yalnızca daha akıcı konuşmalar sunmakla kalmıyor. Kullanıcılar artık ihtiyaçlarına göre Instant, Medium ve High olmak üzere farklı muhakeme seviyeleri seçebiliyor. Arka planda daha güçlü modeller çalıştığı için ChatGPT Voice daha isabetli yanıtlar verebiliyor.

Sesli kullanım sırasında hava durumu, spor karşılaşmaları ve borsa gibi konularda zengin görsel kartlar da gösterilebiliyor. Bunun yanında sesli mod arama, bellek, görsel yükleme ve dosya desteği gibi mevcut ChatGPT özelliklerini kullanmayı sürdürüyor. OpenAI ayrıca ChatGPT'deki dokuz farklı sesi GPT-Live için yeniden düzenlediğini açıkladı.

150 milyon kişi kullanıyor

OpenAI'ın paylaştığı verilere göre her hafta 150 milyondan fazla kişi ChatGPT'nin ses tabanlı özelliklerini kullanıyor. Şirket, kullanıcıların bu sistemi günlük işlerde, yabancı dil pratiğinde, çocuklara hikaye anlatımında veya yolculuk sırasında eller serbest şekilde ChatGPT ile iletişim kurmak için tercih ettiğini belirtiyor.

OpenAI’ın en gelişmiş yapay zekaları küresel kullanıma açılıyor 14 sa. önce eklendi ]

Bu arada OpenAI, GPT-Live'ın geliştirilmesi sırasında sesli etkileşimlere özel güvenlik testleri uygulandığını da açıkladı. Sistem kendine zarar verme, psikoz ve mani, yapay zekaya duygusal bağımlılık, şiddet ve cinsel içerik gibi riskli alanlarında kapsamlı değerlendirmelerden geçirildi. Model, riskli içerik tespit ettiğinde daha güvenli yanıtlar üretebiliyor, gerekli durumlarda ek güvenlik mesajları gösterebiliyor veya görüşmeyi sonlandırabiliyor.

Kademeli olarak kullanıma sunuldu

GPT-Live, iOS, Android ve ChatGPT.com üzerinden küresel olarak dağıtıma başladı. Go, Plus ve Pro aboneleri varsayılan olarak GPT-Live-1 modelini kullanacak. Ücretsiz kullanıcılar için ise dağıtım sürüyor. Ücretsiz kullanıcılar için GPT-Live-1 mini modeli sunuluyor.

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