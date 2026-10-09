OpenAI’ın geliri beklentilerin 20 milyar dolar altında kaldı: Teknoloji hisseleri sarsıldı

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OpenAI, eylül sonu itibarıyla yıllıklandırılmış gelirinin 50 milyar dolara yaklaştığını yatırımcılarıyla paylaştı. Bu rakam, geçen ay gündeme gelen yaklaşık 70 milyar dolarlık tahminden 20 milyar dolar daha düşük. Bu fark, yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeleri artırırken çip üreticileri ve bulut şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu. Ancak 20 milyar dolarlık fark, esasında şirketin satışlarının azaldığı veya bir gelir hedefini kaçırdığı anlamına gelmiyor.

OpenAI’ın gelirindeki fark nereden kaynaklanıyor?

70 milyar dolarlık rakam, OpenAI’ın açıkladığı resmi bir gelir hedefi değil, yatırımcıların farklı bir hesaplama yöntemiyle oluşturduğu tahmindi. Bu hesaplamada Anthropic’in gelirlerini hesaplarken kullandığı yöntem esas alındı. Anthropic, müşterilerin Amazon Web Services ve Google Cloud gibi bulut platformları üzerinden yapay zeka modellerine harcadığı parayı da gelirlerine dahil ediyor. OpenAI ise bu satışları kendi gelir hesabına aynı şekilde yansıtmıyor.

Bu nedenle iki şirketin gelirlerini doğrudan karşılaştırmak güçleşiyor. Anthropic’in temmuz sonunda yıllıklandırılmış gelirinin 65 milyar dolara ulaştığı öne sürülürken OpenAI’ın eylül sonundaki geliri 50 milyar dolara yaklaşıyor. Ancak hesaplama yöntemleri arasındaki fark, iki şirketin gerçek ticari performansını yalnızca bu rakamlar üzerinden değerlendirmeyi zorlaştırıyor.

Teknoloji hisselerinde sert düşüş

Buna rağmen gelir rakamlarına ilişkin haber, perşembe günü ABD piyasalarında yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeleri artırdı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 1,25 düşüş yaşadı.

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OpenAI’ın büyümesine önemli yatırımlar yapan şirketler, satış dalgasından özellikle etkilendi. OpenAI’a büyük miktarda bilgi işlem kapasitesi sağlamayı taahhüt eden Oracle’ın hisseleri yüzde 5,5 geriledi. Şirketle milyarlarca dolarlık anlaşmaları bulunan yapay zeka bulut hizmeti sağlayıcısı CoreWeave ise yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

OpenAI’ın önemli yatırımcılarından Microsoft’un yanı sıra Amazon, Alphabet ve Meta hisseleri de yüzde 1’den fazla düştü. Bu şirketler, yapay zeka hizmetlerini desteklemek için veri merkezlerine ve bilgi işlem altyapısına büyük yatırımlar yapıyor.

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Çip üreticilerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 3, AMD hisseleri yüzde 4 civarında gerilerken OpenAI ile özel bir çip geliştiren Broadcom yüzde 4,35 değer kaybetti. OpenAI’ın yaklaşık yüzde 13 hissesine sahip olan SoftBank Group’un hisseleri ise cuma günü Tokyo piyasalarında kayıplarını kısmen telafi etmeden önce yüzde 7,3'e kadar düştü.

OpenAI yeni yatırım arayışında

Gelir hesaplamalarına ilişkin tartışma yaşanırken OpenAI ise yeni finansman arayışında. Mart ayında 852 milyar dolar değerlemeye ulaştığı bildirilen şirketin, 1,4 trilyon dolar değerleme üzerinden en az 30 milyar dolar yeni yatırım toplamayı hedeflediği öne sürülüyor.

Bu büyüklükteki finansman hedefleri, şirketin gelirlerinin ve harcamalarının yatırımcılar tarafından daha yakından incelenmesine yol açıyor. OpenAI’ın halka arzının 2027 yılında gerçekleşmesi beklenirken Anthropic’in de kasım ayı gibi erken bir tarihte halka arz seçeneğini değerlendirdiği bildiriliyor. Bu süreçler, her iki şirketin denetlenmiş finansal tablolarının daha geniş ölçüde incelenmesini sağlayabilir.

Yapay zeka çiplerine talep güçlü kalıyor

OpenAI’ın gelirine ilişkin tartışmalara rağmen bu hafta açıklanan bazı veriler, yapay zeka donanımlarına yönelik talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

Samsung, perşembe günü üçüncü çeyrek faaliyet kârının 107,4 trilyon won, yani yaklaşık 80,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını tahmin etti. Rakamın doğrulanması halinde bu sonuç, bir teknoloji şirketinin açıkladığı en yüksek çeyreklik faaliyet kârı olacak. Böylece Samsung, Nvidia’nın son çeyrekte kaydettiği 63,7 milyar dolarlık faaliyet kârını geride bırakacak.

Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC de eylül ayı satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,6 arttığını açıkladı. Şirketin üçüncü çeyrek geliri, 1,49 trilyon Tayvan dolarına, yaklaşık 46,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

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OpenAI’ın geliri beklentilerin 20 milyar dolar altında kaldı

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