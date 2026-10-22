OpenAI'ın yapay zekâsı, PHP'deki kritik açığın bulunmasına yardımcı oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İnternetin önemli bir bölümü, web sitelerinin arka planında çalışan PHP programlama dili üzerine kurulu. Bu yüzden PHP'de iki kritik açık ortaya çıkınca, tüm dünyayı paniğe sevk eden bir süreç başlamış oldu. Dünden beri uyarılar üst üste gelirken, bazı siteler de erişime kapatılmak zorunda kaldı. Tüm bu süreç, aslında bir süredir var olan iki güvenlik açığının yapay zekâ yardımıyla tespit edilmesiyle başladı. Şimdi ortaya çıkan yeni bilgiler, bu olayda devreye giren yapay zekâlardan birinin de OpenAI'a ait olduğunu ortaya çıkardı.

OpenAI, GPT-5.6 Sol modelinin PHP'de bulunan iki kritik güvenlik açığından birinin tespit edilmesine yardımcı olduğunu açıkladı. OpenAI'ın "Patch the Planet" girişiminde yer alan siber güvenlik şirketi Calif, açıkların birini GPT-5.6 Sol modelinden yararlanarak tespit etti. Bu sırada güvenlik w Wiz de her iki açığı da bağımsız olarak bulup bildirdi.

PHP2Shell Açıkları Sunucuların Kontrolünün Ele Geçirilmesine Yol Açabilir

Birlikte "PHP2Shell" olarak adlandırılan iki güvenlik açığı, saldırganların etkilenen sunucularda uzaktan zararlı kod çalıştırmasına olanak tanıyor. Bu da belirli koşullarda saldırganların parola gerektirmeden sunucuların kontrolünü ele geçirebilmesi anlamına geliyor.

Açıkların ortaya çıkmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), kurumlara güvenlik güncellemelerini uygulamaları, bunu hemen yapamıyorlarsa etkilenen sistemleri çevrimdışı bırakmaları çağrısında bulundu. FBI ve farklı ülkelerin yetkilileri de benzer uyarılar yayımladı. Amazon, MadPot adlı tehdit araştırma sisteminin açıkları istismar etme girişimlerini kamuoyuna duyurulmalarından önce tespit ettiğini açıkladı. Google'ın Wiz ekibi de yapay zekadan yararlanarak açıkları incelemeye ve Gemini ile güvenlik yamalarını doğrulamaya yardımcı oldu.

PHP nedir, neden tüm interneti tehdit ediyor? 19 sa. önce eklendi

OpenAI, Güvenlik Açıklarının Yönetilmesi İçin Beş Aşamalı Bir Plan Öneriyor

Şirket, yapay zekânın önümüzdeki aylarda çok daha fazla güvenlik açığı bulmasını bekliyor. Bu yüzden, tespit edilecek bu açıklar konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin önceden belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. OpenAI bunun için; tespit edilen açıkların doğrulanması, yazılımın geliştiricileri tarafından düzeltilmesi, etkilenen kuruluşların bilgilendirilmesi, gerekli güncellemelerin hazırlanıp yayımlanması ve son olarak kullanıcılara yol gösterici rehberler sunulmasını içeren beş aşamalı bir çerçeve öneriyor. Bu yaklaşımın temel amacı, güvenlik açıklarının saldırganlar tarafından kullanılmasından önce giderilmesini sağlamak. Özellikle bir yazılımın çok sayıda farklı ürün ve hizmette kullanıldığı durumlarda, ana yazılım için yayımlanan bir yama tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle ilgili kuruluşların da gerekli güncellemeleri uygulaması gerekiyor.

Şirket, PHP2Shell'in benzer vakaların sonuncusu olmayacağını vurguluyor. OpenAI, hâlihazırda tespit ettiği ve düzeltilmesi için çalışmalar yürüttüğü başka önemli güvenlik açıkları bulunduğunu belirterek önümüzdeki aylarda bu tür bulguların sayısında ciddi bir artış yaşanacağını söylüyor. Görünen o ki yapay zekânın da işin içine dâhil olmasıyla birlikte, siber güvenlik açısından oldukça çalkantılı bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI, PHP'deki kritik açığın bulunmasına yardımcı oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: