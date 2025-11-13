Giriş
    OpenAI, GPT 5.1'i tanıttı: Daha akıllı ve sohbet odaklı

    OpenAI, amiral gemisi modeli GPT-5’in güncellenmiş versiyonu olan GPT-5.1’i duyurdu. Şirket, yeni sürümün daha akıllı ve sohbet odaklığı olduğunu belirtiyor.    

    OpenAI, GPT 5.1'i tanıttı: Daha akıllı ve sohbet odaklı Tam Boyutta Gör
    OpenAI bugün, Ağustos ayında çıkan amiral gemisi modeli GPT-5’in güncellenmiş versiyonu olan GPT-5.1’i duyurdu. Şirket bu sürümü, ChatGPT’yi daha akıllı ve sohbet etmeyi daha keyifli hale getiren bir yükseltme olarak tanımlıyor.

    GPT-5.1'deki yenilikler neler?

    Yeni sürümle birlikte GPT-5.1 Instant ve GPT-5.1 Thinking adlı iki model geliyor. OpenAI’ye göre Instant modeli ilk kez uyarlanabilir akıl yürütmeyi kullanarak daha zorlu sorulara yanıt vermeden önce ne zaman düşünmesi gerektiğine karar verebiliyor ve böylece daha kapsamlı ve doğru yanıtlar verirken aynı zamanda hızlı yanıtlar verebiliyor. 

    OpenAI, GPT 5.1'i tanıttı: Daha akıllı ve sohbet odaklı Tam Boyutta Gör
    Thinking modeli ise karmaşık görevlerde daha kararlı, basit görevlerde daha hızlı ve daha anlaşılır hale getirilmiş. Model artık, düşünme süresini soruya daha hassas bir şekilde uyarlıyor; karmaşık problemlere daha fazla zaman ayırırken, daha basit olanlara daha hızlı yanıt veriyor. 
    OpenAI, GPT 5.1'i tanıttı: Daha akıllı ve sohbet odaklı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yeni güncellemeyle modelin konuşma tarzı seçeneklerini de genişletiyor. Artık seçenekler arasında Varsayılan (Default), Profesyonel (Professional), Dostane (Friendly), Samimi (Candid), Tuhaf (Quirky), Verimli (Efficient), Meraklı (Nerdy) ve Alaycı (Cynical) gibi tonlar bulunuyor. Şirket ayrıca, kullanıcıların ChatGPT’nin tarzını doğrudan ayarlardan kişiselleştirmelerine olanak tanıyacak yeni bir deneysel özelliğin de bu hafta bazı kullanıcılar için aktif olacağını duyurdu.

    Yeni modeller bu hafta itibarıyla kullanıma sunulmaya başlayacak, eski GPT-5 modelleri ise üç ay boyunca ChatGPT’nin “eski modeller” menüsünde kalacak ve sonrasında kaldırılacak.

    GPT-5 beklentileri karşılayamadı

    Ağustos ayında GPT-5 büyük beklentilerle tanıtılmış olsa da, birçok ChatGPT kullanıcısı yeniliklerin sınırlı olduğunu düşünerek hayal kırıklığı yaşadı. Tepkiler üzerine OpenAI, lansmandan sadece bir gün sonra GPT-4o’yu yeniden seçenekler arasına eklemek zorunda kaldı.

    OpenAI’nin stratejik ortağı Microsoft da GPT-5’in beklentileri karşılamamasının ardından, Anthropic’in modellerine yönelmeye başladı. Şu anda Anthropic’in modelleri, Copilot Researcher, GitHub Copilot, Copilot Studio ve Word ile PowerPoint belgeleri oluşturabilen yeni Office Agent sistemlerinde kullanılmaya başlandı.

    GPT-5.1’in duyurusu, OpenAI’nin kısa süre önce tanıttığı ChatGPT Atlas adlı yapay zeka destekli web tarayıcısının ardından geldi. Bu tarayıcıda, yalnızca ChatGPT Plus ve Pro kullanıcılarının erişebildiği bir “ajan modu” (agent mode) bulunuyor. Bu özellik, OpenAI’nin Operator aracına benzer biçimde, kullanıcının isteğiyle tarayıcı üzerinde otomatik işlemler gerçekleştirebiliyor.

