OpenAI, heyecan yaratan Astra modelini Plus abonelerine sunmaya başladı

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Tam Boyutta Gör OpenAI'ın tüm bu yapay zekâ patlamasını başlatan o ilk ChatGPT'ten beri tanıttığı en heyecan verici model olan GPT-6 Astra, bugün itibarıyla çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmaya başlandı.

OpenAI'ın önceki nesillere kıyasla “kuşak atlatan bir sıçrama” olarak tanımladığı Astra, 3 Eylül'de sınırlı sayıda geliştiricinin ve şirketin erişimine açılmış, daha sonra kademeli olarak Pro, Enterprise ve Business Premium kullanıcılarına da sunulmuştu. Bugün sıra ChatGPT Plus abonelerine geldi ve 20 dolarlık Plus paketini kullanan ChatGPT kullanıcıları da bu yeni modele erişmeye başladı.

GPT-6 Astra, Bilgisayar Kullanma Yeteneğiyle Öne Çıkıyor

Astra’nın en dikkat çekici taraflarından biri bilgisayar kullanımındaki yetenekleri. Model, çevrim içi formları doldurabiliyor, CRM sistemlerindeki müşteri kayıtlarını güncelleyebiliyor ve takvim düzenleyebiliyor. Bununla birlikte internet üzerinde araştırma yapıp sonuçları e-postaya veya belge düzenleyicisine aktarabiliyor.

Modelin yetenekleri bununla da sınırlı değil. Astra bilimsel verileri analiz edebiliyor, grafikler oluşturabiliyor, internet sitesi geliştirebiliyor ve hazırlanan sitenin özelliklerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için frontend testleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yazılımları otonom şekilde kurup test edebiliyor ve ekranda karşılaşılan sorunların giderilmesine yardımcı olabiliyor. Modelin teknik detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu arada, bu modelin geniş kitlelere sunulmuş olması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira Astra gibi gelişmiş modellerin siber güvenlik tarfında sebep olabileceği tehlikeler doğrudan OpenAI tarafından da dile getirilmişti. Hâl böyleyken şimdi bu modelin insanlara açılmış olması, yaratacağı riskler açısından eleştirileri de beraberinde getiriyor. Bu endişeleri haklı çıkaracak bir siber güvenlik zaafının yaşanması, tüm bu yeni nesil modelleri bir anda hedef hâline getirebilir. Bu yüzden OpenAI'ın bu yeni modeli daha sıkı denetim altında tutacağı düşünülüyor.

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OpenAI, heyecan yaratan Astra modelini kullanıcılara sundu

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