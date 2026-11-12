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    OpenAI'ın çeyreklik geliri ilk kez 10 milyar dolara ulaştı

    OpenAI, yeni yapay zeka modellerine yönelik talebin etkisiyle gelirlerini hızla artırdı. Şirketin üçüncü çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç katına çıktı.

    OpenAI'ın çeyreklik geliri ilk kez 10 milyar dolara ulaştı Tam Boyutta Gör

    OpenAI, eylül ayında sona eren üç aylık dönemde 10 milyar dolar gelir elde etti. Şirket böylece ilk kez tek bir çeyrekte bu seviyeye ulaşırken büyümede özellikle yeni yapay zeka yazılımlarına yönelik güçlü talep etkili oldu. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 50, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yaklaşık üç kat arttı.

    OpenAI’ın gelirleri hızla büyüyor

    Şirket, eylül ayını yıllıklandırılmış yaklaşık 50 milyar dolar gelir seviyesinde tamamladı. Finansal sonuçlar, salı günü yatırımcılarla gerçekleştirilen bir görüşmede paylaşıldı. Toplantıya OpenAI Başkanı Greg Brockman, Finans Direktörü Sarah Friar ve ürün yöneticilerinden Thibault Sottiaux katıldı.

    Gelirlerdeki güçlü artışa karşın şirketin faaliyet kârlılığına ilişkin tablo ise olumlu değil. OpenAI’ın düzeltilmiş faaliyet kâr marjı ikinci çeyrekteki eksi yüzde 150 seviyesinden üçüncü çeyrekte eksi yüzde 109'a yükseldi. Bu değişim, şirketin faaliyet zararının gelire oranla azaldığına işaret ediyor ancak OpenAI’ın operasyonlarının halen önemli ölçüde zarar ürettiğini gösteriyor.

    OpenAI, bu yıl bazı ölçütlere göre uzun süredir rakibi olan Anthropic'in gerisinde kalmıştı. Ancak yeni yapay zeka modelleri, agresif fiyat indirimleri ve şirketlerin iş süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan yapay zeka ajanlarına yönelik yatırımlar OpenAI’ın yeniden ivme kazanmasını sağladı.

    Bu süreçte Anthropic'in gelir büyüme hızında ise bir miktar yavaşlama görüldü. Şirket, üçüncü çeyrekte yaklaşık 17 milyar dolar gelir açıkladı. Anthropic'in geliri ikinci çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 47 artarken önceki çeyrekte bu oran yüzde 140'ın üzerindeydi. Bununla birlikte iki şirketin gelir hesaplama yöntemlerinin tarihsel olarak farklılık gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla açıklanan rakamlar doğrudan karşılaştırılabilir olmayabilir.

    OpenAI’ın değerlemesi 1,25 trilyon dolara ulaştı

    OpenAI, halka arz planlarını 2027'ye ertelemesinin ardından yeni bir yatırım turunu tamamlamaya hazırlanıyor. Şirketin bu turdaki değerlemesinin 1,25 trilyon dolar seviyesinde olması hedefleniyor. Bloomberg'in daha önce aktardığı bilgilere göre OpenAI, yatırım turunun ilk aşamasında 11 milyar dolar fon sağladı.

    Anthropic de halka arz hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin bu ayın ilerleyen günlerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği halka arz kapsamında 1,4 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşmayı planladığı belirtiliyor.

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    kadirozgur87 4 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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