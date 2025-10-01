OpenAI’ın gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 16 yükseldi

OpenAI’ın gelirleri artıyor
The Information’un aktardığı finansal verilere göre OpenAI, 2025’in ilk yarısında gelirlerini yaklaşık 4,3 milyar dolara çıkardı. Şirketin bu yükselişi, özellikle ChatGPT Enterprise ve API hizmetlerine olan artan talep sayesinde gerçekleşti. Raporda, OpenAI’ın yapay zeka araçlarına olan talebin farklı sektörlerde hızla arttığı ve bunun gelir artışında önemli rol oynadığı vurgulandı.
Buna rağmen OpenAI, operasyonel giderler nedeniyle önemli miktarda nakit harcamaya devam ediyor. Şirketin ilk yarıda yaklaşık 2,5 milyar dolar nakit yaktığı ifade ediliyor. Bu harcamaların büyük bölümü yapay zeka geliştirme ve ChatGPT’nin işletilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinden kaynaklanıyor.
Raporda ayrıca OpenAI'ın araştırma ve geliştirme giderlerinin 6,7 milyar dolara ulaştığı, dönem sonunda ise şirketin 17,5 milyar dolar civarında nakit ve menkul kıymete sahip olduğu belirtildi. Raporda OpenAI'ın yıllık gelir hedefinin 13 milyar dolar, nakit tüketim hedefinin ise 8,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.
