OpenAI, Pentagon’un ardından NATO ile sözleşme imzalayabilir

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) ağ altyapısına entegre olmak için görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre şirket, NATO bünyesindeki ağlarda yapay zeka teknolojilerinin devreye alınmasını öngören bir sözleşme ihtimalini değerlendiriyor.

Pentagon sözleşmesi gibi değil

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın şirket içi bir toplantıda NATO’nun tüm gizli ağlarına dağıtım yapılmasının değerlendirildiğini söylediği bildirildi. Ancak daha sonra şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Altman’ın bu noktada dil sürçmesi yaşadığı belirtildi. Netleştirilen bilgiye göre potansiyel sözleşme, NATO’nun gizli ya da çok gizli ağlarını değil, yalnızca gizli olmayan dijital altyapısını kapsıyor. Bu ayrım, askeri ve istihbarat uygulamaları açısından kritik öneme sahip.

Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO’dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OpenAI, geçtiğimiz hafta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile önemli bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşma kapsamında şirketin yapay zeka teknolojilerinin Pentagon’un gizli ağlarında devreye alınması planlanıyor. Bu anlaşma için ilk olarak Anthropic ile görüşülüyordu ancak görüşmeler çıkmaza girmiş ve şirket sistem dışına itilmişti.

