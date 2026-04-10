OpenAI’dan yeni ChatGPT Pro planı: Aylık 100 dolar

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT abonelik yapısında önemli bir değişikliğe giderek aylık 100 dolarlık yeni Pro planını kullanıcıların erişimine açtı. Bu yeni seçenek, mevcut 20 dolarlık Plus planı ile 200 dolarlık üst seviye Pro planı arasındaki fiyat farkını kapatmayı hedefliyor. Yeni plan, mevcut en üst seviye paketle aynı gelişmiş model ve araçlara erişim sunarken kullanım limitleri açısından daha düşük bir seviyede konumlanıyor.

İki plan arasındaki fark kapandı

Yeni abonelik planının en dikkat çeken yönlerinden biri Codex kullanım kapasitesi oldu. OpenAI, 100 dolarlık planın 20 dolarlık Plus plana kıyasla beş kat daha fazla Codex kullanım hakkı sunduğunu belirtiyor.

Bu plan genel olarak rakip Claude seçeneğine karşı hazırlanmış gibi görünüyor. Zira OpenAI sözcüsü “Claude Code ile karşılaştırıldığında Codex, ücretli kademelerde dolar başına daha fazla kodlama kapasitesi sunuyor” diyor.

Şirket, iki Pro plan arasındaki farkın temel olarak kullanım limitlerinde ortaya çıktığını belirtiyor. Buna göre 200 dolarlık üst seviye plan, 100 dolarlık pakete göre dört kat daha fazla Codex kapasitesi sunuyor. Ancak her iki abonelik de aynı gelişmiş araçlara ve modellere erişim sağlıyor.

Kullanıcıları yeni plana yönlendirmek amacıyla OpenAI, sınırlı bir süre için 100 dolarlık Pro planında Codex kullanımının geçici olarak artırıldığını da duyurdu. Bu kapsamda, söz konusu paket Plus planına göre 10 kata kadar daha yüksek kullanım hakkı sunabiliyor.

Öte yandan geçtiğimiz dönemde kullanıma sunulan GPT-5.2 ve ardından geliştiricilere yönelik GPT-5.3-Codex güncellemesi, Codex sisteminin hızını ve muhakeme kabiliyetini önemli ölçüde artırdı. Bu gelişmeler, özellikle yazılım geliştirme alanında ChatGPT ile Anthropic’in Claude Opus modeli arasındaki rekabeti daha da kızıştırdı.

