OpenAI, ChatGPT, web tarayıcı ve Codex'i birleştiren bir "süper uygulama" geliştiriyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT, web tarayıcısını ve Codex uygulamasını tek bir çatı altında toplayan bir "süper masaüstü uygulaması” üzerinde çalışıyor.

Kullanıcı deneyimini sadeleştirme hedefi

Wall Street Journal'ın haberine göre, bu yeni uygulamanın geliştirilmesine OpenAI Uygulamalar Başkanı Fidji Simo’nun liderlik edecek ve OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın da sürece destek verecek. Şirket yönetimi, birden fazla ürünü tek bir platformda birleştirerek kullanıcı deneyimini sadeleştirmeyi ve kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefliyor.

Henüz resmi bir duyuru yapılmış değil, ancak Simo habere X üzerinden yanıt verdi ve şirketlerin zaman zaman yeni alanları keşfetme, zaman zaman da odaklanma süreçlerinden geçtiğini belirtti. Özellikle Codex gibi projelerin ivme kazandığını gördüklerinde, bu alanlara daha fazla yoğunlaşmanın ve dikkat dağıtan unsurlardan kaçınmanın önemli olduğunu vurguladı.

Habere göre Simo’nun çalışanlara gönderdiği iç yazışmada, şirketin çok sayıda uygulamaya dağılmış olmasının işleri yavaşlattığı ve istenen kalite seviyesine ulaşmayı zorlaştırdığı ifade edildi. Tüm çalışanların katıldığı bir toplantıda da şirketin yüksek verimlilik odaklı kullanım senaryolarına güçlü biçimde yöneldiği dile getirildi.

Bu birleşik uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağı henüz net değil. Ancak OpenAI’nin, bu platformda “ajan tabanlı yapay zeka” yeteneklerine ağırlık verdiği belirtiliyor. Bu sistemlerin, kullanıcı müdahalesine çok fazla ihtiyaç duymadan bilgisayarda yazılım geliştirme veya veri analizi gibi görevleri kendi başına yerine getirebilmesi hedefleniyor.

