OpenAI, öğretmenler için ücretsiz ChatGPT sürümünü duyurdu

OpenAI, eğitim sektörüne yönelik yeni bir adım atarak öğretmenler için ücretsiz bir ChatGPT sürümü duyurdu. "ChatGPT for Teachers" adı verilen bu versiyon, Haziran 2027’ye kadar GPT-5.1 Auto ile sınırsız mesajlaşma imkanı sunuyor ve özellikle K-12 seviyesindeki okullarda güvenle kullanılabilecek şekilde tasarlandı. ChatGPT for Teachers şimdilik sadece ABD'de kullanılabiliyor.

Şirket, öğrencilerin sıklıkla ödevlerini ChatGPT üzerinden yaptığını göz önünde bulundurarak şimdi öğretmenlerin de yapay zekayı sınıf materyali hazırlama ve eğitim süreçlerinde aktif olarak kullanmasını hedefliyor.

ChatGPT’nin eğitimdeki payı büyüyor

Yeni sürüm, öğretmenlerin kendi koşullarına uygun olarak yapay zekayı deneyimlemelerine ve ders materyali üretmelerine olanak tanıyor. ChatGPT for Teachers, tıpkı tüketici sürümünde olduğu gibi diğer uygulamalarla entegrasyon, dosya yükleme, görsel oluşturma ve hafıza özellikleri sunuyor. Ancak bu versiyonu öne çıkaran en önemli fark, öğrenci eğitim kayıtlarının gizliliğini korumayı amaçlayan FERPA ile uyumlu olması.

ChatGPT for Teachers sürümünde öğretmenler ayrıca sohbetlerini meslektaşlarıyla paylaşabilirken, sistem diğer öğretmenlerin ChatGPT’yi nasıl kullandığına dair önerilerle yeni sohbetleri zenginleştiriyor. OpenAI, öğretmenlere yönelik bu özel sürümden önce, öğrencilerin AI modellerini daha fazla kullanmasını sağlamaya yönelik adımlar atmıştı. Örneğin ChatGPT Edu, kurumlara ChatGPT’ye erişimi tıpkı bir e-posta hesabı gibi sunma imkânı veriyor. Ayrıca tüm ChatGPT sürümlerinde bulunan Study Mode, yanıtları adım adım açıklamaya odaklanarak öğrencilerin öğrenme sürecini destekliyor.

