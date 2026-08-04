OpenAI’ın bir sonraki büyük AI modeli Astra resmen ortaya çıktı

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OpenAI, uzun yıllardır çözülemeyen matematik problemlerine ilişkin yayımladığı blog yazısıyla sessiz sedasız dikkat çeken bir duyuru yaptı. Şirket, uzun süredir hakkında çeşitli iddialar bulunan yeni yapay zeka modeli Astra'yı ilk kez resmi olarak doğruladı. OpenAI, matematik problemlerine yönelik çalışmasında elde edilen sonuçların "Astra'nın dahili bir sürümü" ile üretildiğini açıkladı.

Astra adı ilk kez açıklandı

OpenAI, 1 Ağustos'ta yayımladığı "Matematik ve teorik bilgisayar biliminde on ilerleme" başlıklı blog yazısında, uzun yıllardır çözülemeyen matematik problemlerine yönelik elde edilen sonuçları paylaştı.

Ancak duyurunun en dikkat çeken kısmı üçüncü paragrafta yer alan kısa bir ifadeydi. Şirket, söz konusu çalışmaların "Astra isimli yeni modelin dahili bir sürümü" tarafından gerçekleştirildiğini belirterek yeni model ailesini ilk kez kamuoyu önünde doğruladı.

GPT-6 mı?

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın mevcut isimlendirme yapısı Astra'nın GPT-5.6 serisinin yeni bir üyesi olabileceğine işaret ediyor. Şirket daha önce GPT-5.6 Terra, Luna ve Sol modellerini duyurmuştu. Buradaki Latince isimler sırasıyla Dünya, Ay ve Güneş anlamına geliyor. Latince "yıldızlar" anlamına gelen Astra ismi de bu temayı sürdürüyor.

Ancak elbette OpenAI’ın bu yeni modeli sadece Astra veya GPT-6 Astra olarak piyasaya sürme ihtimali de bulunuyor.

The Information'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre Astra, özellikle uzun süre devam eden ve çok adımlı görevleri yerine getirme yeteneğiyle öne çıkıyor. Haberde ayrıca OpenAI CEO'su Sam Altman'ın geçtiğimiz hafta Washington'da federal yetkililere bu modeli gösterdiği iddia edildi.

Hack olaylarının arkasında Astra mı var?

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ayın en popüler AI konusu adı açıklanmayan bir OpenAI modelinin Hugging Face dahil olmak üzere birkaç hizmete sızmasıydı. Ancak şirket, o modelin bir araştırma prototipi olduğunu ve kamuoyuna sunulamayacağını söylemişti. Dolayısıyla Hugging Face olayındaki modelin Astra olmadığı belirtiliyor.

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Bununla birlikte OpenAI, Astra'nın teknik mimarisi, çıkış tarihi veya kullanım alanlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmış değil. Şirket, modelin on yıllardır açık olan ve çözülemeyen 10 farklı matematik problemine doğrulanabilir ispatlar ürettiğini açıkladı. Grup teorisi, yüksek boyutlu geometri, kodlama teorisi, kuantum karmaşıklığı, kafes tabanlı kriptografi ve ekstremal kombinatorik gibi alanları kapsayan çalışmaların tamamı Lean isimli ispat doğrulama sistemiyle doğrulandı. OpenAI ayrıca aynı model ailesinin mayıs ayında da yaklaşık 80 yıldır çözülemeyen Erdős birim uzaklık varsayımını çürüttüğünü hatırlattı. Üstelik tüm bu süreç ise 2 bin dolara tamamlandı.

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