OpenAI’ın gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 16 yükseldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka modelleri için milyarlarca dolarlık yatırımlar ve anlaşmalar yaparken aynı zamanda çeşitli hizmetleri de devreye alıyor. Şirket yeni model ve hizmetleriyle gelirlerini artırmaya çalışırken yayımlanan bir rapor, çabaların boşa gitmediğini gösteriyor. Zira aktarılanlara göre yılın ilk yarısında OpenAI’ın gelirleri yüzde 16 seviyesinde yükselmiş durumda.

OpenAI’ın gelirleri artıyor

The Information’un aktardığı finansal verilere göre OpenAI, 2025’in ilk yarısında gelirlerini yaklaşık 4,3 milyar dolara çıkardı. Şirketin bu yükselişi, özellikle ChatGPT Enterprise ve API hizmetlerine olan artan talep sayesinde gerçekleşti. Raporda, OpenAI’ın yapay zeka araçlarına olan talebin farklı sektörlerde hızla arttığı ve bunun gelir artışında önemli rol oynadığı vurgulandı.

Buna rağmen OpenAI, operasyonel giderler nedeniyle önemli miktarda nakit harcamaya devam ediyor. Şirketin ilk yarıda yaklaşık 2,5 milyar dolar nakit yaktığı ifade ediliyor. Bu harcamaların büyük bölümü yapay zeka geliştirme ve ChatGPT’nin işletilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Yeni bir dönem başlıyor: OpenAI, yeni alışveriş sistemini tanıttı 15 sa. önce eklendi

Raporda ayrıca OpenAI’ın araştırma ve geliştirme giderlerinin 6,7 milyar dolara ulaştığı, dönem sonunda ise şirketin 17,5 milyar dolar civarında nakit ve menkul kıymete sahip olduğu belirtildi. Raporda OpenAI’ın yıllık gelir hedefinin 13 milyar dolar, nakit tüketim hedefinin ise 8,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI’ın gelirleri yılın ilk yarsında yüzde 16 yükseldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: