OpenAI, GitHub rakibi bir platform geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasının öncülerinden OpenAI, yazılım geliştiricilerin kodlarını depolayıp yönetebildiği yeni bir platform üzerinde çalışıyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre şirket, Microsoft’un sahibi olduğu popüler kod barındırma servisi GitHub’a alternatif oluşturabilecek bir ürün geliştirme sürecine girdi.

Proje henüz erken aşamada

Proje hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre OpenAI mühendisleri son aylarda GitHub tarafında artan hizmet kesintileri ile karşılaştı. Bu kesintiler nedeniyle platformun zaman zaman erişilemez hale gelmesi, şirket içinde yeni bir kod barındırma altyapısı geliştirme fikrini gündeme taşıdı.

OpenAI ekibinin geliştirdiği platformun temel amacı, şirket içindeki yazılım geliştirme süreçlerini daha güvenilir bir altyapı üzerine taşımak. Bununla birlikte proje yalnızca dahili kullanım için düşünülmeyebilir. Şirket çalışanlarının, geliştirilen kod deposu sisteminin ileride OpenAI müşterilerine satılabilecek ticari bir ürün haline getirilebileceğini değerlendirdiği ifade ediliyor.

Information raporuna göre söz konusu platformun geliştirme süreci henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. Bu nedenle tamamlanmasının aylar sürebileceği belirtiliyor. Mevcut durumda proje hakkında teknik detaylar veya hedeflenen özellikler kamuoyuna açıklanmış değil.

Öte yandan bilindiği üzere GitHub’ın sahibi olan Microsoft, aynı zamanda OpenAI’a milyarlarca dolarlık yatırım yapmış ve şirketin en önemli stratejik ortaklarından biri konumunda. OpenAI’ın bu tür yeni ürünlere yönelmesi, şirketin hızla büyüyen finansal gücüyle de ilişkilendiriliyor. Son yatırım turunda teknoloji devleri ve SoftBank gibi yatırımcıların da dahil olduğu yaklaşık 110 milyar dolarlık dev finansman sağlandı. Bu yatırımın ardından OpenAI’ın toplam değerlemesi 840 milyar dolara ulaştı.

