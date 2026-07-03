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    OpenAI'dan dikkat çeken teklif: Hisse verelim ABD bize ortak olsun

    Yapay zekâ yatırımlarına karşı tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bir dönemde OpenAI CEO'su Sam Altman'dan dikkat çeken bir teklif geldi: Hisselerimizin bir kısmını kamu yararı için devlete devredelim.

    OpenAI, hisselerinin bir kısmını devlete verebilir Tam Boyutta Gör
    Son dönemde özellikle ABD'nin kamu yatırımlarının büyük bir kısmını yapay zekâ ile bağlantılı projelere aktarmaya başlaması, halkta ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Özellikle enerji ve su ihtiyacıyla kuruldukları bölgede büyük yük oluşturan veri merkezlerine karşı tepkiler giderek büyüyor. Bir de buna yapay zekâya bağlı işsizliğin artması eklenince, halkın AI'a karşı bakışı giderek daha negatif bir hâl alıyor.

    Yapay zekâ şirketleri de rüzgarın değişmeye başladığını fark etmiş olsa gerek ki bu hafta OpenAI CEO'su Sam Altman'dan ilginç bir teklif geldi.

    Financial Times tarafından paylaşılan bilgilere göre OpenAI, hisselerinin yüzde 5'ini ABD hükûmetine devretme fikri üzerinde duruyor. İddiaya göre OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekânın sağlayacağı ekonomik kazançların toplumla paylaşılmasının en doğru yolunun, kamuya şirket üzerinde doğrudan bir finansal pay verilmesi olduğunu savunuyor.

    OpenAI Diğer Şirketlerin de Aynısını Yapmasını İstiyor

    Üstelik bu planın yalnızca OpenAI ile sınırlı kalması da istenmiyor. Habere göre Altman ve OpenAI yönetimi, ABD'nin önde gelen diğer yapay zekâ şirketlerinin de benzer şekilde hisselerinin yüzde 5'ini kamu adına oluşturulacak bir yatırım fonuna devretmesini öneriyor. Ancak Anthropic, Google veya Meta gibi şirketlerin böyle bir plana sıcak bakıp bakmayacağı şu aşamada bilinmiyor.

    Söz konusu hisselerin doğrudan ABD hükûmetine verilmesi yerine, Alaska Permanent Fund benzeri bir kamu yatırım fonuna aktarılması değerlendiriliyor. Alaska Permanent Fund, eyaletin petrol gelirlerini farklı yatırım araçlarında değerlendiriyor ve elde edilen kazancın bir kısmını her yıl Alaska vatandaşlarına temettü olarak dağıtıyor. OpenAI'ın önerisinin de benzer bir mantıkla işlemesi planlanıyor. Yapay zekânın oluşturacağı ekonomik değerin belirli bir kısmı bu fon aracılığıyla kamuya aktarılabilecek.

    Aslında bu fikir OpenAI'ın ilk kez gündeme getirdiği bir öneri de değil. Şirket, Nisan ayında yayımladığı bir politika belgesinde "kamu varlık fonu" benzeri bir yapının, finans piyasalarına yatırım yapmayan vatandaşların da yapay zekâ kaynaklı ekonomik büyümeden pay almasını sağlayabileceğini savunmuştu. Benzer şekilde Anthropic de daha önce yayımladığı politika belgelerinde, gelecekte yapay zekânın oluşturacağı servetin daha geniş kesimlere dağıtılması için egemen varlık fonlarının değerlendirilebileceğini dile getirmişti.

    OpenAI tarafı her zaman olduğu gibi işin kamu yararı kısmını öne çıkarıyor olsa da bu fikrin stratejik yönünü görmek zor değil. OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin kamu fonlarını kullanarak elde ettikleri güç ve kazanç giderek daha fazla göze batıyor. Bu yüzden şimdi bu yatırımların bir kısmını kamuya geri aktarmak, yeni yatırımların halka daha iyi pazarlanması için ödenmesi gereken küçük bir bedel olarak görülüyor olabilir.

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