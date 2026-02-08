Giriş
    OpenAI donanıma giriyor: Akıllı telefon yerine AI kulaklık

    OpenAI, ilk kez tüketici donanımıyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre şirket, 2026'da ekranı olmayan ve yapay zekâ odaklı bir kulaklıkla donanım pazarına adım atacak.

    OpenAI donanıma giriyor: Akıllı telefon yerine AI kulaklık Tam Boyutta Gör
    OpenAI, bugüne kadar yalnızca yazılım ve yapay zekâ modelleriyle anılırken, şirketin ilk donanım ürünüyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Paylaşılan sızıntılara göre, OpenAI, 2026 yılında "Dime" kod adlı yapay zekâ destekli bir kulaklıkla tüketici donanım pazarına girmeyi planlıyor.

    OpenAI'nin ilk donanımı ortaya çıktı

    Aktarılan bilgilere göre OpenAI, başlangıçta çok daha iddialı bir proje üzerinde çalışıyordu. Şirketin, kendi işlem gücüne sahip, akıllı telefon benzeri bir AI cihazını değerlendirdiği ancak artan donanım maliyetleri ve özellikle HBM bellek tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu planı rafa kaldırdığı belirtiliyor. 

    Yeni stratejinin merkezinde, daha basit ve ekran içermeyen AI giyilebilir ürünler yer alıyor. Dime kod adlı kulaklık, OpenAI'nin bu "önce sade başla" yaklaşımının ilk somut adımı olarak görülüyor. Şirketin hedefi, bu ürünle hem donanım tarafında deneyim kazanmak hem de gerçek kullanıcı verileri üzerinden AI tabanlı etkileşimleri geliştirmek.

    OpenAI'nin Küresel İlişkiler Direktörü Chris Lehane, şirketin ilk donanım ürünü üzerinde aktif olarak çalıştığını doğruladı. Ancak net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. OpenAI CEO'su Sam Altman ise cihazı "akıllı telefonlardan daha sakin ve huzurlu" bir deneyim sunacak şekilde tanımlıyor. Üretim tarafında ise Foxconn ve Luxshare gibi büyük üreticilerin adı geçiyor. Kısaca, AI giyilebilir pazarında rekabet giderek artarken, Dime OpenAI için daha büyük bir ekosistemin ilk parçası olabilir. 

