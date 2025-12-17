OpenAI ile Amazon arasında 10 milyar dolarlık işbirliği masada

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI ile Amazon arasında 10 milyar doları aşabilecek yeni bir yatırım ve stratejik iş birliği için görüşmeler yürütüldüğü doğrulandı. Konuya yakın ancak sürecin gizliliği nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre görüşmeler henüz netleşmiş değil ve şartlar değişebilir. Ancak masadaki yatırım tutarının 10 milyar doların üzerinde olabileceği ifade ediliyor.

Bu olası anlaşma OpenAI’ın Ekim ayında tamamladığı yeniden yapılanma sürecinin ardından geldi. Şirket, aynı dönemde Microsoft ile olan ortaklığının detaylarını resmen netleştirerek sermaye artırımı ve daha geniş yapay zeka ekosistemi içinde farklı şirketlerle iş birliği yapma konusunda daha fazla esneklik kazandı. Microsoft’un OpenAI’a olan desteği ise devam ediyor. Şirket, 2019’dan bu yana OpenAI’a 13 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Ancak yeni yapı, OpenAI’ın yalnızca Microsoft’a bağlı kalmadan farklı teknoloji devleriyle çalışabilmesinin önünü açtı.

Amazon ve OpenAI’ın yolları kesişiyor

Amazon cephesinde ise yapay zeka alanındaki rekabet giderek kızışıyor. Şirket, OpenAI’ın önemli rakiplerinden Anthropic’e en az 8 milyar dolar yatırım yaptı. Buna karşın Amazon’un bu alandaki etkisini artırmak istediği belirtiliyor. Benzer bir strateji izleyen Microsoft, geçtiğimiz ay Anthropic’e 5 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklarken Nvidia da girişime 10 milyar dolara kadar destek verme kararı almıştı.

Görüşmelerin önemli başlıklarından biri de Amazon’un kendi geliştirdiği yapay zeka çipleri. Amazon Web Services, yaklaşık 2015 yılından bu yana özel AI donanımları üzerinde çalışıyor. Şirket, Inferentia çiplerini 2018’de, Trainium çiplerinin en yeni neslini ise bu ayın başında tanıttı. Bu donanımlar, büyük dil modellerinin eğitimi ve artan hesaplama talebinin karşılanması açısından kritik bir rol oynuyor. OpenAI’ın de bu çipleri kullanmaya yönelik bir anlaşmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Öte yandan OpenAI, agresif bir büyüme stratejisi güdüyor. Şirket, AMD, Nvidia ve Broadcom gibi çip üreticileriyle yaptığı anlaşmalar dahil olmak üzere toplamda 1,4 trilyon doları aşan altyapı taahhüdü vermiş durumda. Ayrıca geçtiğimiz ay OpenAI, AWS’ten 38 milyar dolarlık kapasite satın alımı için anlaşma imzaladı.

