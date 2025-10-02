OpenAI’ın değerlemesi 500 milyar dolara ulaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, çalışanlarının yaklaşık 6,6 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmesinin ardından 500 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bu rakam, şirketin kısa sürede kaydettiği hızlı büyümenin ve artan gelirlerinin altını çiziyor. Reuters’in aktardığına göre OpenAI’ın mevcut değeri böylelikle bu yıl başındaki 300 milyar dolardan 500 milyara çıkmış oldu.

En değerli özel şirket oldu

Satış kapsamında OpenAI’ın mevcut ve eski çalışanları, hisselerini Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, Abu Dhabi merkezli MGX ve T. Rowe Price gibi yatırımcılara devretti. Kaynaklara göre şirket, ikincil piyasada 10 milyar doları aşkın hisse satışına onay vermişti ancak bunun yalnızca bir kısmı gerçekleşti.

İşlem sayesinde OpenAI, SpaceX'in 456 milyar dolarlık değerlemesini geçerek dünyanın en değerli özel şirketi statüsüne yükseldi.

Öte yandan OpenAI’ın bu hamlesi, SoftBank’ın daha önce katıldığı 40 milyar dolarlık birincil yatırım turunu da tamamlayıcı nitelikte oldu. Ayrıca şirketin finansal büyümesi de dikkat çekiyor. 2025’in ilk yarısında 4,3 milyar dolar gelir elde eden OpenAI, geçen yılın toplam gelirini şimdiden yüzde 16 aşmış durumda.

Bu adım, yalnızca finansal bir başarı olarak değil, aynı zamanda yetenekli araştırmacıları elde tutma stratejisinin bir parçası olarak görülmeli. Zira Meta’nın, üst düzey yapay zeka uzmanlarını transfer etmek için astronomik maaş tekliflerinde bulunduğu biliniyor. OpenAI’ın ikincil satış modeli, çalışanlara nakit kazanç sağlarken şirketin borsaya açılmadan yoluna devam etmesine de imkan tanıyor.

