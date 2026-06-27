OpenAI, Mythos'tan güçlü GPT-5.6 ailesini tanıttı: Sol, Terra ve Luna geliyor

Üç farklı model, üç farklı kullanım senaryosu
OpenAI’ın yeni isimlendirme sisteminde "5.6" model nesline işaret ederken “Sol, Terra ve Luna” ise yetenek seviyelerini temsil ediyor.
Ailenin en güçlü modeli olan GPT-5.6 Sol, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en yetenekli yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor. OpenAI, Sol'un özellikle karmaşık kodlama süreçleri, biyoloji araştırmaları ve siber güvenlik alanlarında GPT-5.5'e kıyasla önemli ilerleme kaydettiğini belirtiyor.
OpenAI'a göre GPT-5.6 Sol, karmaşık terminal tabanlı görevleri ölçen Terminal-Bench 2.1 testinde yeni performans seviyesine ulaştı. Yeni model planlama, yinelemeli çalışma ve araç koordinasyonu gerektiren komut satırı senaryolarında şirketin önceki modellerini geride bıraktı. Geride bırakılan modeller arasında çokça ses getiren Anthropic imzalı Mythos ve Fable 5 modeli de bulunuyor.
Siber güvenlik tarafında da önemli geliştirmeler yapıldığını belirten OpenAI, Sol'un uzun süreli güvenlik araştırmaları, zafiyet analizi ve istismar çalışmalarında performans-verimlilik dengesini ileri taşıdığını ifade ediyor.
Yeni akıl yürütme modu ve çoklu ajan desteği geldi
GPT-5.6 ile birlikte OpenAI, "max reasoning effort" adını verdiği yeni akıl yürütme seviyesini de kullanıma sunuyor. Bu mod, özellikle Sol modelinin daha uzun süre düşünerek karmaşık problemleri çözmesini sağlıyor.
Bunlara ek olarak OpenAI, şimdiye kadarki en kapsamlı güvenlik altyapısını kullandığını da vurguladı. Şirket, mevcut gerçek zamanlı ve insan uzman testlerinin yanı sıra 700 binden fazla A100 GPU eşdeğeri işlem gücü kullanılarak otomatik güvenlik testleri gerçekleştirildiğini açıkladı.
İlk etapta sınırlı erişim sunulacak
Geçtiğimiz gün aktardığımız haberimizde belirttiğimiz gibi OpenAI, ABD hükümetinin talebi doğrultusunda GPT-5.6 ailesini ilk aşamada yalnızca API ve Codex üzerinden seçilmiş güvenilir iş ortaklarına açıyor. Şirket, bu sürecin kalıcı bir uygulama olmasını istemediğini vurgularken ön izleme döneminin ardından modelleri ChatGPT kullanıcılarıyla da buluşturmayı planlıyor.
Fiyatlandırma açıklandı
GPT-5.6 Sol için 1 milyon girdi token'ı 5 dolar, 1 milyon çıktı token'ı ise 30 dolar olarak fiyatlandırıldı. Terra'da bu ücretler sırasıyla 2,5 dolar ve 15 dolar, Luna'da ise 1 dolar ve 6 dolar olarak açıklandı.
Şirket ayrıca daha öngörülebilir istem önbellekleme (prompt caching) sistemi sunduğunu, en az 30 dakikalık önbellek ömrü, açık önbellek kırılma noktaları ve yeni ücretlendirme modeliyle geliştiricilere daha verimli çalışma imkanı sağlamayı hedeflediğini belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş