OpenAI ilk yapay zeka işlemcisini tanıttı: Jalapeno sahneye çıktı

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Tam Boyutta Gör OpenAI, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk özel yapay zeka işlemcisini resmi olarak tanıttı. Broadcom ile ortak geliştirilen "Jalapeño" adlı yeni çip, ChatGPT ve Codex gibi üretken yapay zeka hizmetlerinde kullanıcı isteklerini işlemek için tasarlandı. Şirket, yeni işlemcinin hem performansı artırmasını hem de Nvidia GPU'larına olan bağımlılığı azaltmasını hedefliyor.

Jalapeno, ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) yani belirli bir göreve özel geliştirilen bir işlemci olarak tasarlandı. Çip, yapay zeka eğitiminden ziyade çıkarım işlemlerine odaklanıyor. Başka bir ifadeyle, ChatGPT'ye yöneltilen soruların yanıtlanması veya Codex gibi yapay zeka ajanlarının çalıştırılması sırasında gerekli hesaplamaları gerçekleştiriyor. Buna karşılık eğitim süreci, modellerin büyük veri kümeleriyle öğrenmesini kapsıyor.

Blackwell ve Google TPU seviyesinde performans

Broadcom CEO'su Hock Tan, Jalapeno'nun performans açısından Nvidia'nın Blackwell mimarili işlemcileri ve Google'ın TPU çözümleriyle aynı seviyede olduğunu söyledi. OpenAI ise watt başına performansın mevcut en gelişmiş çözümlere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olduğunu aktardı.

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OpenAI aynı zamanda yeni işlemcinin, güncel ve gelecekte geliştirilecek büyük dil modelleriyle (LLM) yüksek verimlilikle çalışacak şekilde tasarlandığını belirtti. Dolayısıyla mimari, gelecek nesil modelleri de destekleyecek kapasiteye sahip.

Şirket, Jalapeno örneklerinin halihazırda laboratuvar ortamında çalıştığını ve GPT-5.3-Codex-Spark modeliyle hedeflenen güç tüketimi ve performans değerlerine ulaştığını açıkladı. OpenAI mühendisleri çip tasarımını yaklaşık dokuz ayda tamamladı. Şirket, tasarım sürecinin bazı aşamalarında yapay zekadan yararlanarak geliştirme süresini hızlandırdığını da belirtti.

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Tamamlanan tasarım daha sonra üretim için TSMC'ye gönderildi. Çipi kullanacak sunucu sistemleri ise Kanadalı elektronik üreticisi Celestica tarafından üretilecek. OpenAI, hem işlemcilerin hem de bu sunucuların yalnızca kendi altyapısında kullanılacağını açıkladı. Şirket, yeni işlemciyi 2026 yılı sonuna kadar altyapısında yaygın şekilde devreye almayı planlıyor.

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OpenAI ilk yapay zeka işlemcisini tanıttı: Jalapeno

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