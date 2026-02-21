OpenAI’nin ilk donanım cihazı ortaya çıktı: Kameralı akıllı hoparlör

Tam Boyutta Gör OpenAI’nin Jony Ive ile geliştirdiği akıllı hoparlör projesi, şirketin yapay zeka donanımı alanındaki ilk somut adımı olmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre entegre kameraya sahip akıllı hoparlörün 2027’nin başlarında, en erken Şubat ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. OpenAI’nin aynı zamanda akıllı lamba ve yapay zeka gözlükleri üzerinde de çalıştığı belirtilirken, bu ürünlerin 2028 veya sonrasına kaldığı ifade ediliyor.

OpneAI'nin ilk ürünü olarak konumlanan hoparlör kameralı tasarım ve yüz tanıma entegrasyonu ile geliyor

Geliştirilmekte olan akıllı hoparlörün en dikkat çekici özelliği, entegre kamera ve yüz tanıma sistemi olacak. Cihazın, kullanıcıyı ve çevresindeki kişileri algılayabilen bir yapıda tasarlandığı, bu sayede bağlamsal öneriler sunabileceği belirtiliyor. Yüz tanıma sisteminin, Apple’ın Face ID teknolojisine benzer bir mantıkla çalışacağı ifade ediliyor. Bu özellik sayesinde hoparlör yalnızca sesli komutlara değil, aynı zamanda görsel veriye dayalı etkileşimlere de yanıt verebilecek.

Kamera entegrasyonu, klasik akıllı hoparlör anlayışından belirgin bir ayrışma anlamına geliyor. Mevcut pazarda birçok hoparlör yalnızca mikrofon ve sesli asistan desteğiyle çalışırken, OpenAI’nin cihazı görsel algılama kabiliyetiyle daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi hedefliyor. Bu yaklaşım, cihazı basit bir sesli komut aracından çıkararak ortamı analiz edebilen bir yapay zeka terminaline dönüştürüyor. Kullanıcıların hoparlör üzerinden alışveriş yapabilmesi de planlanan özellikler arasında yer alıyor.

OpenAI çalışanlarına yapılan bir iç sunumda, cihazın kullanıcı davranışlarını gözlemleyerek hedeflere yönelik öneriler sunacağı aktarıldı. Örneğin sabah erken bir toplantı varsa hoparlörün daha erken yatmayı tavsiye edebileceği belirtildi. Bu senaryo, cihazın yalnızca komutlara yanıt veren pasif bir asistan değil, belirli ölçüde proaktif davranan bir sistem olarak konumlandırıldığını gösteriyor. Ancak bu yaklaşımın, veri gizliliği ve kullanıcı mahremiyeti açısından nasıl karşılanacağı henüz net değil.

200 ila 300 dolar arasında bir fiyat aralığına sahip olması beklenen akıllı hoparlör, Apple’ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı ev merkezi cihazıyla da dolaylı bir rekabet içine girebilir. Apple’ın üzerinde çalıştığı ev merkezi; entegre kamera ve hoparlörle görüntülü görüşme ve akıllı ev kontrolü sunacak ve güncellenmiş Siri sürümüyle derin entegrasyona sahip olacak. Bu tablo, yapay zeka destekli ev içi cihazların önümüzdeki yıllarda daha yoğun bir rekabet alanı oluşturacağını gösteriyor.

