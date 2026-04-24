OpenAI GPT-5.5’i duyurdu: “Süper uygulama” vizyonuna yeni bir adım

Yeni modelin en dikkat çeken yönlerinden biri işlem verimliliği tarafında. Yetkililer GPT-5.5’in daha az token kullanarak daha hızlı ve daha keskin düşünebildiğini belirtiyor. Bu özellik, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal müşteriler için daha gelişmiş yapay zeka kapasitesinin daha erişilebilir hale gelmesi anlamına geliyor.
Hedefte süper uygulama vizyonu var
OpenAI’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı en büyük hedeflerden biri olan “süper uygulama” konsepti, GPT-5.5 ile birlikte yeniden gündeme taşındı. Greg Brockman ve OpenAI CEO’su Sam Altman’ın daha önce de dile getirdiği bu vizyon, ChatGPT, Codex ve yapay zeka tabanlı tarayıcı gibi araçların tek bir platformda birleşmesini öngörüyor.
Bu yaklaşımın amacı, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için çok yönlü bir dijital asistan deneyimi sunmak. Aynı zamanda sektörde benzer bir hedefe sahip olan Elon Musk’ın X platformunu “süper uygulama”ya dönüştürme planlarıyla da dolaylı bir rekabet alanı oluşturuyor.
Modelin özellikle kurumsal yapay zeka uygulamaları, ajan tabanlı kodlama süreçleri ve bilgi işleme görevlerinde öne çıktığı belirtiliyor. OpenAI araştırma ekibinden Mark Chen, GPT-5.5’in bilgisayar tabanlı iş akışlarında önceki sürümlere göre daha yetkin olduğunu söyledi. Chen’e göre model, bilimsel ve teknik araştırma süreçlerinde anlamlı bir ilerleme sağlayarak uzman araştırmacılara destek olabilecek kapasiteye sahip.
Ayrıca ilaç keşfi gibi yüksek teknik gereksinimlere sahip alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Son yıllarda yapay zekanın bu tür bilimsel süreçlerdeki rolü giderek artarken GPT-5.5’in bu eğilimi daha da hızlandırabileceği değerlendiriliyor.
OpenAI, GPT-5.5'in Perşembe günü itibarıyla geniş ölçekte kullanıma açıldığını duyurdu. Model, ChatGPT üzerinden Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına kademeli olarak sunuluyor. Bunun yanında GPT-5.5 Pro sürümü ise Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına yönelik olarak dağıtılıyor.