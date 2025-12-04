OpenAI, model eğitimi araçları geliştiren Neptune’u satın alıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka model eğitimi alanında kullanılan izleme ve hata ayıklama çözümleri geliştiren Neptune’u satın almak için kesin anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma, iki şirketin bir süredir ortak yürüttüğü metrik panosu geliştirme çalışmalarını daha ileri bir noktaya taşıyacak.

LLM’leri daha iyi hale getirecek

Neptune CEO’su Piotr Niedzwiedz, yaptığı açıklamada ortaklıklarının artık çok daha yakın bir şekilde süreceğini belirtti ve dışarıya sundukları hizmetlerin önümüzdeki aylarda aşamalı olarak kapatılacağını doğruladı. Taraflar, satın almanın mali detaylarını paylaşmadı.

Açıklamalara göre Neptune’un geliştirdiği yüksek hızlı ve karmaşık eğitim süreçlerini ayrıntılı biçimde çözümleyebilen takip sistemi, OpenAI’ın eğitim altyapısına doğrudan entegre edilecek. OpenAI baş bilimcisi Jakub Pachocki, bu teknolojinin araştırmacılara model öğrenme dinamiklerini daha net görme imkanı sunduğunu belirtti. Bu entegrasyonun OpenAI’ın büyük ölçekli temel modelleri eğitirken ihtiyaç duyduğu görünürlüğü önemli ölçüde genişletmesi bekleniyor.

Bu satın alma, şirketin 2025 içinde gerçekleştirdiği hamlelerin devamı niteliğinde. Ekim ayında arayüz teknolojileri üzerine çalışan Software Applications Incorporated’ı bünyesine katan OpenAI, Eylül ayında ürün geliştirme odaklı Statsig’i 1,1 milyar dolara satın almış, Mayıs ayında ise io için 6 milyar doların üzerinde ödeme yapmıştı. Şirket, io ile bir AI donanımı geliştiriyor.

