Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI’dan yeni GPT-5.6-Cyber modeli: Hedefte siber saldırılar var

    OpenAI, yapay zeka destekli siber saldırılara karşı GPT-5.6-Cyber modelini tanıttı. Yeni model, güvenliğe yönelik araştırmalar ve uygulamalar için sınırlı sayıda kuruluşa sunulacak.

    OpenAI GPT-5.6-Cyber tanıtıldı: Hedefte siber saldırılar var Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka destekli siber saldırıların giderek daha karmaşık hale gelmesi yapay zeka şirketlerini savunma tarafında da yeni çözümler geliştirmeye yöneltiyor. OpenAI, bu kapsamda Daybreak siber güvenlik programını genişletirken GPT-5.6-Cyber adlı modelini tanıttı.

    Son dönemde yapay zeka ajanlarının siber saldırılarda daha aktif rol oynadığına ilişkin örnekler artıyor. OpenAI da yapay zekanın siber saldırılarda daha hızlı ve bağımsız şekilde kullanılmasının savunma tarafında yeni araçlara duyulan ihtiyacı artırdığını belirtiyor. Şirket, daha önce başlattığı Daybreak programını Blue ve Red olmak üzere iki farklı seviyeye ayırarak kapsamını genişletti.

    Daybreak Blue ve Red nasıl çalışıyor?

    Daybreak, siber güvenlik ekiplerine yapay zeka modelleri, araçlar ve çeşitli iş akışlarını bir arada sunan bir hizmet olarak konumlandırılıyor. Programın her iki seviyesinde de onaylanmış müşterilere OpenAI'ın ileri seviye siber güvenlik modellerini kullanma imkanı sağlanıyor.

    Daybreak Blue, daha geniş bir kullanıcı kitlesine yönelik temel seviye olarak öne çıkıyor. Bu paket kapsamında olay müdahalesi, kötü amaçlı yazılım analizi ve güvenlik yamalarının doğrulanması gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. OpenAI, Blue seviyesini çoğu savunma ekibi için önerilen başlangıç noktası olarak tanımlıyor.

    Daybreak Red ise çok daha gelişmiş siber güvenlik çalışmalarına odaklanıyor. Bu seviyede kullanıcılar, güvenlik testleri ve güvenlik açığı araştırmaları için özel olarak eğitilmiş modellerden yararlanabiliyor. Açık araştırması, sızma testleri, red-team çalışmaları ve saldırı doğrulama gibi yetkili güvenlik faaliyetleri bu seviyede sunuluyor.

    Siber olaylara GPT-5.6-Cyber yanıtı

    OpenAI GPT-5.6-Cyber tanıtıldı: Hedefte siber saldırılar var Tam Boyutta Gör

    Daybreak Red'in en önemli yeniliği ise GPT-5.6-Cyber. Model, OpenAI'ın genel amaçlı en gelişmiş modeli olarak tanımladığı GPT-5.6 Sol temel alınarak siber güvenlik görevleri için özel olarak geliştirildi.

    OpenAI, GPT-5.6-Cyber'ın özellikle karmaşık güvenlik araştırmalarında kullanılmak üzere optimize edildiğini belirtiyor. Model, sıfırıncı gün güvenlik açıklarının tespit edilmesi, saldırı zincirlerinin oluşturulması ve ayrıcalık yükseltme gibi ileri düzey siber güvenlik görevlerini yerine getirebiliyor.

    OpenAI GPT-5.6-Cyber tanıtıldı: Hedefte siber saldırılar var Tam Boyutta Gör

    OpenAI'ın kendi geliştirdiği Advanced Cybersecurity Completion Rate testinde GPT-5.6-Cyber'ın yüzde 95 başarı oranına ulaştığı açıklandı. Aynı testte önceki GPT-5.5-Cyber modeli yüzde 57,3 seviyesinde kalıyor. Genel amaçlı GPT-5.6 Sol ise yalnızca yüzde 1,5 başarı gösterdi.

    Herkese açılmayacak

    OpenAI, modelin yüksek yetenekleri nedeniyle GPT-5.6-Cyber'ı genel ChatGPT veya API kullanıcılarına sunmuyor. Model yalnızca Daybreak Red programına kabul edilen kuruluşlar tarafından kullanılabilecek.

    Şirket şu aşamada erişimi, güvenlik alanında faaliyet gösteren ve güvenilir olduğu değerlendirilen seçilmiş iş ortaklarıyla sınırlandırıyor. Bunlar arasında Accenture, IBM, CrowdStrike ve Cloudflare gibi şirketlerin bulunduğu bildiriliyor. Daybreak programına katılmak isteyen kuruluşların OpenAI'ın Daybreak Access sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mga balata nerenin malı polo 1.4 tdi comfortline siemens buzdolabı alarm kapatma anafranil ile takıntılarımı yendim kurt kapanı 2

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    General Mobile GM 26 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro V 15
    Acer Nitro V 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum