    Microsoft, OpenAI'ın AI çiplerini kendi donanımını güçlendirmek için kullanacak

    OpenAI'ın yazılımlarını kullanarak kendi yapay zekasını geliştiren Microsoft, şimdi OpenAI tarafından geliştirilen özel AI çiplerini de kendi projelerinde kullanacağını açıkladı.

    OpenAI'ın geliştirdiği AI çiplerini Microsoft da kullanacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yıllar önce OpenAI'a yaptığı yatırım şirkete önemli avantajlar sağlamaya devam ediyor. OpenAI'ın geliştirdiği yazılımları kullanarak yapay zeka alanında önemli bir konuma yükselen Microsoft, şimdi bir benzerini donanım tarafında da yapmaya hazırlanıyor. Microsoft CEO’su Satya Nadella, OpenAI’ın üzerinde çalıştığı özel yapay zeka çiplerinin, Microsoft'un donanım geliştirme süreçlerine de entegre edileceğini açıkladı.

    Microsoft, 2030'a Kadar OpenAI Teknolojilerine Erişmeye Devam Edecek

    Microsoft’un ilk etapta OpenAI tarafından geliştirilen çip tasarımlarını kullanıp, ardından kendi fikri mülkiyet hakları altında bu çipleri daha da geliştireceğini belirten Satya Nadella, 2030’a kadar sürecek bu iş birliğinin OpenAI’ın çip, sistem tasarımı ve ağ donanımı araştırmalarını kapsayacağını vurguladı.

    Yapay zekaların geliştirilmesi ve işletilmesi için son derece kritik bir yere sahip olan GPU'lar ve AI çipleri için bugün büyük ölçüde Nvidia'ya bel bağlanıyor. Ancak OpenAI ve Google gibi şirketler bu bağımlılığı azaltmak için kendi çiplerini geliştiriyor. Nitekim OpenAI şu anda Broadcom ile birlikte kendi özel yapay zeka işlemcilerini ve ağ donanımlarını geliştirmeye odaklanmış durumda. Şirket, 2026’nın ikinci yarısından itibaren 10 gigawatt kapasiteye sahip özel çipleri devreye almayı planlıyor. Bu çipler, sadece dışa olan bağımlılığı azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda yüksek optimizasyon sayesinde hız, verimlilik ve enerji tüketimi açısından da OpenAI'ın modelleriyle daha iyi çalışacak.

    İki şirket arasındaki bu yeni çip ortaklığı, geçtiğimiz günlerde imzalanan yeni iş birliği mutabakatının bir uzantısı. Microsoft, yaklaşık 135 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla OpenAI’da %27’lik bir hisse elde etmiş, OpenAI ise buna karşılık olarak 250 milyar dolarlık ek Azure hizmeti alımı taahhüdünde bulunmuştu. İki şirket arasında yıllar devam eden ortaklığı 2032'ye kadar uzatan bu anlaşma, Microsoft’un sadece yazılım katmanında değil, fiziksel donanım altyapısında da OpenAI’ın teknoljilerine erişmesinin önünü açıyor.

    Microsoft’un Fairwater adını verdiği yeni nesil veri merkezleri, bu donanım entegrasyonunun temelini oluşturacak. Microsoft, Fairwater'ları, “yapay zekanın süper fabrikası” olarak tanımlıyor. Çünkü farklı konumlardaki Fairwater merkezleri birlikte çalışarak model eğitim süreçlerini aylar yerine haftalar içinde tamamlayabiliyor. Her bir Fairwater veri merkezinde yüzbinlerce NVIDIA Blackwell GPU’yu ölçekleyebilen NVIDIA GB200 NVL72 sistemleri bulunuyor. OpenAI'ın kendi çiplerini geliştirmesiyle birlikte, Microsoft'un da bu merkezlerdeki sistemleri kademeli olarak güncellemesi bekleniyor.

