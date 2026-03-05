Giriş
    OpenAI, GitHub rakibi bir platform geliştiriyor

    OpenAI, yazılım geliştiriciler için GitHub’a rakip olabilecek yeni bir kod barındırma platformu üzerinde çalışıyor. Platform ile şirket, doğrudan Microsoft’a rakip olabilir.

    OpenAI, GitHub rakibi bir platform geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasının öncülerinden OpenAI, yazılım geliştiricilerin kodlarını depolayıp yönetebildiği yeni bir platform üzerinde çalışıyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre şirket, Microsoft’un sahibi olduğu popüler kod barındırma servisi GitHub’a alternatif oluşturabilecek bir ürün geliştirme sürecine girdi.

    Proje henüz erken aşamada

    Proje hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre OpenAI mühendisleri son aylarda GitHub tarafında artan hizmet kesintileri ile karşılaştı. Bu kesintiler nedeniyle platformun zaman zaman erişilemez hale gelmesi, şirket içinde yeni bir kod barındırma altyapısı geliştirme fikrini gündeme taşıdı.

    OpenAI ekibinin geliştirdiği platformun temel amacı, şirket içindeki yazılım geliştirme süreçlerini daha güvenilir bir altyapı üzerine taşımak. Bununla birlikte proje yalnızca dahili kullanım için düşünülmeyebilir. Şirket çalışanlarının, geliştirilen kod deposu sisteminin ileride OpenAI müşterilerine satılabilecek ticari bir ürün haline getirilebileceğini değerlendirdiği ifade ediliyor.

    Information raporuna göre söz konusu platformun geliştirme süreci henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. Bu nedenle tamamlanmasının aylar sürebileceği belirtiliyor. Mevcut durumda proje hakkında teknik detaylar veya hedeflenen özellikler kamuoyuna açıklanmış değil.

    Öte yandan bilindiği üzere GitHub’ın sahibi olan Microsoft, aynı zamanda OpenAI’a milyarlarca dolarlık yatırım yapmış ve şirketin en önemli stratejik ortaklarından biri konumunda. OpenAI’ın bu tür yeni ürünlere yönelmesi, şirketin hızla büyüyen finansal gücüyle de ilişkilendiriliyor. Son yatırım turunda teknoloji devleri ve SoftBank gibi yatırımcıların da dahil olduğu yaklaşık 110 milyar dolarlık dev finansman sağlandı. Bu yatırımın ardından OpenAI’ın toplam değerlemesi 840 milyar dolara ulaştı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 13 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 13 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

