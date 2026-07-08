OpenAI’ın en gelişmiş yapay zekaları küresel kullanıma açılıyor

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Tam Boyutta Gör OpenAI, en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-5.6'yı perşembe günü küresel olarak kullanıma sunacağını duyurdu. Geçen ay ABD hükümetinin talebiyle ertelenen model, bu süreçte yalnızca doğrulanmış sınırlı sayıdaki iş ortağının erişimine açılmıştı. Ek testler ve resmi makamlarla yapılan görüşmeler sonrasında ise geniş çaplı dağıtım için onay verildi.

Ertelemenin temel nedeni ise gelişmiş yapay zeka modellerinin ulusal güvenlik açısından oluşturabileceği riskler oldu. Washington yönetimi, özellikle Çin ve Rusya gibi ülkelerin bu sistemleri askeri, istihbari veya siber saldırı amaçlı kullanma ihtimaline karşı son dönemde ileri seviye yapay zeka modellerini daha yakından denetliyor. Bu kapsamda Başkan Donald Trump, geliştiricilerin belirli öncü modelleri güvenilir ortaklara sunmadan önce gönüllü olarak hükümetle paylaşabilmesini sağlayan bir kararname de imzalamıştı.

GPT-5.6 üç farklı modelden oluşuyor

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Yeni GPT-5.6 ailesi üç modelle geliyor. Sol, en yüksek performansı sunan amiral gemisi model olurken, Terra günlük kullanım için maliyet ve performans dengesine odaklanıyor ve token başına Sol'un yaklaşık yarı maliyetine çalışıyor. Luna ise hızlı ve ekonomik kullanım senaryoları için geliştirildi. ChatGPT de bu GPT altyapısını kullanmaya devam edecek. OpenAI’a göre GPT-5.6 Sol, Anthropic imzalı Mythos ve Fable 5 modeli geride bırakıyor.

OpenAI GPT-5.6 model ailesi tanıtıldı: Sol, Terra ve Luna geliyor 1 hf. önce eklendi

ABD, haziran ayında da Anthropic'in Mythos 5 ve Fable 5 modellerine ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar getirmiş, güvenlik önlemlerinin uygulanmasının ardından Fable 5 üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştı. Siber güvenlik odaklı Mythos ise halen yalnızca belirli güvenilir ABD kuruluşlarının kullanımına açık.

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Yapay Zeka Haberleri

OpenAI’ın en gelişmiş yapay zekaları küresel kullanıma açılıyor

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