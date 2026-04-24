OpenAI GPT-5.5’i duyurdu: “Süper uygulama” vizyonuna yeni bir adım

Tam Boyutta Gör OpenAI kısa bir süre önce GPT-5.5 adlı yeni yapay zeka modelini kullanıma sundu. Şirket, bu modeli şimdiye kadarki “en akıllı ve en sezgisel kullanıma sahip sistem” olarak tanımlıyor. Yeni model çok sayıda alanda geliştirilmiş yetenekler sunarken OpenAI’ın kurucu ortağı ve başkanı Greg Brockman, GPT-5.5’in şirketi “süper uygulama” hedefine bir adım daha yaklaştırdığını ifade etti.

Yeni modelin en dikkat çeken yönlerinden biri işlem verimliliği tarafında. Yetkililer GPT-5.5’in daha az token kullanarak daha hızlı ve daha keskin düşünebildiğini belirtiyor. Bu özellik, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için daha gelişmiş yapay zeka kapasitesinin daha erişilebilir hale gelmesi anlamına geliyor.

Hedefte süper uygulama vizyonu var

OpenAI’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı en büyük hedeflerden biri olan “süper uygulama” konsepti, GPT-5.5 ile birlikte yeniden gündeme taşındı. Greg Brockman ve OpenAI CEO’su Sam Altman’ın daha önce de dile getirdiği bu vizyon, ChatGPT, Codex ve yapay zeka tabanlı tarayıcı gibi araçların tek bir platformda birleşmesini öngörüyor.

Bu yaklaşımın amacı, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için çok yönlü bir dijital asistan deneyimi sunmak. Aynı zamanda sektörde benzer bir hedefe sahip olan Elon Musk’ın X platformunu “süper uygulama”ya dönüştürme planlarıyla da dolaylı bir rekabet alanı oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise GPT-5.5’in önceki modellere göre kayda değer geliştirmeler sunduğu açıklandı. Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre model, Google’ın Gemini 3.1 Pro ve Anthropic’in Claude Opus 4.7 gibi rakip sistemlerine kıyasla birçok ölçümde daha yüksek skorlar elde ediyor.

Modelin özellikle kurumsal yapay zeka uygulamaları, ajan tabanlı kodlama süreçleri ve bilgi işleme görevlerinde öne çıktığı belirtiliyor. OpenAI araştırma ekibinden Mark Chen, GPT-5.5’in bilgisayar tabanlı iş akışlarında önceki sürümlere göre daha yetkin olduğunu söyledi. Chen’e göre model, bilimsel ve teknik araştırma süreçlerinde anlamlı bir ilerleme sağlayarak uzman araştırmacılara destek olabilecek kapasiteye sahip.

Ayrıca ilaç keşfi gibi yüksek teknik gereksinimlere sahip alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Son yıllarda yapay zekanın bu tür bilimsel süreçlerdeki rolü giderek artarken GPT-5.5’in bu eğilimi daha da hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

OpenAI, GPT-5.5’in Perşembe günü itibarıyla geniş ölçekte kullanıma açıldığını duyurdu. Model, ChatGPT üzerinden Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Bunun yanında GPT-5.5 Pro sürümü ise Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına yönelik olarak dağıtılıyor.

OpenAI GPT-5.5'i duyurdu: Süper uygulama vizyonuna yeni bir adım

