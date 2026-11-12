OpenAI'ın çeyreklik geliri ilk kez 10 milyar dolara ulaştı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat OpenAI, üçüncü çeyrekte 10 milyar dolar gelir elde ederek tarihi bir rekor kırdı. Yeni yapay zeka modellerine olan güçlü talep sayesinde şirketin geliri geçen yıla göre üç katına çıktı. Yıllıklandırılmış geliri 50 milyar dolara ulaşan OpenAI, yüksek operasyonel zararlara rağmen pazardaki ivmesini yeniden kazandı. Şirket, 1,25 trilyon dolar değerleme hedefiyle yeni bir yatırım turunu tamamlamaya hazırlanıyor. Bu gelişmeyle birlikte rakibi Anthropic ile olan rekabet de iyice kızıştı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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OpenAI, eylül ayında sona eren üç aylık dönemde 10 milyar dolar gelir elde etti. Şirket böylece ilk kez tek bir çeyrekte bu seviyeye ulaşırken büyümede özellikle yeni yapay zeka yazılımlarına yönelik güçlü talep etkili oldu. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 50, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yaklaşık üç kat arttı.

OpenAI’ın gelirleri hızla büyüyor

Şirket, eylül ayını yıllıklandırılmış yaklaşık 50 milyar dolar gelir seviyesinde tamamladı. Finansal sonuçlar, salı günü yatırımcılarla gerçekleştirilen bir görüşmede paylaşıldı. Toplantıya OpenAI Başkanı Greg Brockman, Finans Direktörü Sarah Friar ve ürün yöneticilerinden Thibault Sottiaux katıldı.

Gelirlerdeki güçlü artışa karşın şirketin faaliyet kârlılığına ilişkin tablo ise olumlu değil. OpenAI’ın düzeltilmiş faaliyet kâr marjı ikinci çeyrekteki eksi yüzde 150 seviyesinden üçüncü çeyrekte eksi yüzde 109'a yükseldi. Bu değişim, şirketin faaliyet zararının gelire oranla azaldığına işaret ediyor ancak OpenAI’ın operasyonlarının halen önemli ölçüde zarar ürettiğini gösteriyor.

OpenAI, bu yıl bazı ölçütlere göre uzun süredir rakibi olan Anthropic'in gerisinde kalmıştı. Ancak yeni yapay zeka modelleri, agresif fiyat indirimleri ve şirketlerin iş süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan yapay zeka ajanlarına yönelik yatırımlar OpenAI’ın yeniden ivme kazanmasını sağladı.

Anthropic, 1,4 trilyon dolar değerlemeyle halka arza hazırlanıyor 11 dk. önce eklendi

Bu süreçte Anthropic'in gelir büyüme hızında ise bir miktar yavaşlama görüldü. Şirket, üçüncü çeyrekte yaklaşık 17 milyar dolar gelir açıkladı. Anthropic'in geliri ikinci çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 47 artarken önceki çeyrekte bu oran yüzde 140'ın üzerindeydi. Bununla birlikte iki şirketin gelir hesaplama yöntemlerinin tarihsel olarak farklılık gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla açıklanan rakamlar doğrudan karşılaştırılabilir olmayabilir.

OpenAI’ın değerlemesi 1,25 trilyon dolara ulaştı

OpenAI, halka arz planlarını 2027'ye ertelemesinin ardından yeni bir yatırım turunu tamamlamaya hazırlanıyor. Şirketin bu turdaki değerlemesinin 1,25 trilyon dolar seviyesinde olması hedefleniyor. Bloomberg'in daha önce aktardığı bilgilere göre OpenAI, yatırım turunun ilk aşamasında 11 milyar dolar fon sağladı.

Anthropic de halka arz hazırlıklarını sürdürüyor. Şirketin bu ayın ilerleyen günlerinde gerçekleştirmeyi hedeflediği halka arz kapsamında 1,4 trilyon dolarlık değerlemeye ulaşmayı planladığı belirtiliyor.

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OpenAI'ın çeyreklik geliri ilk kez 10 milyar dolara ulaştı

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