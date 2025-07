OpenAI'a odaklanacak filmde Elon Musk'ı kimin canlandıracağı belli oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde, özellikle teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek bir film projesi ortaya çıkmış ve 2023 yılında OpenAI yönetiminde yaşanan dramanın Artificial adlı bir filmle beyaz perdeye aktarılacağı duyurulmuştu. Aradan geçen sürede yavaş yavaş şekillenen bu film, bugün dikkat çekici bir haberle gündeme geldi. Çünkü filmde Elon Musk'ı canlandıracak oyuncu belli oldu.

Fimde Musk'ı Ike Barinholtz canlandıracak. Daha çok komedi yapımlarında görmeye alışık olduğumuz Barinholtz, The Mindy Project ve Suicide Squad gibi yapımlarla tanınıyor.

Artificial, Sam Altman'ın kendi kurucu ortakları tarafından OpenAI'dan atıldığı ama kısa süre sonra Microsoft'un desteğiyle CEO görevine geri döndüğü tuhaf sürece odaklanacak. Ancak The Social Network gibi Artifical da bu hikâyeyi anlatırken şirketin geçmişine de ışık tutacak. Elon Musk'ın da bu noktada devreye girmesi bekleniyor. Zira kendisi OpenAI'ın kurucuları arasında yer alıyor.

Artificial'da Andrew Garfield ve Monica Barbaro da Rol Alacak

Amazon MGM çatısı altında hazırlanan Artificial'ı Luca Guadagnino (Challengers, Call Me by Your Name) yönetecek. Filmde Sam Altman'ı Andrew Garfield (The Social Network), şirketin eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Altman'a karşı başlatılan darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov (Anora) canlandıracak.

Komedi yazarı Simon Rich'in (Man Seeking Woman) senaryosunu yazdığı Artificial, akıllara The Social Network'ü getiriyor. Ancak senaryoda Rich'in imzasının olması, bunun Fincher'ın filminden daha nüktedan bir tona sahip olacağını düşündürüyor.

Artificial'ın çekimlerine kısa süre önce İtalya'da başlandı. Çekimler Ağustos ayında tamamlanacak. Bu da filmin daha önce söylendiği gibi 2026'nın ilk yarısına yetiştirileceği anlamına geliyor.

