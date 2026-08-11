OpenAI’dan yeni GPT-5.6-Cyber modeli: Hedefte siber saldırılar var

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka destekli siber saldırıların giderek daha karmaşık hale gelmesi yapay zeka şirketlerini savunma tarafında da yeni çözümler geliştirmeye yöneltiyor. OpenAI, bu kapsamda Daybreak siber güvenlik programını genişletirken GPT-5.6-Cyber adlı modelini tanıttı.

Son dönemde yapay zeka ajanlarının siber saldırılarda daha aktif rol oynadığına ilişkin örnekler artıyor. OpenAI da yapay zekanın siber saldırılarda daha hızlı ve bağımsız şekilde kullanılmasının savunma tarafında yeni araçlara duyulan ihtiyacı artırdığını belirtiyor. Şirket, daha önce başlattığı Daybreak programını Blue ve Red olmak üzere iki farklı seviyeye ayırarak kapsamını genişletti.

Daybreak Blue ve Red nasıl çalışıyor?

Daybreak, siber güvenlik ekiplerine yapay zeka modelleri, araçlar ve çeşitli iş akışlarını bir arada sunan bir hizmet olarak konumlandırılıyor. Programın her iki seviyesinde de onaylanmış müşterilere OpenAI'ın ileri seviye siber güvenlik modellerini kullanma imkanı sağlanıyor.

Daybreak Blue, daha geniş bir kullanıcı kitlesine yönelik temel seviye olarak öne çıkıyor. Bu paket kapsamında olay müdahalesi, kötü amaçlı yazılım analizi ve güvenlik yamalarının doğrulanması gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. OpenAI, Blue seviyesini çoğu savunma ekibi için önerilen başlangıç noktası olarak tanımlıyor.

Daybreak Red ise çok daha gelişmiş siber güvenlik çalışmalarına odaklanıyor. Bu seviyede kullanıcılar, güvenlik testleri ve güvenlik açığı araştırmaları için özel olarak eğitilmiş modellerden yararlanabiliyor. Açık araştırması, sızma testleri, red-team çalışmaları ve saldırı doğrulama gibi yetkili güvenlik faaliyetleri bu seviyede sunuluyor.

Siber olaylara GPT-5.6-Cyber yanıtı

Tam Boyutta Gör

Daybreak Red'in en önemli yeniliği ise GPT-5.6-Cyber. Model, OpenAI'ın genel amaçlı en gelişmiş modeli olarak tanımladığı GPT-5.6 Sol temel alınarak siber güvenlik görevleri için özel olarak geliştirildi.

Zuckerberg'den AI manifestosu: Herkes süper zekaya sahip olacak 5 sa. önce eklendi

OpenAI, GPT-5.6-Cyber'ın özellikle karmaşık güvenlik araştırmalarında kullanılmak üzere optimize edildiğini belirtiyor. Model, sıfırıncı gün güvenlik açıklarının tespit edilmesi, saldırı zincirlerinin oluşturulması ve ayrıcalık yükseltme gibi ileri düzey siber güvenlik görevlerini yerine getirebiliyor.

Tam Boyutta Gör

OpenAI'ın kendi geliştirdiği Advanced Cybersecurity Completion Rate testinde GPT-5.6-Cyber'ın yüzde 95 başarı oranına ulaştığı açıklandı. Aynı testte önceki GPT-5.5-Cyber modeli yüzde 57,3 seviyesinde kalıyor. Genel amaçlı GPT-5.6 Sol ise yalnızca yüzde 1,5 başarı gösterdi.

Herkese açılmayacak

OpenAI, modelin yüksek yetenekleri nedeniyle GPT-5.6-Cyber'ı genel ChatGPT veya API kullanıcılarına sunmuyor. Model yalnızca Daybreak Red programına kabul edilen kuruluşlar tarafından kullanılabilecek.

Şirket şu aşamada erişimi, güvenlik alanında faaliyet gösteren ve güvenilir olduğu değerlendirilen seçilmiş iş ortaklarıyla sınırlandırıyor. Bunlar arasında Accenture, IBM, CrowdStrike ve Cloudflare gibi şirketlerin bulunduğu bildiriliyor. Daybreak programına katılmak isteyen kuruluşların OpenAI'ın Daybreak Access sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

OpenAI GPT-5.6-Cyber tanıtıldı: Hedefte siber saldırılar var

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: