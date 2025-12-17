Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI ile Amazon arasında 10 milyar dolarlık işbirliği masada

    OpenAI ile teknoloji devi Amazon arasında 10 milyar doları aşabilecek bir yatırım ve yapay zeka çiplerini kapsayan stratejik iş birliği görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.

    OpenAI ile Amazon arasında 10 milyar dolarlık işbirliği masada Tam Boyutta Gör
    OpenAI ile Amazon arasında 10 milyar doları aşabilecek yeni bir yatırım ve stratejik iş birliği için görüşmeler yürütüldüğü doğrulandı. Konuya yakın ancak sürecin gizliliği nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre görüşmeler henüz netleşmiş değil ve şartlar değişebilir. Ancak masadaki yatırım tutarının 10 milyar doların üzerinde olabileceği ifade ediliyor.

    Bu olası anlaşma OpenAI’ın Ekim ayında tamamladığı yeniden yapılanma sürecinin ardından geldi. Şirket, aynı dönemde Microsoft ile olan ortaklığının detaylarını resmen netleştirerek sermaye artırımı ve daha geniş yapay zeka ekosistemi içinde farklı şirketlerle iş birliği yapma konusunda daha fazla esneklik kazandı. Microsoft’un OpenAI’a olan desteği ise devam ediyor. Şirket, 2019’dan bu yana OpenAI’a 13 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Ancak yeni yapı, OpenAI’ın yalnızca Microsoft’a bağlı kalmadan farklı teknoloji devleriyle çalışabilmesinin önünü açtı.

    Amazon ve OpenAI’ın yolları kesişiyor

    Amazon cephesinde ise yapay zeka alanındaki rekabet giderek kızışıyor. Şirket, OpenAI’ın önemli rakiplerinden Anthropic’e en az 8 milyar dolar yatırım yaptı. Buna karşın Amazon’un bu alandaki etkisini artırmak istediği belirtiliyor. Benzer bir strateji izleyen Microsoft, geçtiğimiz ay Anthropic’e 5 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklarken Nvidia da girişime 10 milyar dolara kadar destek verme kararı almıştı.

    Görüşmelerin önemli başlıklarından biri de Amazon’un kendi geliştirdiği yapay zeka çipleri. Amazon Web Services, yaklaşık 2015 yılından bu yana özel AI donanımları üzerinde çalışıyor. Şirket, Inferentia çiplerini 2018’de, Trainium çiplerinin en yeni neslini ise bu ayın başında tanıttı. Bu donanımlar, büyük dil modellerinin eğitimi ve artan hesaplama talebinin karşılanması açısından kritik bir rol oynuyor. OpenAI’ın de bu çipleri kullanmaya yönelik bir anlaşmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

    Öte yandan OpenAI, agresif bir büyüme stratejisi güdüyor. Şirket, AMD, Nvidia ve Broadcom gibi çip üreticileriyle yaptığı anlaşmalar dahil olmak üzere toplamda 1,4 trilyon doları aşan altyapı taahhüdü vermiş durumda. Ayrıca geçtiğimiz ay OpenAI, AWS’ten 38 milyar dolarlık kapasite satın alımı için anlaşma imzaladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aa/a iphone hangi ülke auto hold arızası nasıl giderilir hızlı tren koltuk yatırma baskı balata volant değişimi mitsubishi colt kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum