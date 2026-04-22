OpenAI, düşünerek görsel üretenen ChatGPT Images 2.0’ı devreye aldı

Yeni “düşünme” yeteneği
ChatGPT Images 2.0’ın en dikkat çekici yeniliği OpenAI’ın yeni GPT Image 2 modeli ile gelen “thinking” yani düşünme yetenekleri oldu. Bu özellik aktif edildiğinde sistem, yalnızca verilen komutla sınırlı kalmayıp internet üzerinden bilgi arayabiliyor, yüklenen dosyaları analiz ederek görsel açıklamalar oluşturabiliyor ve görselin yapısını üretmeden önce mantıksal olarak kurgulayabiliyor.
Bu gelişme, özellikle doğruluk ve görsel bütünlüğün kritik olduğu senaryolarda önemli avantaj sağlıyor. OpenAI’a göre yeni model, sahnedeki nesnelerin konumlandırılması, metin yerleşimi ve detayların korunması konusunda önceki sürümlere kıyasla çok daha güvenilir sonuçlar veriyor.
Tutarlılık sorunu çözülüyor
ChatGPT Images 2.0, teknik tarafta da önemli iyileştirmeler getiriyor. Sistem artık 2K çözünürlüğe kadar görseller üretebiliyor ve farklı kullanım senaryolarına uygun olarak 3:1 gibi geniş ya da 1:3 gibi dikey en-boy oranlarını destekliyor.
Yeni model sadece saf gerçekçiliğin yanı sıra piksel sanat, manga çizimleri, sinematik sahneler ve farklı görsel dillerde daha başarılı sonuçlar üretebiliyor. OpenAI, bu gelişmelerin özellikle oyun prototipleme ve storyboard hazırlama gibi alanlarda kullanım değerini artırdığını belirtiyor.
Yeni modelin öne çıkan bir diğer yönü ise metin üretiminde yaşanan gelişmeler oldu. OpenAI, Images 2.0’ın Japonca, Korece, Çince, Hintçe ve Bengalce gibi Latin alfabesi dışındaki dillerde “önemli iyileştirmeler” sunduğunu açıkladı.
Tüm kullanıcılara açıldı
OpenAI, ChatGPT Images 2.0'ı tüm ChatGPT kullanıcıları için erişime açtı. Ancak Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneleri, gelişmiş düşünme yetenekleri ve daha güçlü çıktılara erişebiliyor. Sistem ayrıca OpenAI API ve Codex platformu üzerinden de kullanılabiliyor.