OpenAI, GPT-6.1 Sol modelini tanıttı: Ne yapıyor, ne kadar güçlü?

GPT-6.1 Sol genel olarak programlama, hata ayıklama, belge anlama ve çok adımlı iş akışlarını yürütme gibi karmaşık görevlerde GPT-6 Sol'a kıyasla çeşitli iyileştirmeler getiriyor. OpenAI, bazı değerlendirmelerde modelin GPT-6 Astra'nın performans seviyesine yaklaştığını ifade ediyor.
Zor sorularda hata oranı düşüyor
Yeni modelin öne çıkan geliştirmelerinden biri de olgusal doğruluk tarafında görülüyor. OpenAI’ın değerlendirmelerine göre düşük akıl yürütme seviyesinde GPT-6 Sol'un yüzde 11,4 olan hatalı yanıt oranı, GPT-6.1 Sol ile yüzde 7,7'ye geriliyor.
Şirket, farklı akıl yürütme seviyeleri birlikte değerlendirildiğinde GPT-6.1 Sol'un hata oranının GPT-6 Astra'dan en fazla yüzde 1,9 oranında ayrıldığını söylüyor.
GPT-6.1 Astra ertelendi
GPT-6 ailesinde Astra en yüksek kapasiteye sahip model olarak konumlandırılırken Luna ve Sol farklı performans seviyelerinde sunuluyor. GPT-6.1 Sol ise önceki Sol modelinin üzerine çıkarken Astra'ya yaklaşan performansı daha düşük maliyetle sunmayı hedefliyor.
Bu durum, GPT-6.1 Astra'nın kamuya açık şekilde piyasaya sürülmesiyle ilgili son gelişmelerin ardından geldi. OpenAI, Astra'nın güvenlik değerlendirmelerinde bazı gerilemeler tespit edilmesi ve modelin insan izni olmadan görev gerçekleştirebilmesi gibi riskler nedeniyle lansmanını ertelediğini açıklamıştı.
GPT-6.1 Sol fiyatı ve kullanım seçenekleri
GPT-6.1 Sol bugün itibarıyla Plus, Pro, Business, Enterprise ve Edu abonelerine ChatGPT Work ve Codex üzerinden sunuluyor. Model şu aşamada ChatGPT'nin standart Chat bölümünde bulunmuyor.
Geliştiriciler ise modele OpenAI API üzerinden gpt-6.1-sol adıyla erişebiliyor. Standart API fiyatlandırması milyon giriş tokenı başına 2 dolar, önbelleğe alınmış milyon giriş tokenı başına 0,10 dolar ve çıkış tokenları 10 dolar olarak açıklandı.
OpenAI ayrıca GPT-6.1 Sol Ultrafast seçeneğini de duyurdu. Önümüzdeki günlerde sunulması planlanan bu premium çıkarım katmanı, Codex'te standart hıza kıyasla 8 kata kadar daha hızlı token üretimi sağlayacak. API tarafında ise hız artışının 6 kata kadar çıkacağı ve uygun koşullarda saniyede 300 tokene kadar üretim hızına ulaşılabileceği belirtiliyor.
GPT-6 Astra Ultrafast ise bugün itibariyle Codex, ChatGPT Work ve API’de mevcut durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: