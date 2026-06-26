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    OpenAI, halka arz planını gelecek yıla erteleyebilir

    OpenAI, teknoloji piyasalarındaki belirsizlik nedeniyle halka arzını erteirmeyi değerlendiriyor. CEO Sam Altman ise 1 trilyon dolarlık değerleme hedefinin korunmasında ısrarcı.

    OpenAI, halka arz planını gelecek yıla erteleyebilir Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın uzun süredir gündemde olan halka arz planında takvim değişebilir. Şirketin, bu yıl borsaya açılmak yerine süreci gelecek yıla ertelemeyi değerlendirdiği iddia ediliyor. Öte yandan CEO Sam Altman'ın 1 trilyon dolarlık değerleme hedefinden taviz vermediğinin de altı çiziliyor.

    Piyasa koşulları kararı etkiledi

    New York Times'ın şirket içi görüşmelere hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre OpenAI, halka arzını bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirmeyi planlıyordu. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli halka arz başvurusunu da yaptı ancak henüz resmi bir takvim açıklamadı.

    Aktarılanlara göre şirketin danışmanları son günlerde OpenAI yönetimini dalgalı teknoloji piyasaları ve zayıflayan yatırımcı iştahı konusunda uyardı. Özellikle teknoloji hisselerindeki baskı ve yapay zeka şirketlerinin yüksek değerlemelerini sürdürebileceğine yönelik soru işaretleri, halka arz zamanlamasının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

    1 trilyon dolar hedefi korunuyor

    Reuters'ın daha önce aktardığı bilgilere göre OpenAI, halka arz sırasında 1 trilyon dolara kadar değerlemeyi hedefliyor. Sam Altman, 1 trilyon dolar hedefinden vazgeçilmesini "kabul edilemez" olarak değerlendiriyor. Bu nedenle daha düşük değerleme ile halka arz beklentisi yok.

    OpenAI’ın son özel piyasa değerlemesi 852 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şirket geçen yıl yaklaşık 13 milyar dolar gelir elde ederken 21 milyar dolar net zarar açıklamıştı. Buna ek olarak OpenAI’ın 2030 yılına kadar bilgi işlem altyapısı ve donanım yatırımları için yaklaşık 600 milyar dolar harcama yapmasının öngörüldüğü aktarılıyor.

    Finansal etmenlerin yanı sıra halka arz kararında rakip şirketlerin de payı bulunuyor. Şirketin en önemli rakiplerinden Anthropic, haziran ayı başında gizli halka arz başvurusu yaptı ve 2026'nın sonlarında borsaya açılmayı hedefliyor. Şirket, mayıs sonunda aldığı yatırımla 965 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak ilk kez OpenAI’ın özel piyasa değerini geride bıraktı. Öte yandan SpaceX, 12 Haziran'daki halka arzıyla 85 milyar doların üzerinde kaynak toplarken şirketin değeri 2,77 trilyon dolara yükseldi. Ancak hisseler, ilk günlerde 225 doların üzerine çıktıktan sonra 153 dolara kadar geriledi. Bu sert düşüş, teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerine yönelik yatırımcı güveninin zayıfladığına işaret eden gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/trump-administration-asks-openai-stagger-release-new-model-information-reports-2026-06-25/ https://www.forbes.com/sites/aliciapark/2026/06/25/openai-considers-delaying-ipo-to-2027-after-spacexs-rocky-debut-report-says/
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