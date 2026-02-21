Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI’nin ilk donanım cihazı ortaya çıktı: Kameralı akıllı hoparlör

    OpenAI ve Jony Ive imzalı kameralı akıllı hoparlör 2027’de geliyor. Yeni yapay zeka cihazı, yüz tanıma ve alışveriş özellikleriyle dikkat çekecek. İşte şirketin ilk donanım ürününün detayları:

    OpenAI’in ilk donanım cihazı sızdırıldı: Kameralı akıllı hoparlör Tam Boyutta Gör
    OpenAI’nin Jony Ive ile geliştirdiği akıllı hoparlör projesi, şirketin yapay zeka donanımı alanındaki ilk somut adımı olmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre entegre kameraya sahip akıllı hoparlörün 2027’nin başlarında, en erken Şubat ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. OpenAI’nin aynı zamanda akıllı lamba ve yapay zeka gözlükleri üzerinde de çalıştığı belirtilirken, bu ürünlerin 2028 veya sonrasına kaldığı ifade ediliyor. 

    OpneAI'nin ilk ürünü olarak konumlanan hoparlör kameralı tasarım ve yüz tanıma entegrasyonu ile geliyor

    Geliştirilmekte olan akıllı hoparlörün en dikkat çekici özelliği, entegre kamera ve yüz tanıma sistemi olacak. Cihazın, kullanıcıyı ve çevresindeki kişileri algılayabilen bir yapıda tasarlandığı, bu sayede bağlamsal öneriler sunabileceği belirtiliyor. Yüz tanıma sisteminin, Apple’ın Face ID teknolojisine benzer bir mantıkla çalışacağı ifade ediliyor. Bu özellik sayesinde hoparlör yalnızca sesli komutlara değil, aynı zamanda görsel veriye dayalı etkileşimlere de yanıt verebilecek.

    Kamera entegrasyonu, klasik akıllı hoparlör anlayışından belirgin bir ayrışma anlamına geliyor. Mevcut pazarda birçok hoparlör yalnızca mikrofon ve sesli asistan desteğiyle çalışırken, OpenAI’nin cihazı görsel algılama kabiliyetiyle daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi hedefliyor. Bu yaklaşım, cihazı basit bir sesli komut aracından çıkararak ortamı analiz edebilen bir yapay zeka terminaline dönüştürüyor. Kullanıcıların hoparlör üzerinden alışveriş yapabilmesi de planlanan özellikler arasında yer alıyor.

    OpenAI çalışanlarına yapılan bir iç sunumda, cihazın kullanıcı davranışlarını gözlemleyerek hedeflere yönelik öneriler sunacağı aktarıldı. Örneğin sabah erken bir toplantı varsa hoparlörün daha erken yatmayı tavsiye edebileceği belirtildi. Bu senaryo, cihazın yalnızca komutlara yanıt veren pasif bir asistan değil, belirli ölçüde proaktif davranan bir sistem olarak konumlandırıldığını gösteriyor. Ancak bu yaklaşımın, veri gizliliği ve kullanıcı mahremiyeti açısından nasıl karşılanacağı henüz net değil.

    200 ila 300 dolar arasında bir fiyat aralığına sahip olması beklenen akıllı hoparlör, Apple’ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı ev merkezi cihazıyla da dolaylı bir rekabet içine girebilir. Apple’ın üzerinde çalıştığı ev merkezi; entegre kamera ve hoparlörle görüntülü görüşme ve akıllı ev kontrolü sunacak ve güncellenmiş Siri sürümüyle derin entegrasyona sahip olacak. Bu tablo, yapay zeka destekli ev içi cihazların önümüzdeki yıllarda daha yoğun bir rekabet alanı oluşturacağını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai ix35 en çok tutulan modeli hangisi dr plaka nasıl alınır hyundai bayon 1.4 şanzıman tipi frangart nedir ptt kargo gönderme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum