OpenAI ve Jony Ive birlikteliğinin ilk ürünü yapay zeka destekli bir kalem olabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında OpenAI, Jony Ive’ın LoveFrom tasarım şirketi bünyesindeki io adlı girişimini satın almıştı. io’nun gizli bir donanım üzerinde çalıştığı biliniyordu ve yeni bir söylenti, bu ürünün ne olabileceğine dair ipucu veriyor.

OpenAI, kalem ve taşınabilir bir ses cihazı üzerinde çalışıyor

İddiaya göre bu ürün bir kalem olacak. Elbette sıradan bir kalem değil. Daha önceki bir haberde “bağlama duyarlı” olarak tanımlanmıştı. io artık OpenAI’nin parçası olduğuna göre, bunun yapay zeka destekli bir kalem olacağı kesin.

Bu kalem, OpenAI’nin planladığı ilk donanım ürünü olacak. Ancak şirketin bununla yetinmediği, iki farklı donanım üzerinde daha çalıştığı söyleniyor. Bunlardan birinin taşınabilir bir ses cihazı olacağı iddia ediliyor.

Samsung Galaxy S26 yapay zekâda iddialı 1 gün önce eklendi

Söylentilere göre kalemin üretimini Foxconn üstlenecek ve büyük olasılıkla Vietnam’da üretilecek. Başlangıçta üretici olarak Luxshare düşünülmüş olsa da, OpenAI donanımının Çin’de üretilmesini istemediği için bu plandan vazgeçilmiş. Hatta düşük bir ihtimal de olsa, Foxconn tarafından ABD’de üretilmesi bile gündemde.

Bu yeni donanımlar “üçüncü çekirdek” olarak konumlandırılıyor, yani dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonu tamamlayan ek cihazlar olması hedefleniyor. Geçmişte benzer “üçüncü cihaz” fikirleri pek çok kez denenip başarısız oldu. Son örnekler arasında yapay zeka odaklı “pin” cihazları da var. OpenAI’ın başarılı olup olamayacağını ise zaman gösterecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI'ın ilk donanımı yapay zeka destekli bir kalem olabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: