Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, model eğitimi araçları geliştiren Neptune’u satın alıyor

    AI devi OpenAI, model eğitimi izleme ve hata ayıklama araçları geliştiren Neptune’u satın alıyor. Entegrasyon, eğitim süreçlerinde daha yüksek görünürlük sağlayacak.

    OpenAI, model eğitimi araçları geliştiren Neptune’u satın alıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka model eğitimi alanında kullanılan izleme ve hata ayıklama çözümleri geliştiren Neptune’u satın almak için kesin anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma, iki şirketin bir süredir ortak yürüttüğü metrik panosu geliştirme çalışmalarını daha ileri bir noktaya taşıyacak.

    LLM’leri daha iyi hale getirecek

    Neptune CEO’su Piotr Niedzwiedz, yaptığı açıklamada ortaklıklarının artık çok daha yakın bir şekilde süreceğini belirtti ve dışarıya sundukları hizmetlerin önümüzdeki aylarda aşamalı olarak kapatılacağını doğruladı. Taraflar, satın almanın mali detaylarını paylaşmadı.

    Açıklamalara göre Neptune’un geliştirdiği yüksek hızlı ve karmaşık eğitim süreçlerini ayrıntılı biçimde çözümleyebilen takip sistemi, OpenAI’ın eğitim altyapısına doğrudan entegre edilecek. OpenAI baş bilimcisi Jakub Pachocki, bu teknolojinin araştırmacılara model öğrenme dinamiklerini daha net görme imkanı sunduğunu belirtti. Bu entegrasyonun OpenAI’ın büyük ölçekli temel modelleri eğitirken ihtiyaç duyduğu görünürlüğü önemli ölçüde genişletmesi bekleniyor.

    Bu satın alma, şirketin 2025 içinde gerçekleştirdiği hamlelerin devamı niteliğinde. Ekim ayında arayüz teknolojileri üzerine çalışan Software Applications Incorporated’ı bünyesine katan OpenAI, Eylül ayında ürün geliştirme odaklı Statsig’i 1,1 milyar dolara satın almış, Mayıs ayında ise io için 6 milyar doların üzerinde ödeme yapmıştı. Şirket, io ile bir AI donanımı geliştiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gözde uçuşan cisimler için damla gündüz sinyal var gece sinyal yok uzlaşmada ne kadar para istenir chevrolet captiva kronik sorunları ömer aktaşöz yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum