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    OpenAI ile anlaşan Amazon, Sam Altman filmini yarı yolda bıraktı

    "The Social Network'ün OpenAI'a odaklanan versiyonu" olarak tanımlanan Artificial, artık yeni bir yayıncı bulmak zorunda. Normalde filmi yapan Amazon, OpenAI ile anlaşınca projeden çekildi.

    OpenAI ile anlaşan Amazon, Sam Altman filmini yarı yolda bıraktı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ alanında yaşanan patlama ile bir anda dünyanın en etkili şirketlerinden birine dönüşen OpenAI'a ve tartışmalı CEO'su Sam Altman'a odaklanan Artificial filmi, sinemaseverlerin karşısına çıkabilmek için filmin dağıtımını üstlenecek yeni bir stüdyo bulmak zorunda. Zira normalde filmi hayata geçiren Amazon MGM, artık neredeyse tamamlanmış olan projeden sürpriz bir kararla çekildi.

    Amazon'un OpenAI ile 50 milyar dolar değerinde bir iş birliği anlaşması imzaladıktan hemen sonra bu projeden ayrılması dikkatlerden kaçmadı. Nitekim sektör kaynakları da Amazon'un, yeni ortağının gönlünü hoş tutmak için Artificial'ı kaderine terk ettiğini söylüyor.

    Artificial, The Social Network'ün OpenAI Versiyonu Olarak Tanımlanıyor

    "The Social Network'ün OpenAI versiyonu" olarak tanımlanan Artificial, gerek kamera arkasında gerekse oyuncu kadrosunda önemli isimleri bir araya getiren dikkat çekici bir proje. Bu yüzden projenin yeni bir stüdyo / dağıtımcı bulmakta zorlanmayacağı düşünülüyor. Ayrıca filmin test gösterimlerinden son derece olumlu geri dönüşler olduğu ve bu yıl ödül sezonunda da iddialı olabileceği konuşuluyor.

    Artificial, Sam Altman'ın kendi ortakları tarafından OpenAI'dan atıldığı ama kısa süre sonra Microsoft'un desteğiyle CEO görevine geri döndüğü tuhaf sürece odaklanacak. Ancak The Social Network gibi Artifical da bu hikâyeyi anlatırken şirketin geçmişine de ışık tutacak.

    Filmde Sam Altman'ı Andrew Garfield (The Social Network), şirketin eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Altman'a karşı başlatılan darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov (Anora) canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda ise ödüllü sinemacı Luca Guadagnino (Challengers, Call Me by Your Name) oturuyor.

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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