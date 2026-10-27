OpenAI GPT-6.1 Terra duyuruldu: Maliyette radikal ilerleme

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OpenAI, bilgisayar üzerinden yürütülen karmaşık işleri daha düşük maliyetle gerçekleştirmek üzere geliştirdiği GPT-6.1 Terra modelini duyurdu. Görsel analiz, masaüstü uygulamalarını kullanma ve kodlama alanlarına odaklanan model bazı alanlarda GPT-6 Astra ile benzer sonuçlar elde edebiliyor. Üstelik bunu çok daha düşük bir maliyetle gerçekleştiriyor.

Düşük maliyetle yüksek performans

GPT-6.1 Terra, özellikle şirketlerin otomatikleştirmek istediği profesyonel iş süreçlerine odaklanıyor. Faturaların işlenmesi, teknik çizimlerin yorumlanması ve masaüstü yazılımlarında birden fazla adımdan oluşan görevlerin tamamlanması, modelin hedeflediği kullanım alanları arasında yer alıyor. OpenAI, modelin GPT-5.6 Terra'ya kıyasla doğruluk ve kodlama performansında önemli gelişmeler sunduğunu belirtiyor.

Modelin performansı, karmaşık mesleki görevleri değerlendiren Agents Last Exam testinde öne çıkıyor. Mimari çizimlerden üç boyutlu modeller oluşturmak ve restorasyon ekipleri için filmlerdeki sahneleri tek tek belgelemek gibi görevleri içeren bu testte GPT-6.1 Terra, orta düzey akıl yürütme ayarında önceki modelden 15 puan daha yüksek sonuç elde ediyor. Üstelik bu performans artışı, görev başına maliyetin yaklaşık üçte bire indirilmesiyle sağlanıyor.

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GPT-6.1 Terra'nın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise GPT-6 Astra ile karşılaştırmasında ortaya çıkıyor. OpenAI’ın paylaştığı verilere göre yeni model, Agents' Last Exam testinde GPT-6 Astra ile benzer performans gösterirken token başına yaklaşık onda bir maliyetle çalışıyor. Böylece daha önce yüksek maliyet nedeniyle geniş ölçekte uygulanması zor olan bazı otomasyon görevleri için daha ekonomik bir seçenek sunuyor.

Hız konusunda da avantaj sağlayan model, OpenAI’ın açıklamasına göre görevleri GPT-6 Astra ve GPT-6.1 Sol'dan üç kattan daha hızlı tamamlıyor. En yüksek akıl yürütme ayarında ise Claude Opus 5.5 ile karşılaştırıldığında görev maliyetini yaklaşık dokuzda bire düşürüyor.

Hatalı yanıt oranı önemli ölçüde düşürüldü

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OpenAI’ın üzerinde durduğu bir diğer konu, yapay zeka modellerinin gerçekte doğru olmayan bilgileri kesinmiş gibi sunabilmesi. Bu tür hatalar, özellikle otomatikleştirilmiş iş süreçlerinde yanlış kararların alınmasına ve işlemlerin hatalı tamamlanmasına yol açabiliyor.

Şirketin zayıf noktaları ortaya çıkarmak amacıyla hazırladığı kurum içi değerlendirmede GPT-6.1 Terra'nın hata oranı, düşük akıl yürütme seviyesinde yüzde 16,7 olarak ölçüldü. GPT-5.6 Terra'nın aynı testteki hata oranı ise yüzde 53,6 oldu. Böylece yeni modelde hata oranı 36,9 yüzde puan azaldı.

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En yüksek akıl yürütme seviyesinde de iyileşme devam ediyor. GPT-6.1 Terra'nın hata oranı yüzde 4,3'e düşerken önceki modele kıyasla 18 yüzde puanlık bir azalma kaydediliyor. Bu sonuçlar, yeni modelin GPT-6 Astra ve GPT-6.1 Sol'un hata oranlarına yaklaştığını gösteriyor.

Kodlama performansı iki katından fazla arttı

GPT-6.1 Terra, yazılım geliştirme görevlerinde de önceki modele kıyasla belirgin bir ilerleme kaydediyor. Terminal-Bench 4.0 testi, yapay zeka ajanlarının komut satırında karşılaşılan sorunları çözme becerisini ölçüyor. Testteki görevlerden biri, yükleme sırasında sayfa düzeni değişen bir internet sitesindeki sorunun giderilmesini içeriyor.

En yüksek akıl yürütme seviyesinde GPT-6.1 Terra, testteki görevlerin yüzde 50,3'ünü başarıyla tamamlıyor. GPT-5.6 Terra'nın aynı koşullardaki başarı oranı yüzde 21,5 seviyesinde kalıyor. Buna göre yeni modelin başarı oranı, önceki sürümün iki katından fazla seviyeye ulaşıyor.

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Bununla birlikte OpenAI, en zorlu kodlama görevleri için GPT-6.1 Sol ve GPT-6 Astra modellerini önermeye devam ediyor. Dolayısıyla GPT-6.1 Terra, maliyet ve performans dengesinin önemli olduğu kodlama işlerinde öne çıkarken en karmaşık yazılım geliştirme süreçlerinde şirketin daha üst düzey modelleri tercih ediliyor.

GPT-6.1 Terra fiyatı ve erişim seçenekleri

GPT-6.1 Terra, 27 Ekim itibarıyla ChatGPT Work ve Codex üzerinden Plus, Pro, Enterprise ve Edu kullanıcılarına sunuluyor. Geliştiriciler de modele OpenAI API üzerinden gpt-6.1-terra kimliğiyle erişebiliyor.

API fiyatlandırması, bir milyon giriş tokenı için 1 dolar seviyesinden başlıyor. Önbelleğe alınmış giriş tokenlarının bir milyon adedi 0,05 dolar, çıkış tokenlarının bir milyon adedi ise 5 dolar olarak fiyatlandırılıyor. OpenAI, bu ücretlerin GPT-5.6 Terra ve GPT-6.1 Sol için uygulanan fiyatlardan yüzde 50 daha düşük olduğunu belirtiyor.

Modelin düşük maliyetli olması, özellikle çok sayıda görev çalıştıran şirketler ve geliştiriciler açısından önem taşıyor. Çünkü yapay zeka ajanlarının bir işi tamamlamak için gerçekleştirdiği çok sayıda işlem, toplam token tüketimini ve dolayısıyla maliyeti artırabiliyor. GPT-6.1 Terra'nın daha hızlı çalışması ve daha düşük token ücretleri sunması, bu tür uygulamaların işletme maliyetlerini azaltabilir.

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OpenAI GPT-6.1 Terra duyuruldu: Maliyette radikal ilerleme

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