Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, Qualcomm ve MediaTek ile telefonlar için özel işlemci geliştiriyor

    OpenAI’ın Qualcomm ve MediaTek ile özel bir akıllı telefon işlemcisi geliştirdiği iddia ediliyor. Şirketin bu sayede mobil pazara doğrudan girebileceği değerlendiriliyor.

    OpenAI, Qualcomm ve MediaTek ile özel işlemci geliştiriyor
    Sektörün güvenilir analistlerinden Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı bilgilere göre yapay zekanın öncü şirketlerinden OpenAI, Qualcomm ve MediaTek ile birlikte özel bir akıllı telefon işlemcisi geliştirmek üzere çalışmalara başladı. Bu hamle, doğrudan Apple’ın iPhone ekosistemini hedef alan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Uygulamasız, yapay zeka odaklı telefonlar

    OpenAI’ın akıllı telefon vizyonu, mevcut kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi hedefliyor. Şirketin vizyonuna göre kullanıcılar gelecekte uygulamalarla etkileşim kurmak yerine, gerçek zamanlı çalışan yapay zeka ajanları üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirecek. Bu yaklaşımda akıllı telefonlar yalnızca bir araç değil, kullanıcının anlık durumunu sürekli analiz eden bir veri merkezi haline geliyor.

    Bu yeni modelde cihaz donanımı, kullanıcının “tam zamanlı durumunu” toplamakla görevli olacak. Aynı zamanda bellek yönetimi ve yerel yapay zeka işlemleri de cihaz üzerinde gerçekleşecek. Daha karmaşık görevler ise bulut altyapısına aktarılacak. Böylece cihaz içi ve bulut tabanlı yapay zeka birlikte çalışarak kesintisiz bir deneyim sunacak.

    Yeni akıllı telefon projesinde OpenAI yalnız değil. Şirketin, Qualcomm ve MediaTek ile birlikte özel bir işlemci üzerinde çalıştığı, üretim tarafında ise Luxshare’ın önemli bir rol üstleneceği ifade ediliyor.

    OpenAI’ın amacı yalnızca yazılım geliştirmek değil. Şirket, işlemci, donanım ve kullanıcı arayüzü dahil tüm teknoloji yığınını kontrol etmek istiyor. Bu sayede yapay zeka deneyimini uçtan uca optimize etmeyi planlıyor.

    Analiste göre cihazın teknik özelliklerinin 2026 sonu veya 2027’nin ilk çeyreğinde netleşmesi bekleniyor. Üstelik OpenAI’ın hedefi oldukça iddialı. Aktarılanlara göre  yüksek segmentte konumlandırılacak bu akıllı telefonun yıllık sevkiyatının 300 milyon ile 400 milyon adet arasında olması öngörülüyor.

    Tüketici cihazları beklemeye alındı

    OpenAI’ın daha önce üzerinde çalıştığı bazı yenilikçi cihaz projeleri de gündemdeydi. Bunlar arasında “Sweetpea” kod adlı, “Dime” markasıyla piyasaya çıkabileceği konuşulan yapay zeka destekli kulaklıklar yer alıyordu. Bu cihazların, 2 nm üretim sürecine sahip Samsung Exynos çipi ile sınırlı yerel işlem gücü sunarken ağırlıklı olarak bulut tabanlı yapay zekaya dayanacağı belirtiliyordu.

    Bunun yanında “Gumdrop” kod adlı, kalem formunda ve ekran içermeyen farklı bir cihaz da geliştirme aşamasındaydı. Bu ürünün kamera ve mikrofon gibi sensörlerle çevresel farkındalık sunması, el yazısını metne çevirip anında ChatGPT’ye yükleyebilmesi ve diğer cihazlarla iletişim kurabilmesi gibi özelliklere sahip olması planlanıyordu. Ancak son bilgilere göre OpenAI, bu tür niş cihaz projelerini şimdilik geri plana alarak odağını doğrudan akıllı telefonlara çevirmiş durumda.

    Apple için yeni bir tehdit

    Bu gelişmelerin özellikle Apple için daha büyük bir risk oluşturacağı ifade ediliyor. OpenAI’ın uygulamasız, yapay zeka merkezli yaklaşımı Apple’ın App Store ve hizmet gelirlerine dayalı iş modelini doğrudan hedef alıyor. Eğer kullanıcılar uygulamalar yerine yapay zeka ajanlarını tercih etmeye başlarsa, Apple’ın mevcut ekosistem avantajı önemli ölçüde zayıflayabilir.

    Öte yandan Apple’ın yapay zeka alanındaki mevcut konumu da bu endişeleri pekiştiriyor. Şirketin, yeni nesil Siri için Google’ın Gemini modellerine yönelmek zorunda kalması, rekabette geride kaldığı yorumlarına neden oluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum