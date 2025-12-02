OpenAI, kendi yatırımcısının hissesini satın aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

OpenAI, yatırım dünyasında dikkat çeken bir adım atarak kendi yatırımcılarından biri olan Thrive Capital’in bağlı şirketi Thrive Holdings’te kısmi mülkiyet hakkı elde ettiğini duyurdu. Financial Times’a konuşan isimsiz bir kaynağa göre OpenAI, bu hisseler için doğrudan bir ödeme yapmadı ancak anlaşma kapsamında Thrive Holdings’in portföyündeki şirketlere çalışan, yapay zeka modelleri, ürün ve hizmet desteği sağlayacak.

AI dünyasında yeni döngüsel anlaşma

Söz konusu anlaşma OpenAI’ın gelecekte Thrive Holdings’in getireceği kazançlardan pay alabileceği yönünde beklentileri de içeriyor. Bu, teknoloji ve yatırım dünyasında sık görülen, küçük bir grup şirket arasında sermayenin ve kaynakların döndüğü “döngüsel anlaşmalar” zincirine yeni bir halka eklemiş oldu.

Ortaklık özellikle IT hizmetleri ve muhasebe alanlarına odaklanacak. Açıklamaya göre bu sektörler, yüksek hacimli, kurallarla yönetilen ve iş akışı yoğun süreçler içerdiği için OpenAI’ın platformu burada hızlı ve somut faydalar sağlayabilecek. Amaç, hız, doğruluk ve maliyet verimliliğini artırırken hizmet kalitesini yükseltmek olarak belirtiliyor.

Thrive Holdings ve Thrive Capital CEO’su Joshua Kushner, yapay zekanın önceki teknolojilerden farklı olarak sektörleri içeride dönüştüreceğini ifade etti. Kushner, uzman çalışanların AI’ı doğal bir araç olarak kullanarak kendi alanlarını yeniden şekillendireceğini vurguladı.

Aktarılanlara göre Thrive Holdings’in IT ve muhasebe alanlarını AI ile dönüştürme hedefi, OpenAI’a portföydeki şirketlerden veri erişimi ve model eğitimi için zengin bir kaynak sağlama imkânı sunuyor. Bu durum, OpenAI’ın hem bu şirketlerde çözümlerini entegre etmesini hem de AI modellerini geliştirecek yeni veri setlerine ulaşmasını mümkün kılacak.

