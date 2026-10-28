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    OpenAI, baş rakibi Google’dan yapay zeka çipleri satın alacak

    OpenAI, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için Google'ın TPU çiplerini satın almayı planlıyor. Anlaşma gerçekleşirse iki şirket arasındaki iş birliği donanım alanında da genişleyecek.

    OpenAI, Google’dan yapay zeka çipleri satın alacak Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en büyük rakiplerinden Google’ın Tensor Processing Unit (TPU) çiplerini satın almayı planlıyor. Ancak olası anlaşmanın finansal büyüklüğü, satın alınacak çiplerin sayısı ve teslimat takvimi gibi ayrıntılar henüz açıklanmadı.

    OpenAI ve Google arasındaki iş birliği genişliyor

    Yapay zeka ürünleri ve arama motoru alanlarında rekabet eden iki şirket, son dönemde ticari iş birliklerini artırıyor. OpenAI, geçen hafta en gelişmiş yapay zeka modellerini Google Cloud üzerinden sunacağını duyurmuştu. Yeni çip anlaşmasının hayata geçmesi halinde şirketler arasındaki iş birliği donanım tarafına da taşınacak.

    OpenAI, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için halihazırda Nvidia'nın grafik işlem birimlerini (GPU) kullanan en büyük müşteriler arasında yer alıyor. Bununla birlikte şirket, donanım ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif çözümlere de yöneliyor.

    Google'ın Tensor Processing Unit (TPU) adı verilen özel işlemcileri, Nvidia'nın GPU'larına alternatif olarak giderek daha fazla ilgi görüyor. Şirketler, yapay zeka altyapısının maliyetini düşürmek amacıyla farklı donanım seçeneklerini değerlendirirken Google da bu yıl bazı müşterilerine TPU çiplerini doğrudan satmaya başladı. Google'ın çiplerine yönelik talep, rakip yapay zeka şirketi Anthropic gibi müşterilerle yapılan anlaşmalar sayesinde de artıyor. Bu alandaki gelirin özellikle 2027 yılında öne çıkması bekleniyor.

    Yapay zeka altyapısına 600 milyar dolarlık yatırım

    OpenAI'ın Google çiplerine yönelmesi, teknoloji sektöründe yapay zeka altyapısına yapılan büyük yatırımların hızlandığı bir döneme denk geliyor. Amazon, Microsoft ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'in 2026 yılında yapay zeka altyapısına toplamda 600 milyar dolara kadar harcama yapması bekleniyor.

    Bununla birlikte yatırımcılar, artan harcamaların şirketlere ne zaman anlamlı bir finansal getiri sağlayacağını sorgulamaya devam ediyor. Alphabet'in açıklayacağı üç aylık finansal sonuçlar da şirketin yapay zeka yatırımlarının bulut bilişim iş kolundaki büyümeye katkısını değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

    OpenAI, dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla kendi donanım çözümleri üzerinde de çalışıyor. Şirket, haziran ayında Broadcom ile birlikte tasarladığı ilk özel yapay zeka çipi Jalapeno’yu tanıtmıştı. OpenAI, birden fazla nesli kapsayacak çip programının parçası olan işlemciyi 2026'nın sonuna kadar kullanıma almayı planladığını açıklamıştı.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    M
    merkalıkendidünyasında 53 dakika önce

    https://tahminkafasi.com/soru/sosyal-medyada-viral-olan-ucan-tesla-roadster-videolari-hakkinda-elon-musktan-bu-hafta-xte-bir-aciklama-gelir-mi

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    emrahmt 5 gün önce

    tuhaf

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