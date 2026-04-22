Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, düşünerek görsel üretenen ChatGPT Images 2.0’ı devreye aldı

    OpenAI, ChatGPT Images 2.0 ile görsel üretimde yeni bir aşamaya geçti. Web’den veri çekebilen ve tek komutla tutarlı görseller üretebilen sistem, kalite ve doğrulukta önemli artış sunuyor.

    OpenAI, yapay zeka destekli görsel üretim alanında elini güçlendirmek için ChatGPT Images 2.0 sürümünü kullanıma sundu. Şirketin “dönüm noktası” olarak tanımladığı yeni sistem, yalnızca daha kaliteli görseller üretmekle kalmıyor aynı zamanda web’den bilgi çekebilen, akıl yürütebilen ve tek komutla birden fazla tutarlı görsel oluşturabilen yeni nesil yetenekler sunuyor.

    Yeni “düşünme” yeteneği

    ChatGPT Images 2.0’ın en dikkat çekici yeniliği OpenAI’ın yeni GPT Image 2 modeli ile gelen “thinking” yani düşünme yetenekleri oldu. Bu özellik aktif edildiğinde sistem, yalnızca verilen komutla sınırlı kalmayıp internet üzerinden bilgi arayabiliyor, yüklenen dosyaları analiz ederek görsel açıklamalar oluşturabiliyor ve görselin yapısını üretmeden önce mantıksal olarak kurgulayabiliyor.

    Bu gelişme, özellikle doğruluk ve görsel bütünlüğün kritik olduğu senaryolarda önemli avantaj sağlıyor. OpenAI’a göre yeni model, sahnedeki nesnelerin konumlandırılması, metin yerleşimi ve detayların korunması konusunda önceki sürümlere kıyasla çok daha güvenilir sonuçlar veriyor.

    Tutarlılık sorunu çözülüyor

    Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, tek bir komut üzerinden aynı karakterleri, nesneleri ve görsel tarzı koruyarak aynı anda sekiz farklı görsel üretebiliyor. Bu özellik özellikle manga sayfaları, sosyal medya içerik serileri ya da mimari tasarım planları gibi çoklu görsel gerektiren projelerde dikkat çekiyor. OpenAI, bu sayede kullanıcıların artık sahneler arasında tutarlılık sağlamak için tekrar tekrar komut yazmasına gerek kalmayacağını vurguluyor.

    ChatGPT Images 2.0, teknik tarafta da önemli iyileştirmeler getiriyor. Sistem artık 2K çözünürlüğe kadar görseller üretebiliyor ve farklı kullanım senaryolarına uygun olarak 3:1 gibi geniş ya da 1:3 gibi dikey en-boy oranlarını destekliyor.

    Yeni model sadece saf gerçekçiliğin yanı sıra piksel sanat, manga çizimleri, sinematik sahneler ve farklı görsel dillerde daha başarılı sonuçlar üretebiliyor. OpenAI, bu gelişmelerin özellikle oyun prototipleme ve storyboard hazırlama gibi alanlarda kullanım değerini artırdığını belirtiyor.

    Yeni modelin öne çıkan bir diğer yönü ise metin üretiminde yaşanan gelişmeler oldu. OpenAI, Images 2.0’ın Japonca, Korece, Çince, Hintçe ve Bengalce gibi Latin alfabesi dışındaki dillerde “önemli iyileştirmeler” sunduğunu açıkladı.

    Tüm kullanıcılara açıldı

    OpenAI, ChatGPT Images 2.0’ı tüm ChatGPT kullanıcıları için erişime açtı. Ancak Plus, Pro, Business ve Enterprise aboneleri, gelişmiş düşünme yetenekleri ve daha güçlü çıktılara erişebiliyor. Sistem ayrıca OpenAI API ve Codex platformu üzerinden de kullanılabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eminevim araba nasıl alınır ay yapım senaryo gönderme yağ pompası arıza sesi 4 mevsim lastik alınır mı dubleks merdiven panjuru

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum