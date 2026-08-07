OpenAI'ın geliştirdiği gizemli cihazın şekli ve fiyatı sızdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

OpenAI'ın Jony Ive ile geliştirdiği ilk yapay zeka donanımına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. 2027 yılında tanıtılması beklenen cihazın tasarımı, özellikleri ve fiyatına dair paylaşılan son ayrıntılar, şirketin donanım tarafında premium segmente yönelmeyi hedeflediğine işaret ediyor.

Tasarım detayları ortaya çıktı

Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre cihaz, hokey diski büyüklüğünde ve donut şeklinde tasarlanıyor. Pil ile çalışacak ürünün tek elle kolayca taşınabilecek kadar kompakt olması hedefleniyor. Bu sayede kullanıcılar cihazı ev içinde farklı odalara rahatlıkla götürebilecek.

Bununla birlikte üründe ekran bulunmayacak. Bunun yerine kamera sistemi, çevreyi algılayan sensörler ve ışıklı göstergeler yer alacak. Ayrıca cihazın, kullanıcıyla etkileşim kurduğu anları daha doğal hissettirmek amacıyla kendi kendine hareket edebilen mekanik parçalara sahip olacağı belirtiliyor.

OpenAI'ın yapay zekası saldırı için aylar önceden hazırlık yapmış 5 sa. önce eklendi

İddialara göre cihazın çalışma mantığı, bugün akıllı telefonlarda sunulan ChatGPT Ses Modu'na benzeyecek. Ancak OpenAI'ın daha gelişmiş yapay zeka modellerini kullanarak insana daha yakın bir etkileşim sunması hedefleniyor.

300-400 dolar fiyat etiketi gündemde

OpenAI'ın yeni donanımı için konuşulan fiyat aralığı 300 ila 400 dolar seviyesinde. Bu rakam, piyasadaki birçok premium akıllı hoparlörden bile daha yüksek bir fiyat anlamına geliyor. Şirketin, donanım alanındaki ilk büyük adımını (ilginç klavye Codex Micro sayılmazsa) üst segmentte konumlandırmayı planladığı değerlendiriliyor.

Öte yandan şirketin donanım hamlesi Jony Ive'ın kurduğu io girişimini yaklaşık 6,5 milyar dolara satın almasıyla ivme kazanmıştı. Ancak yüksek fiyat etiketi nedeniyle ürünün tüketiciler tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI'ın geliştirdiği gizemli cihazın şekli ve fiyatı sızdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: