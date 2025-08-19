Giriş
    Hindistan için “ucuz” ChatGPT çıktı: Diğer ülkelere de gelebilir

    OpenAI, Hindistan’a özel en uygun ChatGPT planı “ChatGPT Go”yu resmen başlattı. Bu yeni plan, ücretsiz versiyona göre 10 kat fazla mesaj ve görsel oluşturma imkanı sunuyor.

    OpenAI, Hindistan’da en ucuz ChatGPT planını başlattı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka şirketi OpenAI, Hindistan’a özel yeni abonelik planı ChatGPT Go’yu duyurdu. Aylık 399 rupi (yaklaşık 4,57 dolar) fiyatıyla sunulan bu plan, şirketin bugüne kadar sunduğu en uygun fiyatlı seçenek olma özelliğini taşıyor. OpenAI, bu adımla Hindistan’daki kullanıcı kitlesini daha da genişletmeyi hedefliyor.

    Başka ülkelere de genişleyebilir

    Hindistan, kişi başı gelir olarak düşük bir seviyede olduğu için dünya genelindeki şirketler burada genellikle daha uygun abonelik planları sunuyor. Elbette bunun nedeni stratejik. Zira ülkede yaklaşık bir milyar internet kullanıcısı bulunuyor ve bu dev pazardan yararlanılmak isteniyor.

    ChatGPT Go, kullanıcıların ücretsiz versiyona kıyasla 10 kat daha fazla mesaj göndermesine ve 10 kat daha fazla görsel oluşturmasına olanak tanıyor. Ayrıca, yanıt süreleri ve hafızası da daha hızlı ve iyi.

    OpenAI, halihazırda ChatGPT Go’nun sadece Hindistan’a özel olduğunun altını çiziyor. Ancak şirket, ilgili destek sayfasında bu planın gelecekte diğer ülkeler ve bölgelere de gelebileceğini söylüyor.

    Microsoft destekli girişim, bu planın Hindistan’daki kullanıcılar için gelişmiş ChatGPT yeteneklerine daha erişilebilir bir fiyatla ulaşma imkanı sunduğunu belirtti. OpenAI’ın diğer planları arasında ChatGPT Pro, Hindistan’da aylık 19.900 rupi (yaklaşık 228 dolar) ile en üst seviye abonelik olarak öne çıkarken, orta seviye plan ChatGPT Plus ise 1.999 (yaklaşık 23 dolar) rupi fiyatıyla sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
