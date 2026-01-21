OpenAI’ın “gizemli AI donanımı” bu yıl tanıtılacak

Cihaz hakkında hiçbir şey bilinmiyor
Lehane, Axios’a verdiği bilgilerde söz konusu zamanlamanın “en olası senaryo” olduğunu vurgularken sürecin nasıl ilerleyeceğinin gelişmelere bağlı olacağını da ekledi. Ancak beklendiği üzere, cihazın ne olduğu ya da ne işe yaradığı konusunda herhangi bir teknik ya da işlevsel detay paylaşılmadı.
Resmi kanattan gelen bilgilerin sınırlı kalması nedeniyle cihazla ilgili detaylar şimdilik sızıntı ve iddialara dayanıyor. Çin kaynaklı sızıntılara göre şirket, AirPods benzeri bir ürün üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bilgilere göre üretim tarafında Foxconn yer alıyor ve proje dahili olarak “Gumdrop” kod adıyla anılıyor.
Sweetpea’nin ardından ya da onunla birlikte, 2028’e kadar uzanan dönemde dört farklı “Gumdrop” cihazının daha piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Bu ürünler arasında ev kullanımına yönelik bir cihaz ve hatta bir kalem benzeri donanımın da yer alabileceği iddia ediliyor. Ancak tüm bunlar iddiadan öteye gitmiyor.
Resmi bilgiler ne diyor?
Geçen yılın ilkbaharında yayımlanan ve Sam Altman ile efsanevi iPhone tasarımcısı Jony Ive’ın yer aldığı tanıtım videosunda ürünün teknik özelliklerinden çok, insanlarla kurulacak bağ ve “arkadaşlık” kavramı üzerine odaklanılmıştı.
Altman ve Ive’ın kasım ayında verdiği bir röportajda ise ürünün kullanıcıyı ürkütmeyen, dokunma isteği uyandıran ve sezgisel bir deneyim sunan bir yapıya sahip olacağı dile getirildi. Altman, cihaz için “çok basit, ama işe yarıyor” dedi; bu tam olarak ne anlama geliyor bilmiyoruz. Ive ise “dokunmak isteyeceğiniz, sizi korkutmayan, neredeyse düşünmeden, dikkatsizce kullanmak isteyeceğiniz sofistike ürün” hedeflediklerini ifade etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: