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    OpenAI, fiyatları düşürecek: Anthropic rekabeti kızışıyor

    OpenAI’ın, Anthropic ile kızışan rekabet ortamında yapay zeka modellerine erişim ücretlerini düşürmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Sektörde yeni bir fiyat yarışı başlayabilir.

    OpenAI, fiyatları düşürecek: Anthropic rekabeti kızışıyor Tam Boyutta Gör

    OpenAI’ın, yapay zeka modellerine ücretli erişim için uyguladığı fiyatlandırmada önemli indirimlere gitmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, özellikle Anthropic ile giderek sertleşen rekabet ortamında kullanıcı tabanını genişletmek amacıyla daha agresif bir fiyat politikası üzerinde çalışıyor.

    Devler arasında mücadele kızışıyor

    Aktarılanlara göre OpenAI, yapay zeka hizmetlerinin ücretlendirilmesinde kullanılan "token" başına uygulanan fiyatlarda kayda değer düşüşler yapmayı gündemine aldı. Token, yapay zeka şirketlerinin kullanıcıların gerçekleştirdiği sorguları ve model kullanımını ölçmek için kullandığı temel faturalandırma birimi olarak biliniyor.

    ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI, tüketicilere GPT-5.5 modellerine erişim için farklı abonelik seçenekleri sunuyor. Şirketin mevcut ücretlendirmesinde aylık 8 dolar, 20 dolar ve 100 doların üzerinde başlayan kademeli abonelik paketleri bulunuyor.

    Rakip Anthropic ise Claude hizmeti kapsamında yıllık abonelik tercih eden kullanıcılara yönelik Claude Pro paketini aylık 17 dolar seviyesinde sunarken daha gelişmiş kullanım ihtiyaçlarına hitap eden Claude Max aboneliği için aylık 100 dolar ve üzeri ücretler talep ediyor.

    Bu arada Anthropic'in de benzer fiyat indirimlerine gidebileceği değerlendiriliyor. Dolayısıyla iki şirket arasındaki rekabet hem teknolojik yetenekler üzerinden hem de maliyet üzerinden şekillenecek.

    Halka arz hazırlıkları hızlandı

    Fiyat indirim iddiaları bir yana dursun, iki şirket de finansal cephede halihazırda son derece önemli bir dönemden geçiyor. 852 milyar dolar değerlemeye ulaşan OpenAI kısa bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli şekilde halka arz başvurusunda bulundu. 965 milyar dolar değerlemeye sahip olan Anthropic ise daha önce halka arz başvurusu yapmıştı.

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