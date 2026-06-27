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    OpenAI, Mythos'tan güçlü GPT-5.6 ailesini tanıttı: Sol, Terra ve Luna geliyor

    OpenAI, GPT-5.6 ailesini tanıttı. Şirketin şimdiye kadarki en güçlü modeli Sol'un yanı sıra daha ekonomik Terra ve Luna da geliyor. Peki yeni modeller hangi yenilikleri sunuyor?

    OpenAI GPT-5.6 model ailesi tanıtıldı: Sol, Terra ve Luna geliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli ailesi GPT-5.6'yı sınırlı ön izleme kapsamında duyurdu. Sol, Terra ve Luna isimlerini taşıyan üç farklı modelden oluşan aile, performans, maliyet ve hız açısından farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Şirket, modelleri önümüzdeki haftalarda ChatGPT, Codex ve API kullanıcılarına daha geniş çapta sunmayı planlıyor.

    Üç farklı model, üç farklı kullanım senaryosu

    OpenAI’ın yeni isimlendirme sisteminde "5.6" model nesline işaret ederken “Sol, Terra ve Luna” ise yetenek seviyelerini temsil ediyor.

    Ailenin en güçlü modeli olan GPT-5.6 Sol, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en yetenekli yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor. OpenAI, Sol'un özellikle karmaşık kodlama süreçleri, biyoloji araştırmaları ve siber güvenlik alanlarında GPT-5.5'e kıyasla önemli ilerleme kaydettiğini belirtiyor.

    OpenAI GPT-5.6 model ailesi tanıtıldı: Sol, Terra ve Luna geliyor Tam Boyutta Gör
    GPT-5.6 Terra, GPT-5.5'e benzer performansı yaklaşık iki kat daha düşük maliyetle sunmayı hedeflerken GPT-5.6 Luna ise yüksek hacimli uygulamalar için geliştirilen şirketin en ekonomik modeli konumunda bulunuyor. Böylece geliştiriciler performans, hız ve maliyet arasında ihtiyaçlarına uygun seçim yapabilecek.

    OpenAI'a göre GPT-5.6 Sol, karmaşık terminal tabanlı görevleri ölçen Terminal-Bench 2.1 testinde yeni performans seviyesine ulaştı. Yeni model planlama, yinelemeli çalışma ve araç koordinasyonu gerektiren komut satırı senaryolarında şirketin önceki modellerini geride bıraktı. Geride bırakılan modeller arasında çokça ses getiren Anthropic imzalı Mythos ve Fable 5 modeli de bulunuyor.

    OpenAI GPT-5.6 model ailesi tanıtıldı: Sol, Terra ve Luna geliyor Tam Boyutta Gör
    Biyoloji alanında ise uzun soluklu genomik ve nicel biyoloji analizlerini değerlendiren GeneBench v1 testinde GPT-5.5'e göre daha yüksek başarı elde ederken bunu daha az token kullanarak gerçekleştirdi.

    Siber güvenlik tarafında da önemli geliştirmeler yapıldığını belirten OpenAI, Sol'un uzun süreli güvenlik araştırmaları, zafiyet analizi ve istismar çalışmalarında performans-verimlilik dengesini ileri taşıdığını ifade ediyor.

    Yeni akıl yürütme modu ve çoklu ajan desteği geldi

    GPT-5.6 ile birlikte OpenAI, "max reasoning effort" adını verdiği yeni akıl yürütme seviyesini de kullanıma sunuyor. Bu mod, özellikle Sol modelinin daha uzun süre düşünerek karmaşık problemleri çözmesini sağlıyor.

    OpenAI GPT-5.6 model ailesi tanıtıldı: Sol, Terra ve Luna geliyor Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak tanıtılan "ultra mode", tek bir model yerine birden fazla alt ajanın birlikte çalışmasını sağlayarak kapsamlı görevlerin daha hızlı tamamlanmasını hedefliyor.

    Bunlara ek olarak OpenAI, şimdiye kadarki en kapsamlı güvenlik altyapısını kullandığını da vurguladı. Şirket, mevcut gerçek zamanlı ve insan uzman testlerinin yanı sıra 700 binden fazla A100 GPU eşdeğeri işlem gücü kullanılarak otomatik güvenlik testleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

    İlk etapta sınırlı erişim sunulacak

    Geçtiğimiz gün aktardığımız haberimizde belirttiğimiz gibi OpenAI, ABD hükümetinin talebi doğrultusunda GPT-5.6 ailesini ilk aşamada yalnızca API ve Codex üzerinden seçilmiş güvenilir iş ortaklarına açıyor. Şirket, bu sürecin kalıcı bir uygulama olmasını istemediğini vurgularken ön izleme döneminin ardından modelleri ChatGPT kullanıcılarıyla da buluşturmayı planlıyor.

    Fiyatlandırma açıklandı

    GPT-5.6 Sol için 1 milyon girdi token'ı 5 dolar, 1 milyon çıktı token'ı ise 30 dolar olarak fiyatlandırıldı. Terra'da bu ücretler sırasıyla 2,5 dolar ve 15 dolar, Luna'da ise 1 dolar ve 6 dolar olarak açıklandı.

    Şirket ayrıca daha öngörülebilir istem önbellekleme (prompt caching) sistemi sunduğunu, en az 30 dakikalık önbellek ömrü, açık önbellek kırılma noktaları ve yeni ücretlendirme modeliyle geliştiricilere daha verimli çalışma imkanı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

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    eski_nesil 2 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 saat önce

    thanks

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    enreka_tr 1 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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