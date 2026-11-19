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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI, GPT-6.2 Astra ve Sol adlı yeni modellerini sundu. Astra, zorlu profesyonel görevlerde rakiplerini geride bırakırken maliyetleri de ciddi oranda düşürüyor. Günlük kullanım ve yazılıma odaklanan Sol ise daha hızlı ve ekonomik bir seçenek sunuyor. Gelişmiş yeteneklere sahip bu modeller, artık sadece soru cevaplamakla kalmayıp karmaşık iş süreçlerini baştan sona yürütebiliyor. Yeni modeller, ChatGPT aboneleri ve API kullanıcılarına açıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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OpenAI, bir süredir beklenen yeni modellerini nihayet kullanıma sundu. Bugün itibarıyla çok daha geniş bir kitleye açılan GPT-6.2 Astra ve GPT-6.2 Sol, şirketin bugüne kadarki en güçlü modelleri olarak ön plana çıkıyor. GPT-6.2 Astra, karmaşık profesyonel görevler için geliştirilen en üst seviye model olarak öne çıkarken GPT-6.2 Sol daha ekonomik ve hızlı bir alternatif sunuyor.

OpenAI'ın paylaştığı test sonuçlarına göre Astra, çok adımlı profesyonel görevleri ölçen Agents’ Last Exam testinde GPT-6 Astra'yı 5,2 puan geride bırakıyor. Üstelik bunu önceki modelin görev başına maliyetinin üçte birinden daha azıyla gerçekleştiriyor. Yeni model, Claude Fable 5.2 ile karşılaştırıldığında ise 5,5 puan daha yüksek sonuç alıyor.

Yeni modelin öne çıktığı alanlardan biri de bilimsel araştırmalar. OpenAI, GPT-6.2 Astra'nın bilimsel araştırma iş akışlarını değerlendiren Terminal-Bench-Science testinde GPT-6 Astra'dan 9 puan daha yüksek sonuç aldığını belirtiyor. Model ayrıca gerçek biyolojik verileri yorumlama ve simülasyonlar üzerinden deney yapma becerisini ölçen Vals Science Index'te de yeni bir rekora imza atıyor.

GPT-6.2 Sol ise daha çok günlük işler ve yazılım geliştirme süreçleri için tasarlandı. Çok adımlı görevleri daha hızlı tamamlayabilen model, kodlama performansında da üst seviye Astra'ya oldukça yaklaşıyor. Gerçek yazılım projelerinde yapılan değişikliklerin kalitesini ölçen FrontierCode 2.0 testinde Astra'nın yalnızca 0,5 puan gerisinde kalan Sol, bunu yaklaşık beşte bir maliyetle başarıyor.

OpenAI, yeni modellerin yalnızca test sonuçlarında değil, gerçek iş akışlarında da önemli iyileştirmeler sunduğunu savunuyor. GPT-6.2 Astra; sunum, elektronik tablo ve belge hazırlama konusunda daha başarılı hâle getirilirken, kullanıcıların verdiği şablonlara ve hukuk, finans, muhasebe gibi alanların yerleşik standartlarına daha iyi uyum sağlayabiliyor. Şirket ayrıca modelin daha temiz kod yazabildiğini, web siteleri ve 3D tasarımlar oluşturabildiğini, CAD ve simülasyon araçlarında daha hassas işlemler gerçekleştirebildiğini belirtiyor. Bu sayede modeller yalnızca sorulara yanıt veren sohbet botları olmaktan çıkıp daha kapsamlı işleri baştan sona yürütebilen yapay zeka ajanlarına dönüşüyor.

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Yeni modellerin dikkat çeken bir diğer özelliği ise siber güvenlik alanındaki yetenekleri. OpenAI, GPT-6.2 Astra ve Sol'un güvenlik açıklarını tespit etme ve daha güvenli kodlar yazma konusunda önceki modellere kıyasla önemli ilerleme kaydettiğini söylüyor. Ancak bu yeteneklerin kötüye kullanılma ihtimali nedeniyle şirket, yeni modelleri daha sıkı güvenlik önlemleriyle kullanıma sunuyor.

Yeni Modellerin Kullanım Maliyetleri Dikkat Çekiyor

Yeni modellerin bir diğer önemli avantajı da kullanım maliyetleri. GPT-6.2 Astra'nın API üzerinden bir milyon girdi token'ı için fiyatı 8 dolar, çıktı token'ı içinse 40 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar GPT-6 Astra'ya kıyasla yüzde 20 daha düşük. Önbelleğe alınmış girdi token'larında ise yüzde 60 indirim sunuluyor. GPT-6.2 Sol'un fiyatları ise önceki GPT-6.1 Sol ile aynı seviyede kalıyor: Bir milyon girdi token'ı 2 dolar, çıktı token'ı ise 10 dolar.

17 Kasım itibarıyla kullanıma sunulan GPT-6.2 Astra ve Sol, ChatGPT Work ve Codex üzerinden Plus, Pro, Enterprise ve Edu abonelerine açıldı. Ayrıca geliştiriciler de yeni modellere OpenAI API üzerinden erişebiliyor.

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