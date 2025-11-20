Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, öğretmenler için ücretsiz ChatGPT sürümünü duyurdu

    OpenAI, öğretmenler için ücretsiz ChatGPT sürümünü duyurdu. GPT-5.1 ile sınırsız mesaj, dosya yükleme ve görsel oluşturma imkanı sunan sürüm, Haziran 2027’ye kadar kullanılabilecek.

    OpenAI, öğretmenler için ücretsiz ChatGPT sürümünü duyurdu Tam Boyutta Gör

    OpenAI, eğitim sektörüne yönelik yeni bir adım atarak öğretmenler için ücretsiz bir ChatGPT sürümü duyurdu. "ChatGPT for Teachers" adı verilen bu versiyon, Haziran 2027’ye kadar GPT-5.1 Auto ile sınırsız mesajlaşma imkanı sunuyor ve özellikle K-12 seviyesindeki okullarda güvenle kullanılabilecek şekilde tasarlandı. ChatGPT for Teachers şimdilik sadece ABD'de kullanılabiliyor.

    Şirket, öğrencilerin sıklıkla ödevlerini ChatGPT üzerinden yaptığını göz önünde bulundurarak şimdi öğretmenlerin de yapay zekayı sınıf materyali hazırlama ve eğitim süreçlerinde aktif olarak kullanmasını hedefliyor.

    ChatGPT’nin eğitimdeki payı büyüyor

    Yeni sürüm, öğretmenlerin kendi koşullarına uygun olarak yapay zekayı deneyimlemelerine ve ders materyali üretmelerine olanak tanıyor. ChatGPT for Teachers, tıpkı tüketici sürümünde olduğu gibi diğer uygulamalarla entegrasyon, dosya yükleme, görsel oluşturma ve hafıza özellikleri sunuyor. Ancak bu versiyonu öne çıkaran en önemli fark, öğrenci eğitim kayıtlarının gizliliğini korumayı amaçlayan FERPA ile uyumlu olması.

    ChatGPT for Teachers sürümünde öğretmenler ayrıca sohbetlerini meslektaşlarıyla paylaşabilirken, sistem diğer öğretmenlerin ChatGPT’yi nasıl kullandığına dair önerilerle yeni sohbetleri zenginleştiriyor. OpenAI, öğretmenlere yönelik bu özel sürümden önce, öğrencilerin AI modellerini daha fazla kullanmasını sağlamaya yönelik adımlar atmıştı. Örneğin ChatGPT Edu, kurumlara ChatGPT’ye erişimi tıpkı bir e-posta hesabı gibi sunma imkânı veriyor. Ayrıca tüm ChatGPT sürümlerinde bulunan Study Mode, yanıtları adım adım açıklamaya odaklanarak öğrencilerin öğrenme sürecini destekliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi biber gazı markaları küçük dükkan fikirleri amerikan ingilizcesi mi ingiliz ingilizcesi mi 1.4 multiair motor nasıl motor üst kapak yağ kaçağı neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum