OpenAI ile anlaşan Amazon, Sam Altman filmini yarı yolda bıraktı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında yaşanan patlama ile bir anda dünyanın en etkili şirketlerinden birine dönüşen OpenAI'a ve tartışmalı CEO'su Sam Altman'a odaklanan Artificial filmi, sinemaseverlerin karşısına çıkabilmek için filmin dağıtımını üstlenecek yeni bir stüdyo bulmak zorunda. Zira normalde filmi hayata geçiren Amazon MGM, artık neredeyse tamamlanmış olan projeden sürpriz bir kararla çekildi.

Amazon'un OpenAI ile 50 milyar dolar değerinde bir iş birliği anlaşması imzaladıktan hemen sonra bu projeden ayrılması dikkatlerden kaçmadı. Nitekim sektör kaynakları da Amazon'un, yeni ortağının gönlünü hoş tutmak için Artificial'ı kaderine terk ettiğini söylüyor.

Artificial, The Social Network'ün OpenAI Versiyonu Olarak Tanımlanıyor

"The Social Network'ün OpenAI versiyonu" olarak tanımlanan Artificial, gerek kamera arkasında gerekse oyuncu kadrosunda önemli isimleri bir araya getiren dikkat çekici bir proje. Bu yüzden projenin yeni bir stüdyo / dağıtımcı bulmakta zorlanmayacağı düşünülüyor. Ayrıca filmin test gösterimlerinden son derece olumlu geri dönüşler olduğu ve bu yıl ödül sezonunda da iddialı olabileceği konuşuluyor.

The Social Network'ün devam filminden ilk fragman geldi 1 hf. önce eklendi

Artificial, Sam Altman'ın kendi ortakları tarafından OpenAI'dan atıldığı ama kısa süre sonra Microsoft'un desteğiyle CEO görevine geri döndüğü tuhaf sürece odaklanacak. Ancak The Social Network gibi Artifical da bu hikâyeyi anlatırken şirketin geçmişine de ışık tutacak.

Filmde Sam Altman'ı Andrew Garfield (The Social Network), şirketin eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Altman'a karşı başlatılan darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov (Anora) canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda ise ödüllü sinemacı Luca Guadagnino (Challengers, Call Me by Your Name) oturuyor.

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OpenAI ile anlaşan Amazon, Sam Altman filminden çekildi

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