OpenAI’ın “gizemli AI donanımı” bu yıl tanıtılacak

Tam Boyutta Gör OpenAI, uzun süredir merak konusu olan ilk fiziksel cihazı için takvimin planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı. Şirketin küresel ilişkiler direktörü Chris Lehane, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı değerlendirmede kamuoyunda büyük bir gizem haline gelen bu ürünün yıl bitmeden tanıtılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu açıklama, daha önce kulislerde dile getirilen ve sonbahar aylarını işaret eden takvimin gerçekçi olabileceğini de güçlendirdi.

Cihaz hakkında hiçbir şey bilinmiyor

Lehane, Axios’a verdiği bilgilerde söz konusu zamanlamanın “en olası senaryo” olduğunu vurgularken sürecin nasıl ilerleyeceğinin gelişmelere bağlı olacağını da ekledi. Ancak beklendiği üzere, cihazın ne olduğu ya da ne işe yaradığı konusunda herhangi bir teknik ya da işlevsel detay paylaşılmadı.

Resmi kanattan gelen bilgilerin sınırlı kalması nedeniyle cihazla ilgili detaylar şimdilik sızıntı ve iddialara dayanıyor. Çin kaynaklı sızıntılara göre şirket, AirPods benzeri bir ürün üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bilgilere göre üretim tarafında Foxconn yer alıyor ve proje dahili olarak “Gumdrop” kod adıyla anılıyor.

Tam Boyutta Gör Bu çerçevede geliştirildiği iddia edilen “Sweetpea” adlı ürünün, kulak içi ya da açık tasarımlı kulaklık kategorisine yakın bir özel ses ürünü olduğu belirtiliyor. İki ayrı parçadan, yani her kulak için birer üniteden oluşacağı ileri sürülen cihazın, küçük ve oval formlu, diş ipi kutusunu andıran bir şarj yuvasına sahip olacağı ifade ediliyor. En dikkat çekici iddialardan biri ise Sweetpea’nin 2 nanometre üretim sürecine sahip, akıllı telefon seviyesinde bir işlemciyle donatılacağı yönünde.

Sweetpea’nin ardından ya da onunla birlikte, 2028’e kadar uzanan dönemde dört farklı “Gumdrop” cihazının daha piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Bu ürünler arasında ev kullanımına yönelik bir cihaz ve hatta bir kalem benzeri donanımın da yer alabileceği iddia ediliyor. Ancak tüm bunlar iddiadan öteye gitmiyor.

Resmi bilgiler ne diyor?

Geçen yılın ilkbaharında yayımlanan ve Sam Altman ile efsanevi iPhone tasarımcısı Jony Ive’ın yer aldığı tanıtım videosunda ürünün teknik özelliklerinden çok, insanlarla kurulacak bağ ve “arkadaşlık” kavramı üzerine odaklanılmıştı.

Altman ve Ive’ın kasım ayında verdiği bir röportajda ise ürünün kullanıcıyı ürkütmeyen, dokunma isteği uyandıran ve sezgisel bir deneyim sunan bir yapıya sahip olacağı dile getirildi. Altman, cihaz için “çok basit, ama işe yarıyor” dedi; bu tam olarak ne anlama geliyor bilmiyoruz. Ive ise “dokunmak isteyeceğiniz, sizi korkutmayan, neredeyse düşünmeden, dikkatsizce kullanmak isteyeceğiniz sofistike ürün” hedeflediklerini ifade etti.

