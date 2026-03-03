Giriş
    OpenAI, Pentagon ile yapılan anlaşmayı güncelliyor

    OpenAI, ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşmasını güncelleyerek yapay zeka sistemlerinin ABD vatandaşlarına yönelik kitlesel gözetimde kullanılmasını açık biçimde yasaklayacak.

    OpenAI, Pentagon ile yapılan anlaşmayı güncelliyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin ABD Savunma Bakanlığı (veya Savaş Bakanlığı) ile yaptığı tartışmalı anlaşmada değişikliğe gidileceğini açıkladı. Altman, şirket içi olarak çalışanlara gönderdiği ve daha sonra kamuoyuyla paylaştığı notta, OpenAI sistemlerinin Amerikan vatandaşlarına yönelik kitlesel gözetim faaliyetlerinde kullanılmasını açıkça yasaklayan yeni bir maddenin sözleşmeye ekleneceğini duyurdu.

    Güvenceler sözleşmeye ekleniyor

    Altman’ın paylaştığı bilgilere göre güncellenmiş metin, yürürlükteki yasal çerçeveye açık atıf yapacak. Bu kapsamda yasalar ile uyumlu biçimde, yapay zeka sistemlerinin ABD vatandaşları ve ülke vatandaşları üzerinde kasıtlı biçimde yurtiçi gözetim amacıyla kullanılamayacağı net şekilde belirtilecek.

    Aktarılanlara göre ABD Savunma Bakanlığı bu hükmü ABD vatandaşlarının kasıtlı olarak izlenmesini, takip edilmesini veya gözetim altına alınmasını kesin biçimde yasaklayan bir sınırlama olarak kabul edecek. Buna, ticari yollarla elde edilmiş kişisel veya kimliği belirlenebilir verilerin satın alınması ya da kullanılması da dahil olacak. Böylece ticari veri setleri üzerinden dolaylı gözetim ihtimali de sözleşme kapsamında yasaklanmış olacak.

    Altman ayrıca, mevcut sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmadıkça OpenAI hizmetlerinin NSA dahil olmak üzere istihbarat kurumları tarafından kullanılmayacağına dair Savunma Bakanlığı’nın teyit verdiğini aktardı. CEO, anayasalara aykırı olduğuna inandığı bir talimat alması halinde bunu uygulamaktansa hapis cezasını göze alacağını da ifade etti.

    Süreç aceleye getirilmiş

    Altman, şirketin 27 Şubat Cuma günü anlaşmayı duyurmakta acele ettiğini de kabul etti. Sürecin “son derece karmaşık” olduğunu ve çok daha net bir iletişim gerektirdiğini belirten Altman, daha kötü bir senaryonun önüne geçmek amacıyla tansiyonu düşürmeye çalıştıklarını ancak en nihayetinde fırsatçı bir hamle gibi algılandığını söyledi.

    Zira bu anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’deki tüm federal kurumlara, Anthropic’in Claude modeli dahil olmak üzere şirketin hizmetlerini kullanmayı durdurma talimatı vermesinden kısa süre sonra yapılmıştı.

    Anthropic’e baskı

    Savunma Bakanlığı ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Anthropic üzerinde yapay zeka güvenlik sınırlamalarını kaldırması yönünde baskı kurduğu öne sürüldü. Bu talebin, “yasal” kabul edilen tüm amaçlar doğrultusunda kullanımın önünü açmayı hedeflediği aktarıldı. Bu da kitlesel gözetim ve tamamen otonom silah sistemlerinin geliştirilmesini kapsıyor.

    Anthropic ise bu talepleri reddetti. Ardından Savunma Bakanlığı’nın genellikle Çinli ve hükümet bağlantılı şirketler için kullanılan “tedarik zinciri riski” tanımlamasını Anthropic için değerlendirmeye aldığı bildirildi.

    Altman ise ABD’li yetkililerle yaptığı görüşmelerde Anthropic’in bu şekilde etiketlenmemesi gerektiğini savunduğunu ve Savunma Bakanlığı’nın OpenAI ile yaptığı anlaşmaya benzer bir çerçeveyi Anthropic’e de sunmasını umduğunu söyledi.

    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

