OpenAI’ın bir sonraki büyük AI modeli Astra resmen ortaya çıktı

Astra adı ilk kez açıklandı
OpenAI, 1 Ağustos'ta yayımladığı "Matematik ve teorik bilgisayar biliminde on ilerleme" başlıklı blog yazısında, uzun yıllardır çözülemeyen matematik problemlerine yönelik elde edilen sonuçları paylaştı.
Ancak duyurunun en dikkat çeken kısmı üçüncü paragrafta yer alan kısa bir ifadeydi. Şirket, söz konusu çalışmaların "Astra isimli yeni modelin dahili bir sürümü" tarafından gerçekleştirildiğini belirterek yeni model ailesini ilk kez kamuoyu önünde doğruladı.
GPT-6 mı?
Ancak elbette OpenAI’ın bu yeni modeli sadece Astra veya GPT-6 Astra olarak piyasaya sürme ihtimali de bulunuyor.
The Information'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre Astra, özellikle uzun süre devam eden ve çok adımlı görevleri yerine getirme yeteneğiyle öne çıkıyor. Haberde ayrıca OpenAI CEO'su Sam Altman'ın geçtiğimiz hafta Washington'da federal yetkililere bu modeli gösterdiği iddia edildi.
Hack olaylarının arkasında Astra mı var?
Bununla birlikte OpenAI, Astra'nın teknik mimarisi, çıkış tarihi veya kullanım alanlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmış değil. Şirket, modelin on yıllardır açık olan ve çözülemeyen 10 farklı matematik problemine doğrulanabilir ispatlar ürettiğini açıkladı. Grup teorisi, yüksek boyutlu geometri, kodlama teorisi, kuantum karmaşıklığı, kafes tabanlı kriptografi ve ekstremal kombinatorik gibi alanları kapsayan çalışmaların tamamı Lean isimli ispat doğrulama sistemiyle doğrulandı. OpenAI ayrıca aynı model ailesinin mayıs ayında da yaklaşık 80 yıldır çözülemeyen Erdős birim uzaklık varsayımını çürüttüğünü hatırlattı. Üstelik tüm bu süreç ise 2 bin dolara tamamlandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: