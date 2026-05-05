    OpenAI’ın ilk yapay zekalı akıllı telefon 2027’de gelebilir

    OpenAI’ın yapay zeka odaklı akıllı telefon geliştirdiği ve 2027’de piyasaya çıkabileceği öne sürülüyor. Cihazın AI odaklı yaklaşımıyla yeni bir kullanıcı deneyimi hedeflediği bildirildi.

    OpenAI’ın yalnızca yazılım tarafında değil donanım alanında da iddialı bir adım atmaya hazırlandığına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. TF Securities analisti Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı tedarik zinciri verilerine göre şirket, yapay zeka odaklı ilk akıllı telefonunu halihazırda geliştiriyor ve cihazın seri üretimi için 2027’nin ilk yarısını hedefliyor. Resmi bir doğrulama bulunmasa da ortaya çıkan detaylar, OpenAI’ın bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor.

    MediaTek ortaklığı gündemde

    Söz konusu cihazın, geleneksel akıllı telefonlardan farklı olarak doğrudan yapay zeka iş yüklerine odaklanacağı belirtiliyor. Bu yaklaşım, son dönemde teknoloji dünyasında öne çıkan “AI agent” cihaz trendiyle örtüşüyor. Bu tür cihazlar, kullanıcı komutlarını yalnızca işlemekle kalmayıp bağlamı anlayabilen, görevleri otonom şekilde yerine getirebilen sistemler olarak tanımlanıyor.

    Gelen bilgilere göre OpenAI, bu projede MediaTek ile iş birliği yapabilir. Şirketin, TSMC’nin yeni nesil üretim süreciyle geliştirilecek özel bir Dimensity işlemci üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Bu tercih, cihazın hem performans hem de enerji verimliliği açısından üst seviyeye konumlandırılacağını gösteriyor.

    Cihazın teknik yapısında yapay zeka işlemlerine özel bileşenlerin öne çıkması bekleniyor. En dikkat çekici detaylardan biri, çift NPU mimarisi. Bu yapı sayesinde katmanlı yapay zeka görevlerinin daha hızlı ve verimli şekilde işlenmesi mümkün olacak. Gerçek zamanlı dil işleme, görüntü tanıma ve bağlamsal analiz gibi işlemlerin doğrudan cihaz üzerinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

    Bellek ve depolama tarafında ise LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojilerinin kullanılması planlanıyor. Ayrıca gelişmiş bir görüntü sinyal işlemcisi (ISP) ile yüksek dinamik aralık ve gerçek dünya algısının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu özellikler, özellikle kamera verisiyle çalışan yapay zeka sistemleri için kritik önem taşıyor.

    OpenAI neden akıllı telefon üretiyor?

    OpenAI’ın bu alana yönelmesinin temel nedeni, yapay zeka deneyimini donanım ve yazılım düzeyinde tamamen kontrol edebilmek. Geleneksel uygulama tabanlı kullanım yerine, görev odaklı ve daha akıllı bir kullanıcı deneyimi hedefleniyor. Akıllı telefonların sunduğu sürekli veri akışı da yapay zekanın daha doğru ve hızlı çalışmasını sağlıyor. Şirketin bu doğrultuda kendi ekosistemini kurmayı ve abonelik tabanlı yeni bir iş modeli geliştirmeyi planladığı belirtiliyor.

    Mevcut bilgilere göre üretimin 2026 sonunda başlaması ve 2027-2028 arasında yaklaşık 30 milyon adet sevkiyat yapılması planlanıyor. Ancak bu takvim henüz kesinleşmiş değil.

