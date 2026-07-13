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    OpenAI'ın güvenlik lideri görevinden ayrılıyor

    OpenAI, güvenlik ve araştırma ekiplerini yeniden yapılandırıyor. Bu kapsamda Güvenlik Sistemleri Başkanı Johannes Heidecke görevinden ayrılacak ve ekipler tek çatı altında toplanacak.

    OpenAI'ın güvenlik lideri görevinden ayrılıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, güvenlik ve araştırma ekiplerini kapsayan kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girerken şirketin güvenlik sistemlerinden sorumlu yöneticisi Johannes Heidecke'nin görevinden ayrılacağı bildirildi. Yeni organizasyon yapısıyla birlikte güvenlik ekipleri, araştırma geliştirme süreçleriyle daha yakın çalışacak.

    Johannes Heidecke OpenAI'dan ayrılıyor

    OpenAI çalışanlarına gönderilen şirket içi bir notta, Güvenlik Sistemleri Başkanı (Head of Safety Systems) Johannes Heidecke'nin şirketten ayrılacağı duyuruldu. Heidecke, LinkedIn profiline göre 2021 yılında OpenAI'a katılmış ve son yıllarda şirketin güvenlik çalışmalarında önemli görevler üstlenmişti.

    Habere göre Heidecke'nin ayrılığının ardından, daha önce OpenAI'ın güvenlik ekiplerine liderlik etmiş olan Saachi Jain, geçici olarak Güvenlik Sistemleri Başkanı görevini üstlenecek.

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    Yeniden yapılanma kapsamında OpenAI'ın güvenlik ekipleri artık Araştırma ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı (Vice President of Research and Safety) görevine getirilecek Mia Glaese'ye bağlı olarak faaliyet gösterecek. Böylece şirket, güvenlik çalışmalarını araştırma süreçleriyle daha entegre bir yapıya taşımayı hedefliyor.

    OpenAI Baş Araştırma Sorumlusu (Chief Research Officer) Mark Chen, yaptığı açıklamada, güvenlik çalışmalarının ileri seviye yapay zeka modellerinin geliştirilmesiyle doğrudan entegre olmasının kritik önem taşıdığını belirtti. Chen'e göre bu yaklaşım, temel model geliştirme, ürün tasarımı ve yeni sürümlerin yayımlanmasına ilişkin kararların daha erken aşamada güvenlik perspektifiyle şekillendirilmesini sağlayacak.

    Değişiklikler GPT-5.6'nın ardından geldi

    Yönetim değişiklikleri, ABD hükümetinden onay aldıktan sonra kısa süre önce kullanıma sunulan GPT-5.6 modelinin ardından gerçekleşti. Bununla birlikte OpenAI, olası yüksek etkili risklere karşı hazırlık yapmak ve bu riskleri azaltmaya odaklanan "Head of Preparedness" pozisyonunu korumaya devam ediyor. Şirket CEO'su Sam Altman, yılın başında yapılan bu atamanın amacının ciddi risklere karşı hazırlık yapmak ve bunların etkilerini azaltmak olduğunu X üzerinden paylaşmıştı.

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