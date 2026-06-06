OpenAI'in bir sonraki modeli yapay zeka tarafından tasarlanıyor

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Tam Boyutta Gör SoftBank CEO'su Masayoshi Son, CNBC'ye verdiği röportajda OpenAI'ın yaklaşan modelinin insan mühendisler tarafından değil, başka bir yapay zeka modeli tarafından tasarlandığını söyledi. Son, bu gelişmeyi yapay genel zekanın beklenenden çok daha hızlı geleceğinin erken bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Masayoshi Son, yapay zekanın gelişim sürecinde kritik bir eşiğin aşıldığını savundu. OpenAI CEO'su Sam Altman ve şirketin üst düzey mühendisleriyle yaptığı görüşmelere atıfta bulunan Son, yeni nesil modellerin artık insanlar tarafından değil, mevcut yapay zeka sistemleri tarafından tasarlandığını söyledi.

Son'a göre bu süreç, her yeni modelin kendisinden daha gelişmiş bir sonraki modeli üretmesiyle devam edecek ve sonunda insan zekasını katbekat aşan bir seviyeye ulaşacak. Son, bu noktayı yapay genel zekaya (AGI) giden yolda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

"Süper yapay zeka iki yıl içinde ortaya çıkabilir"

SoftBank CEO'su, yapay süper zekanın geliş zamanına ilişkin beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. Geçtiğimiz yıl bu teknolojinin yaklaşık 10 yıl içinde ortaya çıkacağını öngören Son, bu tahminin aslında temkinli bir yaklaşım olduğunu belirtti. İlk etapta zihnindeki gerçek sürenin dört yıl olduğunu ifade eden CEO, bugün ise insan zekasından 10 bin kat daha güçlü sistemlerin iki yıl gibi kısa bir sürede ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Son'un bu iyimser yaklaşımında, SoftBank'ın OpenAI'ye yaptığı dev yatırımların da etkisi bulunuyor. Şirket, OpenAI'ye toplamda 64 milyar doların üzerinde yatırım taahhüdünde bulunurken, yapay zeka ekosisteminin farklı katmanlarında da varlığını güçlendiriyor. Çip tasarım şirketi Arm Holdings, büyük ölçekli veri merkezi projeleri ve diğer yapay zeka girişimleri bu stratejinin önemli parçaları arasında yer alıyor.

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Son ayrıca günümüzdeki yapay zeka modellerinin birçok alanda insan uzmanlarıyla rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını düşünüyor. Bunu "zebra AGI" olarak adlandıran Son, bazı alanlarda insanları geride bırakan ancak diğer alanlarda hala eksikleri bulunan bir geçiş döneminin yaşandığını belirtiyor. Son'a göre önümüzdeki iki yıl içinde yapay zeka sistemleri, tartışılan konuların yüzde 70 ila 80'inde insanlardan daha üstün performans gösterecek ve bu alanlarda ortalama bir insandan yaklaşık 10 kat daha yetkin hale gelecek.

Yapay zekanın yeni yapay zeka sistemleri geliştirmede kullanılması yalnızca OpenAI'ye özgü bir yaklaşım değil. Anthropic de kendi kodlama araçlarını, Claude modelinin geliştirilmesinde aktif olarak kullanıyor.

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