Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI ve Jony Ive birlikteliğinin ilk ürünü yapay zeka destekli bir kalem olabilir

    Jony Ive'ın tasarım şirketi io'yu satın alan OpenAI, bir süredir yapay zeka destekli donanımlar üzerinde çalışıyor. Bu donanımlardan birinin akıllı bir kalem olacağı iddia ediliyor.

    OpenAI'ın ilk donanımı yapay zeka destekli bir kalem olabilir Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında OpenAI, Jony Ive’ın LoveFrom tasarım şirketi bünyesindeki io adlı girişimini satın almıştı. io’nun gizli bir donanım üzerinde çalıştığı biliniyordu ve yeni bir söylenti, bu ürünün ne olabileceğine dair ipucu veriyor.

    OpenAI, kalem ve taşınabilir bir ses cihazı üzerinde çalışıyor

    İddiaya göre bu ürün bir kalem olacak. Elbette sıradan bir kalem değil. Daha önceki bir haberde “bağlama duyarlı” olarak tanımlanmıştı. io artık OpenAI’nin parçası olduğuna göre, bunun yapay zeka destekli bir kalem olacağı kesin.

    Bu kalem, OpenAI’nin planladığı ilk donanım ürünü olacak. Ancak şirketin bununla yetinmediği, iki farklı donanım üzerinde daha çalıştığı söyleniyor. Bunlardan birinin taşınabilir bir ses cihazı olacağı iddia ediliyor.

    Söylentilere göre kalemin üretimini Foxconn üstlenecek ve büyük olasılıkla Vietnam’da üretilecek. Başlangıçta üretici olarak Luxshare düşünülmüş olsa da, OpenAI donanımının Çin’de üretilmesini istemediği için bu plandan vazgeçilmiş. Hatta düşük bir ihtimal de olsa, Foxconn tarafından ABD’de üretilmesi bile gündemde.

    Bu yeni donanımlar “üçüncü çekirdek” olarak konumlandırılıyor, yani dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonu tamamlayan ek cihazlar olması hedefleniyor. Geçmişte benzer “üçüncü cihaz” fikirleri pek çok kez denenip başarısız oldu. Son örnekler arasında yapay zeka odaklı “pin” cihazları da var. OpenAI’ın başarılı olup olamayacağını ise zaman gösterecek. 

    Kaynakça https://x.com/zhihuipikachu/status/2006064525662204107 https://www.gsmarena.com/heres_what_openais_first_hardware_product_designed_by_jony_ive_is_rumored_to_be-news-70918.php
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çamaşır makinesi sigorta attırıyor astral seyahat günah mı fren balatası bırakmıyor opel astra h sigara külü yemek zararlı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Modern 15
    MSI Modern 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum