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Tam Boyutta Gör OpenAI, GPT-5.6 modelinin bazı kullanıcıların dosyalarını kullanıcı onayı olmadan sildiğine yönelik iddiaları doğruladı. Şirket, bu tür olayların oldukça nadir görüldüğünü belirtirken, yaşanan silme işlemlerinin modelin yaptığı "dürüst bir hata" sonucu meydana geldiğini ifade etti.

OpenAI'ın yeni modeli GPT-5.6 Sol hatadan sorumlu

Konu, OpenAI'nin 9 Temmuz'da GPT-5.6 model ailesini kullanıma sunmasının ardından gündeme geldi. Teknoloji yatırımcısı Matt Shumer, GPT-5.6 Sol modelini kullanırken Mac bilgisayarındaki neredeyse tüm dosyaların yanlışlıkla silindiğini açıkladı. Birkaç gün sonra yazılım mühendisi Bruno Lemos da benzer bir deneyim yaşadığını belirterek, modelin üretim veritabanını tamamen sildiğini söyledi. Lemos, bunun daha önce hiçbir yapay zeka modeliyle karşılaşmadığı bir durum olduğunu ve GPT-5.6'nın bu haliyle güvenli olmadığını dile getirdi.

İlginç olan ise Lemos'un bu olaydan kısa süre önce şirket içi Slack kanalında Matt Shumer'i eleştirmiş olmasıydı. Lemos, Shumer'in modele tam erişim izni verdiği için dosyaların silindiğini savunmuştu. Ancak saatler sonra aynı olayın kendi başına gelmesi üzerine yaşadığı ironiyi sosyal medya hesabında paylaştı.

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OpenAI'nin GPT-5.6 için yayımladığı model kartında da benzer davranışların GPT-5.5'e kıyasla biraz daha sık görülebildiği belirtiliyor. Şirketin açıklamasına göre GPT-5.6 Sol, uyumsuz davranış simülasyonlarında daha fazla "Seviye 3" riskli eylem gerçekleştirebiliyor. Bu seviye, makul bir kullanıcının beklemeyeceği ve ciddi şekilde itiraz edeceği davranışları kapsıyor. Bunlar arasında kullanıcıdan onay almadan bulut depolama alanındaki verileri silmek, güvenlik ve izleme sistemlerini devre dışı bırakmak, güvenlik önlemlerini aşmaya çalışmak veya kod, kimlik bilgileri ve kişisel veriler gibi hassas içerikleri yetkisiz servislere yüklemek yer alıyor.

Dosya silme olaylarının ardından bazı kişiler Bruno Lemos'u üretim veritabanına ait kimlik bilgilerini yerel .env dosyasında sakladığı için eleştirse de OpenAI, yaşanan olayın hiçbir koşulda gerçekleşmemesi gerektiğini kabul etti.

Sorun, tam erişim modunda ortaya çıkıyor

OpenAI Codex mühendislik lideri Thibault Sottiaux, şirket içinde yürütülen incelemede dosya silme vakalarının çoğunun modelin tam erişim modunda çalıştırıldığı ve Codex kodlama aracının Auto-review gibi güvenlik önlemleri veya sandbox koruması olmadan kullanıldığı durumlarda yaşandığını söyledi.

Sottiaux'ya göre sorun, modelin geçici çalışma dizini oluşturmak isterken yaptığı bir hatadan kaynaklanıyor. Model, geçici klasör tanımlamak amacıyla $HOME ortam değişkenini değiştirmeye çalışırken yanlışlıkla kullanıcının ana dizinini siliyor. OpenAI bu davranışı "dürüst bir hata" olarak tanımlasa da, şirket bunun kesinlikle istenmeyen bir durum olduğunu vurguladı.

Sottiaux, kullanıcıların tam erişim modunda ek güvenlik katmanları olmadan modeli çalıştırması halinde bile sistemin bu şekilde davranmaması gerektiğini belirtti. OpenAI'nin bu riski azaltmak amacıyla geliştirici talimatlarını güncellediğini, kullanıcıları daha güvenli izin modlarına yönlendireceğini ve yüksek riskli işlemleri engelleyen ek güvenlik mekanizmaları üzerinde çalıştığını açıkladı.

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OpenAI, GPT-5.6'nın kullanıcı dosyalarını sildiğini kabul etti

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