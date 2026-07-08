OpenAI’ın en gelişmiş yapay zekaları küresel kullanıma açılıyor

Ertelemenin temel nedeni ise gelişmiş yapay zeka modellerinin ulusal güvenlik açısından oluşturabileceği riskler oldu. Washington yönetimi, özellikle Çin ve Rusya gibi ülkelerin bu sistemleri askeri, istihbari veya siber saldırı amaçlı kullanma ihtimaline karşı son dönemde ileri seviye yapay zeka modellerini daha yakından denetliyor. Bu kapsamda Başkan Donald Trump, geliştiricilerin belirli öncü modelleri güvenilir ortaklara sunmadan önce gönüllü olarak hükümetle paylaşabilmesini sağlayan bir kararname de imzalamıştı.
GPT-5.6 üç farklı modelden oluşuyor
Yeni GPT-5.6 ailesi üç modelle geliyor. Sol, en yüksek performansı sunan amiral gemisi model olurken, Terra günlük kullanım için maliyet ve performans dengesine odaklanıyor ve token başına Sol'un yaklaşık yarı maliyetine çalışıyor. Luna ise hızlı ve ekonomik kullanım senaryoları için geliştirildi. ChatGPT de bu GPT altyapısını kullanmaya devam edecek. OpenAI’a göre GPT-5.6 Sol, Anthropic imzalı Mythos ve Fable 5 modeli geride bırakıyor.
ABD, haziran ayında da Anthropic'in Mythos 5 ve Fable 5 modellerine ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlamalar getirmiş, güvenlik önlemlerinin uygulanmasının ardından Fable 5 üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştı. Siber güvenlik odaklı Mythos ise halen yalnızca belirli güvenilir ABD kuruluşlarının kullanımına açık.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: